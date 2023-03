Il Rome Cavalieri si prepara a festeggiare 60 anni di (lussuosa) attività

Il Rome Cavalieri ha aperto le sue porte ai viaggiatori internazionali ben sessant'anni fa, nel lontano giugno del 1963, facendo da apripista ad un’ospitalità cosmopolita pensata per una clientela di alto livello che vedevano in Roma una meta ambita e una città da visitare e amare. L’edificio, rispettando i criteri di contemporaneità dell’epoca, è un esempio di architettura modulare anni ‘60, su un progetto firmato dall’archistar del momento Ugo Luccichenti e al quale ha partecipato, senza però comparire, anche Nervi per la parte riguardante il calcolo del cemento armato. L’interior decoration fu affidata ad un altro celebre progettista, Franco Albini, che realizzò un albergo lussuoso, rispettando al tempo stesso i canoni di linearità e minimalismo in voga in quel momento.

L'ingresso del Rome Cavalieri

Una posizione unica ed un ristorante tristellato

Collocato sulla sommità della collina di Monte Mario, offre da decenni la più bella e suggestiva vista sulla Città Eterna. Da allora il Rome Cavalieri non ha mai smesso di essere una pietra miliare del turismo, contribuendo in maniera determinante alla creazione di una Capitale in grado di accogliere al meglio anche i viaggiatori di fascia alta. L’hotel, pur mantenendo la struttura originaria, si è con il tempo arricchito di una collezione d’arte privata unica al mondo, di un ristorante - La Pergola, tutt’oggi unico tre Stelle Michelin di Roma, di una selezione di raffinate Suite e di un centro congressuale tra i più avanzati in un hotel di lusso in Europa. Ha ospitato celebrità internazionali, capi di Stato, delegazioni ufficiali e summit riservatissimi. Teatro di importanti eventi mondiali, è stato scelto come quartier generale di manifestazioni sportive, è assurto agli oneri del movie system facendo da location a numerosi film di vari autori e nazionalità, ha visto nascere al suo interno amori tra celebrities che si sono poi felicemente sposate.

La vista diurna su Roma

L’elenco degli avvenimenti di questi 60 anni è veramente lungo e ricco, perché il Rome Cavalieri ha avuto la straordinaria capacità di rinnovarsi, restando sempre al passo con i tempi, e mantenendo in modo costante la sua leadership nel mondo dell’ospitalità di lusso. A tutt’oggi l’albergo è sinonimo di eccellenza dei servizi, bellezza degli spazi e altissima professionalità del team, e resta all’avanguardia anche sulle tematiche attuali più importanti prima tra tutte la sostenibilità, con il conseguimento dell’ambita certificazione Green Key, ottenuta per quattro anni consecutivi.

Cabella: «Molte iniziative per questo 60esimo anniversario»

Alessandro Cabella, managing director del Rome Cavalieri svela in anteprima alcune novità legate all’anniversario: «Molte sono le iniziative e i festeggiamenti previsti per questo 60esimo anniversario. Tra queste, sono lieto di annunciare: una cena stellata di Heinz Beck a La Pergola - preparata a sei mani in collaborazione con altri due chef stellati, a 10 portate per 60 ospiti - e una serata di gala a bordo piscina in tema anni ‘60 rivisitati nel mood contemporaneo. Inoltre, in occasione di questo compleanno, sono state realizzate alcune grafiche speciali, ispirate ai meravigliosi anni ‘60, che accompagneranno ogni reparto dell’albergo con un visual allegro ed elegante per tutta la durata dell’anniversario . Un anno intenso di appuntamenti per le celebrazioni di questo importante anniversario, che vedrà l’albergo attivo su più fronti, per festeggiare come dovuto questo affascinante, opulento, iconico protagonista dell’ospitalità capitolina e internazionale».

La staircase dell'hotel

Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria Hotel

Via Alberto Cadlolo, 101, 00136 Roma (Rm)

Tel. 0635091