Brunch di Pasqua all'aria aperta. Dove? Al Four Seasons Hotel Firenze

La primavera chiama il sole e il sole chiama la voglia di stare all'aria aperta. Ancor di più in occasione della Pasqua, momento perfetto per un po' di relax con il primo caldo. Lo sanno bene da Four Seasons Hotel Firenze: il cinque stelle toscano ha, infatti, organizzato in occasione delle festività pasquali dei brunch speciali all'aria aperta.

Brunch di primavera al Four Seasons Firenze

Brunch di Pasqua al Four Seasons di Firenze

L'appuntamento è duplice. Domenica 9 aprile ci sarà il Brunch di Pasqua: a partire dalle 12.30, buffet salato e dolce con ricette tipiche della tradizione e aperitivo di benvenuto con calice di spumante. Alle 14.30 tutti i bambini saranno invitati a partecipare alla caccia alle uova all'interno del Giardino della Gherardesca. Prezzo a persona: 140 euro.

La vista dal giardino del Four Seasons Firenze

Lunedì 10 aprile ci sarà, invece, il Brunch di Pasquetta: a partire dalle 12.30, buffet salato e dolce accompagnato dalla classica grigliata e welcome cocktail preparato dal team di bartender di Atrium Bar. Prezzo a persona: 120 euro.

Il Brunch verrà poi replicato anche per altri due giorni festivi, il 25 aprile e l'1 maggio, sempre con Welcome Cocktail incluso.

Un'occasione di benessere

Per gli amanti del benessere, invece, non può mancare un'esperienza nella Spa avvolta dal Giardino della Gherardesca, preparandosi ad una rinascita sensoriale con "Iris Renaissance", il massaggio corpo e viso a base di olio di Iris, il fiore simbolo della città di Firenze, per donare una profonda idratazione e senso di relax (75 minuti, 360 euro).

La zona Spa del Four Seasons Firenze

Four Seasons Hotel Firenze

Borgo Pinti 99 - 50121 Firenze

Tel 05526261