Lake Eyasi Resort, soggiorno safari all’ombra della Mole

Composto da 40 tra eco-lodge, tende e house boat, tutti tematizzati per richiamare, tramite materiali, colori, texture, oggetti e dettagli, le atmosfere africane e rimandare alla cultura del luogo, il Lake Eyasi Resort, struttura di accoglienza, sita all'interno del Bioparco Zoom in provincia di Torino, offre numerose possibilità di soggiorno, dalle soluzioni più chic e confortevoli a quelle più wild. Il Lake Eyasi è di fatto il 1° Glamping all’interno di un Bioparco in Italia.

Lake Eyasi Resort, veduta aerea

La novità 2023 del Lake Eyasi Resort

Novità 2023 le house boat galleggianti che, a differenza delle tende water camp, adatte a giovani coppie, possono ospitare fino a quattro persone, dando così la possibilità anche ai bambini di vivere l'esperienza di soggiornare sull'acqua e sperimentare, in modo ancor più coinvolgente, la connessione con la natura e con gli elementi naturali.

Il Lake Eyasi Glamping è luogo unico dove poter vivere una vera wildlife experience, partecipare ad attività esclusive e vivere il Bioparco ZOOM in modo ancora più immersivo e completo.

A partire dall'esclusiva “Savana Terrace”, posizionata proprio accanto al glamping, rappresenta il punto di incontro tra gli habitat Serengeti e “La Rupe del Masai Mara” (novità 2023 - l'habitat ospita un gruppo composto da 3 leoni - 1 maschio e 2 femmine) ed è il luogo dove si possono avere visuali uniche e sperimentare esperienze indimenticabili.

È qui che gli ospiti potranno fare un'emozionante colazione circondati da giraffe, gazzelle, struzzi e molte altre specie africane, ma anche sorseggiare un cocktail al calar del sole guardando negli occhi i leoni o addormentarsi con il loro ruggito.

Inoltre, tutti i giorni alle ore 8.30, ci si potrà addentrare in un parco ancora assonato e partecipare ad una esclusiva attività, il “Secret Zoom”: una passeggiata di 45 minuti tra gli habitat, in compagnia dei keeper, per scoprire cosa accade nel Parco, prima dell'orario di apertura, e assistere al feeding mattutino di alcuni animali.

E al termine della giornata, dopo un aperitivo alla Monkey Terrace, con vista esclusiva sull'Isola dei gibboni, due le opzioni per la cena: l'Ombiasy Restaurant, un luogo accogliente ed elegante dove gustare piatti della cucina italiana ed internazionale o la pizzeria Malgasy con il suo grande dehors che affaccia sul lago, per pizze prodotte con lievito madre ed una vista davvero impareggiabile.

Il Bioparco Zoom a Torino

ZOOM Torino, inaugurato nel 2009, è un bioparco immersivo di nuova concezione. Qui è possibile fare un vero e proprio viaggio, tra Africa ed Asia, scoprendo a piedi 11 habitat (9 terrestri e 2 acquatici) ad alto tasso esperienziale che riproducono fedelmente i luoghi naturali ai quali si ispirano: dal Madagascar al Serengeti, fino alle spiagge di Cape Town. 180.000 metri quadrati che ospitano 300 animali ? che provengono da altre strutture zoologiche europee appartenenti all'EAZA (European Associations of Zoos and Aquaria) di oltre 80 specie differenti che vivono, senza reti o gabbie, immersi nella natura in un contesto naturalistico/architettonico realizzato con l'obiettivo di avvicinare il più possibile i turisti alle specie animali - dalle quali sono separati solo da elementi naturali quali piante, rocce, corsi d'acqua o staccionate - affinchè possano conoscere le problematiche legate all'estinzione ed essere sensibilizzati rispetto alla necessità di salvaguardare la biodiversità, sostenere la ricerca ed incentivare la conservazione.

Lake Eyasi Resort | Zoom Torino

Str. Piscina, 10040 Cumiana TO

Tel. 0119070318