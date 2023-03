Dormire in un igloo? In Valle Aurina puoi farlo

La Valle Aurina è una laterale della Pusteria in cui si trova il punto più a nord d’Italia, la montagna al confine con l’Austria chiamata Vetta d’Italia. Natura incontaminata, poco traffico, tanto spazio, aria purissima, tradizione e benessere è quanto questo comprensorio turistico offre in tutte le stagioni dell’anno con 850 km di sentieri tematici da percorrere durante l’estate e 4 aree sciistiche per godere della montagna d’inverno, ma anche una ricchezza di eventi enogastronomici dedicati ai prodotti locali, ricche sorgenti d’acqua, una singolare miniera di rame dismessa da visitare e un contesto naturalistico che è sinonimo di salute e di respiro.

Inverno in Valle Aurina, un'esperienza da vivere

Gran parte della vallata ampia e soleggiata che si diparte a nord di Brunico con una bella strada fondovalle è circondata da 80 montagne alte oltre i 3.000 metri; gran parte del territorio è compreso nel parco Naturale Vedrette di Ries-Aurina dall’aria purissima, caratterizzato da maestosi ghiacciai, laghi e boschi di conifere dove si può ammirare la grande bellezza di una natura in gran pare ancora incontaminata.

L’inverno in Valle Aurina è ricco di proposte nel comprensorio Skiworld Ahrntal composto da due aree sciistiche principali separate, lo Speikboden e il Klausberg, per le quali da tempo gli imprenditori più lungimiranti della vallata hanno promosso un progetto di unione che purtroppo ha incontrato ostacoli e ritardi. In tutto sono 74 km di piste sempre perfettamente innevate e con calendario ricco di attività ed eventi. L’area di Speikboden, in italiano Monte Spicco, da sola comprende 8 impianti di risalita fino all’altitudine di 2.550 metri con 38 km di piste da snowboard e da sci per esperti e principianti, dove campioni mondiali come Christof Innerhofer hanno mosso i primi passi sulla neve.

La bellezza della Valle Aurina

Mountainigloo Kreativ, dormire tra i ghiacci

In quota, raggiungibile per mezzo di una cabinovia con comodo accesso, nella stagione invernale si trova una delle curiosità della valle, una vera esperienza per trascorrere una notte esclusiva in silenzio in montagna in mezzo alla neve. Per chi è pronto a immergersi nell’inverno più profondo, cerca il contatto più vicino con la natura invernale e desidera provare l’esperienza di svegliarsi circondato dalla neve, dormire in una camera fatta di ghiaccio è veramente una meta adatta. Si prova il romanticismo, il silenzio, la solitudine delle montagne della Valle Aurina per una notte indimenticabile: il pacchetto-offerta di Mountainigloo Kreativ comprende un drink di benvenuto, una cena tipica in igloo e una prima colazione di montagna. Forniti di sacchi a pelo da spedizione polare nonché di borse per l’acqua calda, si dorme rannicchiati nelle piccole camere-igloo private per due persone: sei sono da coppie e due per famiglie fino a cinque persone.

L’arrivo per il check in è previsto tra le 15:30 e le 16:00 con l’impianto di risalita di Monte Spicco, prima che la cabinovia si fermi. Alla chiusura delle piste quando gli ultimi sciatori se ne vanno, si resta soli nella neve: mentre scendono le ombre della sera è tempo per la piscina invernale riscaldata con una vista esclusiva sulle montagne direttamente dal giardino dell’area dell’igloo e poi della sauna prima di una cena con piatti di cucina tirolese serviti nell’elegante igloo centrale con tavoli in legno grezzo. Le stelle brillanti nel cielo della notte invernale sono un’emozione da ricordare.

Una stanza al Mountainigloo Kreativ 1/3 Al Mountainigloo Kreativ si può anche cenare 2/3 Un tavolo al Mountainigloo Kreativ 3/3 Previous Next

Mountainigloo Kreativ

Drittelsand 7 - 39032 Campo Tures BZ

Tel 0474771489