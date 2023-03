Six Senses Rome Inaugura il Primo Urban Hotel in Italia

Six Senses Rome, un'oasi di verde immersa nel cuore pulsante della Città Eterna, ha aperto le sue porte nello storico Palazzo Salviati Cesi Mellini. Questo traguardo segna anche il completamento della ristrutturazione della magnifica facciata della Chiesa di San Marcello al Corso adiacente all’hotel, il primo progetto di sostenibilità di Six Senses Rome.



Dopo quasi trent’anni, è una gioia tornare nella mia città natale per gestire un progetto così ambizioso», afferma Francesca Tozzi, General Manager di Six Senses Rome. «Per me e per il mio team è motivo di grande orgoglio guidare l'apertura del primo urban hotel di Six Senses. Stiamo lavorando alacremente affinché i nostri ospiti possano vivere esperienze memorabili in un ambiente autentico, informale e fuori dagli schemi», ha concluso.

Six Senses Rome, particolare della Corner Suite

Six Senses Rome ha aperto i battenti nel cuore della Capitale

Primo hotel del Gruppo in Italia, Six Senses Rome è un’oasi verde nella frenesia di Via del Corso. A pochi passi da monumenti iconici come il Pantheon e la Fontana di Trevi, l’hotel si trova in una posizione eccezionale nel centro storico di Roma che è un Patrimonio mondiale UNESCO.



La sede dell’hotel è Palazzo Salviati Cesi Mellini, un edificio del XV secolo che nel tempo è stato oggetto di ampliamenti e revisioni, ed include 96 camere e suite.



Six Senses Rome propone un menu contemporaneo con elementi italiani e locali in uno spazio all-day dining, e un rooftop pazzesco con vista panoramica a 360 sul quartiere storico circostante.



La Six Senses Spa include i bagni romani con il calidarium, tepidarium e frigidarium per una reinterpretazione moderna di un rituale antico e, tra gli altri servizi, offre cinque sale per i trattamenti di cui una per coppie, Hammam, spazi biohacking e meditazione, yoga deck all’aperto e fitness center.

I richiami capitolini del Six Senses Rome

Dal Cocciopesto alle pareti al largo utilizzo di travertino, i richiami alla tradizione architettonica romana sono presenti in tutte le 96 camere e suite dell'hotel. Nelle terrazze di alcune di queste è presente anche l'iconica seduta in marmo che ricorda il tradizionale triclinio romano. Allo stesso tempo, le camere offrono tecnologie di avanguardia insieme agli innovativi standard di Sleep With Six Senses, che includono materassi biologici fatti a mano e su misura, lenzuola di puro cotone, cuscini e altri accessori per il sonno che favoriscono un buon riposo notturno.

Con una selezione di 12 categorie di camere, tra cui tre Signature suite, le numerose opzioni possibili includono sia camere con vista sul rigoglioso giardino interno che camere che si affacciano sulla vivace via del Corso e sull'adiacente chiesa di San Marcello al Corso.

Six Senses Rome, BIVIUM Restaurant-Café-Bar è un luogo d’incontro: il menu è prevalentemente vegetariano

Storia e sostenibilità

Il Palazzo che ospita Six Senses Rome è uno scrigno delle meraviglie, dalla scala monumentale con il suo lucernario decorativo alle colonne originali dell'ingresso principale che sono state recentemente restaurate. La grande vasca battesimale del IV secolo è stata riportata alla luce durante gli scavi archeologici di inizio '900 ed è ora visibile da un oblò di vetro sul pavimento all'interno del BIVIUM Restaurant-Café-Bar.



Il fascino del Palazzo viene esaltato dalla fusione armonica di elementi classici con il design contemporaneo e sostenibile dell'architetto Patricia Urquiola. Grazie alla ricca presenza di piante dall'ingresso al rooftop, gli ospiti percepiranno un forte senso di riconnessione con la natura, sia nelle aree interne che esterne dell’hotel.



La Lupa Aurelia è stata scelta come mascotte dell’hotel. Profondamente radicata nella storia di Roma, la Lupa è il simbolo della città. Secondo la leggenda locale, allattò Romolo e Remo, i due gemelli neonati fondatori di Roma, diventando così un simbolo iconico.



Gli ospiti possono scoprire di più sull’impegno dell'hotel in termini di sostenibilità ambientale nel nostro Earth Lab, approfondendo le loro conoscenze su questo tema attraverso la partecipazione a workshop e laboratori dedicati.

Da Spa a spaaahh

Santuario del benessere, la Spa di Six Senses Rome propone un’offerta olistica tutt'altro che ordinaria. Il circuito dei bagni romani, della durata di 60 minuti, è una rivisitazione moderna dell'antico rituale, che prevede l’immersione nel calidarium, tepidarium e frigidarium per ridurre le infiammazioni e per favorire il recupero muscolare, riscaldando e poi raffreddando il corpo. Un'esperienza unica e coinvolgente per riequilibrare mente e corpo.



Con la garanzia di un risultato immediato, i trattamenti dedicati sia al viso che al corpo sono eseguiti con maestria, utilizzando i prodotti di prima qualità di Biologique Recherche, Seed to Skin, Organic Pharmacy e Subtle Energy. Professionisti esperti guidano gli ospiti in un percorso di benessere personalizzato, con terapie high-tech e high-touch come biohacking, sound therapy, body cocoon ed esercizi di respirazione. Altri punti di forza sono rappresentati dall'Hammam curativo alle erbe e dai laboratori dell'Alchemy Bar.

Un investimento importante per Six Senses Rome

Orion Real Estate Fund V, promosso da Orion Capital Managers, è il principale investitore nella ristrutturazione di Palazzo Salviati Cesi Mellini.



Rami Badr, partner e amministratore delegato di Orion Capital Managers, esprime il suo entusiasmo: «Come società di private equity immobiliare con un focus strategico sulla proprietà e lo sviluppo di asset sostenibili di primaria importanza in tutta Europa per conto del Fondo Orion, siamo estremamente orgogliosi di vedere Palazzo Salviati Cesi Mellini aprire le sue porte come nuovo gioiello dell'ospitalità romana. Per un tale risultato, è stata creata una squadra eccezionale, con Six Senses come partner alberghiero, CDS come general contractor, Starching come project manager e Patricia Urquiola come designer».



Corrado Trabacchi, Partner e Direttore degli investimenti di Orion Capital Managers, aggiunge: «Un incredibile edificio del XV secolo è stato riportato a nuova vita e restituito alla città, dopo una sofisticata ristrutturazione che ha seguito un approccio filologico e che ha rispettato i diversi strati di storia aggiungendo un tocco moderno. Questa operazione rappresenta perfettamente la nostra filosofia di investimento: rigenerazione urbana, creazione di valore e responsabilità ESG».

Il Gruppo Six Senses

Il Gruppo Six Senses conta attualmente 19 hotel e resort in 17 Paesi, con 38 prossime aperture in programma. Parte di IHG Hotels & Resorts, Six Senses è unico nel suo genere e pionieristico nel suo impegno verso la sostenibilità, il wellness e un approccio all’emotional hospitality divertente e fuori dagli schemi anche grazie ad esperienze multisensoriali e tailormade, con un tocco di eccentricità.

Che si tratti di un resort su un’isola paradisiaca, di un retreat in montagna o di un urban hotel, la vision è sempre la stessa: risvegliare i sensi degli ospiti così che possano ritrovare sè stessi, l’armonia con gli altri e con il mondo intorno a loro.



Le Six Senses Residences offrono il meglio dei servizi di un resort di lusso mantenendo la privacy e la personalizzazione tipica di un’esclusiva villa privata. Un investimento a lungo termine di cui poter beneficiare per le generazioni a venire, con vantaggi immediati e status esclusivi estesi anche agli altri resort nel mondo.



Le Six Senses Spa guidano gli ospiti attraverso un percorso individuale di benessere, sono presenti in tutti i resort più alcune standalone. L’approccio high-tech e high-touch va oltre i tipici trattamenti beauty, per offrire benessere olistico, medicina integrativa e longevità.

Six Senses Rome

P.za S. Marcello, 00187 Roma RM

Tel. 0686814000