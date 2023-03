Grande riapertura per il Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort con tante novità

Grande riapertura per il Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort: domani, mercoledì 29 marzo, inaugura la stagione con tante novità. Con l’arrivo della bella stagione riapre più grandioso che mai. Nuove suite, design rinnovato, nuove collaborazioni artistiche e una sorpresa speciale all’interno della Spa. I mesi invernali sono stati sfruttati per migliorare ulteriormente, aggiungendo dettagli speciali e creando un palinsesto di eventi per rendere il soggiorno ogni anno diverso e unico. Tra le principali novità della stagione 2023 l’apertura delle nuove suite, veri e propri templi di tranquillità e benessere.

Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort

Suite inno al relax, tra Hemingway e l'arte

Inaugura la nuova Suite Hemingway, dedicata al celebre scrittore che ha soggiornato ad Alassio negli anni ’40-‘50. A lui è dedicata la mattonella presente sul Muretto di Alassio: l’autografo dello scrittore è accompagnato da quello di tantissimi altri celebri personaggi che, come lui, hanno amato la Riviera delle Palme. La camera è al primo piano e gli ospiti potranno rilassarsi nel suggestivo terrazzo di 40 mq, con una profumata pergola di bouganville e una splendida vista mare. All’interno della suite, c’è il ritratto originale di Hemingway realizzato dal pittore Mario Berrino, nonché la penna del pappagallo Pedrito che all’epoca venne lasciato in custodia proprio a Berrino

dall’amico scrittore. A disposizione degli ospiti della suite anche una scacchiera d’epoca, uno scrittoio e una tela bianca dove poter dipingere, ispirati dal fascino unico dell’atmosfera che si respira all’interno della camera.

La Wellness Suite

Per gli amanti dell’arte, è da scoprire la nuova President-Art Suite. Insieme al prestigio della dimora (è la più grande del Grand Hotel), ciò che la contraddistingue è la possibilità di vivere una vacanza in gruppo in completa privacy, grazie alle tre camere separate. L'arredamento è valorizzato da importanti opere d’arte a cura di Talassio 4 Art che racchiude alcuni tra gli espositori e gallerie più importanti d’Italia. Sarà allestita con opere di arte contemporanea dalla Galleria di Daniele Comelli, di Matteo Bellenghi, o dalla new entry Nuar Gallery di Valentina Ferrari, oltre alla presenza di pezzi unici dell’interior design di Pictoom Venice, il brand veneziano specializzato in esclusivi mobili d’Arte. Gli ospiti della suite avranno anche la possibilità di usufruire del servizio concierge dedicato e a un incontro guidato con il gallerista.



Continuano le speciali rassegne gastronomiche. Durante i cicli di serate a tema Sotto un cielo di stelle l’executive chef Roberto Balgisi duetterà con alcuni dei più celebri chef italiani. La sua cucina fine dining che strizza l’occhio al territorio entrerà in commistione con tecniche contemporanee per creare inediti menù “stellati” a quattro mani. Ingrediente principe di un’alta serie di serate gastronomiche sarà la pizza, interpretata dal maestro Stefano Miozzo, campione Mondiale di Pizza Classica e Pizza in Pala, inserito nella Hall of Fame del Campionato Mondiale della Pizza e patron della pizzeria Zio Mò. A completare l’offerta gastronomica, il nuovo menu di Salumeria di Mare prodotto e ideato da chef Balgisi, per offrire ai propri avventori prodotti come il prosciutto di tonno o di ricciola e la soppressa di mare.

Gelato da boutique

Per gli amanti del gelato, il neon colorato Grand Gelato brillerà anche quest’anno. Durante l’estate la boutique firmata Massimiliano Scotti (miglior gelatiere d’Europa) rappresenterà per gli ospiti una deliziosa pausa quotidiana con gelato italiano fatto a mano con ingredienti freschi e locali. Quest’anno il Grand Gelato arriverà direttamente in spiaggia con un nuovo punto presso la spiaggia privata Grand Beach Club dell’hotel, per gustare tutti i nuovi gusti sotto l’ombrellone.

Grand Gelato

Le novità della Thalassio SPA

Inoltre, chi vorrà fare una fuga indimenticabile, dalla spiaggia privata del Grand Hotel Alassio sarà possibile noleggiare gommoni e fare une sorseggiare un aperitivo Beach Nic direttamente sul mare.

Il benessere dei visitatori è la priorità del Grand Hotel Alassio; per questo è stata inaugurata una nuova area wellness. In esclusiva, Nuar Gallery ha realizzato all’interno della Thalassio SPA la prima Decompression Room, realizzata in collaborazione con l'artista Massimo Catalani. L'esperienza proposta dall'artista internazionale porterà gli ospiti in un viaggio sottomarino tra capodogli e megattere.

Un'esperienza non solo suggestiva, ma che invita a riflettere sull'importanza della salvaguardia dei nostri mari e delle meravigliose creature che li abitano (parte del ricavato della vendita delle opere sarà infatti devoluto ad associazioni no-profit per la salvaguardia dei mari).

Inaugura la bella stagione anche la nuova Talassio Gym, un moderno spazio di 70 m2 ampliato con nuovi attrezzi Technogym completamente digitali, il tutto con la possibilità di essere seguiti da un personal trainer.



Grand Hotel Alassio Beach & SPA Resort

Via A. Gramsci, 2 Alassio (Sv)

Tel 0182648778