Riapre il Su Gologone, hotel icona nel cuore del Supramonte

Il Su Gologone, experience hotel-icona nel cuore del Supramonte, in Sardegna, apre ad aprile per la stagione 2023. Il Su Gologone è un luogo unico, magico: un‘icona nel mondo dell’ospitalità. Ogni dettaglio è espressione delle sensazioni che il Su Gologone regala ai suoi ospiti: dal nido del Pane alla Terrazza dei Sogni, dal Bar Tablao alla Corte di Su Re, fino a Sos Nidos.

Su Gologone, veduta dalla terrazza (foto sito)

L'ultima novità del Su Gologone

Ultima nata, SOS NIDOS è nuova area pensata per il pieno relax degli ospiti. SOS NIDOS è espressione dell’estro creativo di Giovanna Palimodde, proprietaria del Su Gologone. Ispirato a un vero nido, SOS NIDOS è uno spazio accogliente, dove poter leggere un libro o guardare il panorama mozzafiato della Barbagia. O per vedere i colori di fuoco del tramonto.

Su Gologone, Sos Nidos (foto sito)

Il menu dei Centenari

Il Su Gologone Hotel ha anche introdotto nel suo ristorante espressione del meglio della tradizione barbaricina anche il “menu dei Centenari”, che prevede salumi di Barbagia, selezione di formaggi con ricotta di capra e caprini alle erbette di campo, frughe con pomodori, verdure selvatiche saltate con Panedda’s, sott’oli dell’orto, minestra di Frughe e patate di Gavoi, capra in umido con erbe selvatiche, brasato al Cannonau, verdure in cassola, dolci al formaggio freso e mosto e dolce al cucchiaio al finocchietto.

Un menu che racconta la storia, che testimonia la longevità degli abitanti della Barbagia e dell’intera Sardegna.

Su Gologone, Cena all'orto (foto sito) 1/4 Su Gologone, Cena Sa Corte De Su Re (foto sito) 2/4 Su Gologone, Palestra (foto sito) 3/4 Su Gologone, piscina (foto sito) 4/4 Previous Next

Su Gologone, la suite Art Studio

Per la stagione 2023, il Su Gologone propone l’Art Studio, una suite, pensata per lasciare libero spazio alla creatività degli ospiti, che possono scegliere tra centinaia di tempere, colori, pennelli e dare concretezza all’estro creativo.

Su Gologone, Suite Colores (foto sito) 1/3 Su Gologone, Experience Suite (foto sito) 2/3 Su Gologone, Experience Wilde Suite (foto sito) 3/3 Previous Next

A Su Gologone si vive la Sardegna vera

La proprietaria del Su Gologone Hotel, Giovanna Palimodde, collezionista d’arte e artista, propone esperienze artistiche, gastronomiche, naturalistiche, alla scoperta della Sardegna più vera.

Un hotel che permette di vivere un'esperienza di scoperta continua tra natura e arte: pranzi o cene nell’orto, lezioni di yoga sulla Terrazza dei Desideri con vista sul Supramonte, corsi creativi di ceramica; corsi diricamo per apprendere la tradizione sarda.

Ogni camera, ogni suite, ogni terrazzo, ogni angolo del Su Gologone è una tappa di un percorso prezioso di scoperta della collezione di arte moderna e contemporanea sarda.

Le Botteghe Su Gologone

Arredate con pezzi unici: cuscini, arazzi, mise en place, nati in quello scrigno di creatività che sono le Botteghe Su Gologone.

Le Botteghe Su Gologone rappresentano un meraviglioso angolo con terrazza, un trionfo di colori, tessuti, ceramiche. I cuscini, i runner, i servizi di piatti, i bicchieri, le tovaglie sono vere e proprie opere d'arte, realizzate a mano dalle artigiane sarde, guidate dall'estro creativo di Giovanna Palimodde, che disegna e firma tutte le collezioni.

Su Gologone Experience Hotel

Nel cuore della Sardegna, nella campagna del Supramonte, tra vigneti e ulivi secolari dove l’aria profuma di mirto e rosmarino, il Su Gologone è una delle leggende dell'ospitalità sarda. Il Su Gologone rappresenta un esempio della migliore tradizione architettonica sarda. Vero e proprio tempio del gusto da decenni, il ristorante del Su Gologone è un patrimonio di cultura gastronomica, grazie ai prodotti di eccellenza della terra di Oliena.

Collezionista d’arte e pittrice al tempo stesso, la proprietaria Giovanna Palimodde è anima del Su Gologone, che propone esperienze artistiche, gastronomiche, naturalistiche, alla scoperta del Supramonte.

Amato da Madonna, che vi ha trascorso un mese durante le riprese del remake “Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto”, il Su Gologone è un indirizzo segreto, scoperto anche da Richard Gere, ospite dell’hotel, quando la Paramount ha girato “King David” in Barbagia.

Pasqua al Su Gologone Hotel in camera classic per due a partire da Euro 650 euro per 2 persone.

Su Gologone

Loc. Su Gologone - 08025 OLIENA (NU) SARDEGNA

Tel. 00390784287512 - 287552 | Fax 0039 0784 287668