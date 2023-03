Al Dolomiti Wellness Hotel Fanes la Spa by Caveau Beauté

Unire il piacere di una vacanza a quello del benessere, della cura di sé e del proprio corpo: è l’obiettivo raggiunto dal Dolomiti Wellness Hotel Fanes, cinque stelle che troneggia su San Cassiano, sinonimo di servizi di altissima qualità e lusso in ogni suo settore, affacciato sulle Dolomiti patrimonio dell’Unesco. La prestigiosa struttura altoatesina ha rafforzato la collaborazione con l’esclusiva maison cosmeceutica Caveau Beauté e ha dato vita alla prima Spa dedicata in Alto Adige.

La Fanes Spa by Caveau Beauté

La Spa con trattamenti esclusivi

La Fanes Spa by Caveau Beauté è uno spazio dove, grazie alla sapiente esperienza di Ingrid Crazzolara, Spa manager della struttura, e al suo team qualificato, le esigenze di ciascun ospite sono messe al primo posto e in cui ognuno può prendersi cura di sé, con trattamenti viso e corpo appositamente creati da Caveau Beauté. «La collaborazione tra noi del Fanes e Caveau Beauté è iniziata nel 2018 e, dopo anni di fruttuoso lavoro fianco a fianco, abbiamo capito che era giunto il momento di un ulteriore miglioramento qualitativo: ad oggi, con soddisfazione, possiamo annunciare che è stata creata una serie di trattamenti in perfetta sinergia con l’ambiente e le materie prime che offre da sempre. Tra le novità di quest’anno, inoltre, le Private Spa, spazi dove regna la riservatezza e in cui si svolgono i trattamenti che, unici nel loro genere, uniscono l’utilizzo di materie prime locali e naturali ai prodotti cosmeceutici e i protocolli Caveau Beauté» racconta soddisfatta la spa manager Ingrid Crazzolara «Il motivo fondamentale che ci ha spinto in questa direzione è, indubbiamente, la condivisione di una stessa mission: da sempre, infatti, il nostro impegno comune è volto a soddisfare e mettere al primo posto le esigenze di ciascun ospite, riconoscendo che sono sempre diverse e necessitano, di conseguenza, di soluzioni studiate ad hoc e taylor made. Per riuscirci al meglio, io e il ceo di Caveau Beauté, Stefano Parenti, abbiamo messo in campo le migliori tecniche e conoscenze per creare un’esperienza mente, corpo e anima dagli effetti straordinari».

Creata una serie di trattamenti in perfetta sinergia con l’ambiente e le materie prime che offre

Risultati visibili

Inoltre, afferma la Spa manager Ingrid Crazzolara «I nostri ospiti si sono dimostrati molto soddisfatti e i risultati, visibili da subito, sono dovuti alla natura stessa dei prodotti, studiati sia per essere usati singolarmente che in combinazione e il cui denominatore comune è la Caveina Technology 3 System, che permette la veicolazione dei principi attivi nella parte più profonda della pelle, lavorando dall’interno verso l’esterno e favorendo la naturale riproduzione di collagene ed elastina. La novità sta nell’uso di prodotti che contengono Acido Ialuronico reticolato cross–linked, dalle straordinarie capacità di idratazione e riparazione». Vi è, infine, un ultimo fattore che rende la manager e il suo team di Spa fieri di questa collaborazione: la particolare attenzione riservata ai soggetti che soffrono di patologie cutanee quali acne, psoriasi, dermatiti, infezioni, eczemi e forti disidratazioni della pelle: «L’intera linea cosmeceutica è adatta a qualsiasi tipo di cute proprio grazie alle peculiarità dei suoi prodotti, tra cui la completa assenza di profumazioni e conservanti. Non è tutto, perché nella nostra spa abbiamo sempre dedicato attenzione alla selezione di qualsiasi tipo di prodotto e utilizziamo esclusivamente i più naturali e di prima scelta per ogni nostro trattamento: dal fieno agli oli fitoterapici, dal siero di latte del maso di proprietà dell’hotel per il bagno caldo allo yogurt e ai burri per i massaggi», conclude la Spa manager Ingrid Crazzolara.

La Spa del Dolomiti Wellness Hotel Fanes, cinque stelle che troneggia su San Cassiano

Modalità diverse per esigenze diverse

Chi desidera farsi coccolare nella Fanes Spa by Caveau Beauté può scegliere la modalità che preferisce: individualmente, per ritagliarsi un momento di pace e allontanare i pensieri legati alla frenesia della vita quotidiana, magari con i trattamenti Absolut, Blanchissante o Detox, intensivi per viso e collo; oppure in coppia, per gustarsi la gioia del relax condiviso, da vivere nelle cabine appositamente dedicate e in completa riservatezza, con il trattamento Caveau Ladin, Caveau Dolomiti e molti altri ancora.

Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Str. Pecëi, 19, 39036 San Cassiano (Bz)

Tel. 0471849470