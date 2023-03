Arte, gusto e cavalli affiancano le nuove splendide suite alla Gallaria del Turm

Una galleria di arte contemporanea, musica, giochi di luce, un esclusivo ristorante gourmet e 4 grandiose suite con piscina e spa. Parliamo dei più ricercato e insolito spazio d'ospitalità dell'Alto Adige, Gallaria, la nuova avveniristica mostra del Romatik Hotel Turm a Siusi allo Sciliari (Bz), già di suo un albergo iconico che sull'arte (dai dipinti alle sculture) ha costruito una storia per molti versi unica in Italia, a cui si collega il Gatsch, lo chalet di design che ospita le nuove camere..

Stephan Pramstrahler

Ma se l'architettura e il design sono ai massimi livelli, la vera sorpresa è che si tratta di una ristrutturazione che non ha cancellato l'originaria destinazione di questo edificio: il luogo è ancora a tutti gli effetti la stalla in cui l'albergatore Stephan Pramstrahler tiene i suoi splendidi cavalli arabi. La vecchia tenuta per l'allevamento è stata trasformata in uno spazio multifunzione all'insegna del bello e del lusso in cui natura e creatività di sposano in un ambiente assolutamente unico. Due file di box accolgono i purosangue mentre gli ospiti si aggirano fra quadri, sculture, installazioni e le rocce emerse in occasione dei lavori di sbancamento.

L'arte e il senso del bello, è ciò che accoglie che entra nell'atrio della Gallaria, ma alle spalle, quando non sono al pascolo, nitriscono gli eleganti purosangue arabi - ben diciotto - nei loro box. Lo sguardo si perde quindi fra criniere colorate, dipinti e sculture, passando al momento per gli scatti di Greg Gorman - un fotografo ritrattista americano di celebrità di Hollywood - i cui lavori sono stati copertine di riviste, tra cui Esquire, GQ, Interview, Life, Vogue, Newsweek, Rolling Stone, Time, Vanity Fair e il London Sunday Times. E poi, adiacente, una zona ristorante con cucina a vista e che permette agli ospiti di immergersi con lo chef nel momento della preparazione. Insomma, vacanze esclusive (col servizio dell'hotel) o eventi trovano in questa destinazione ricercata quanto stravagante (in senso bello) lo spazio per momenti non comuni che lasciano il segno.

La hall del Gallaria 1/10 I purosangue arabi nei box nell'atrio della Gallaria 2/10 Un purosangue nella hall della Gallaria 3/10 Un dettaglio della hall della Gallaria 4/10 Arte tra le rocce nella Gallaria 5/10 Arte tra le rocce nella Gallaria 6/10 Stephan Pramstrahler, uno dei purosangue e una Lancia Stratos 7/10 La hall della Gallaria 8/10 I purosangue rivaleggiano con l'arte nella Gallaria 9/10 Cavallo (purosangue arabo) e cavalli (a quattro ruote) nella Gallaria 10/10 Previous Next

Le suite del Gatisch, tra eleganza e comfort

Un museo, dunque, ad attendere l'arrivo degli ospiti. Ma, oltre a questo suggestivo spazio, vi sono le vere perle del Turm ossia le suite del Gatsch, caratterizzate da colori chiari e puliti e decorate con alcune delle sculture più importanti di Giorgio Butini. Quattro suite, ricche di eleganza, ognuna attorno ai 200 mq, che si congiungono in un'area comune dove è presente la spa dell'hotel, dotata di tutti i comfort immaginabili. Ed in ogni stanza regna un unico comune denominatore: la roccia, l'elemento principale in ogni angolo del Turm e che contiene la storia e le fondamenta dell'antica tenuta. Senza dimenticare, poi, l'incredibile vista dal terrazzo, con Jacuzzi, su Fiè allo Sciliar.

Gatsch e Gallaria sono in simbiosi fra loro e costituiscono un rifugio di charme lontano da tutto, immerso nella natura e nella pace. Gli ospiti che scelgono il Grottnerhof possono usufruire dei servizi del Romantik Hotel Turm, una navetta è a disposizione per il trasporto.

Il ristorante con cucina a vista della gallaria 1/9 Un‘altra suite del Gatsch 2/9 Una delle suite del Gatsch 3/9 La spa 4/9 La zona comune-relax delle suite del Gatsch 5/9 Dettaglio di una suite del Gatsch 6/9 Legno e roccia nella sauna 7/9 Suite con vista...nel Gatsch 8/9 Dettagli d'arredo 9/9 Previous Next

Nelle suite del Romantik Turm

Ma se Gallaria è la novità che accresce il valore del Turm, non va dimenticato che parliamo di un Romantic Hotel che sulla varietà e ricercatezza delle sue stanze ha costruito un mito che, anno dopo anno, si è consolidato: arte ovunque, alta ristorazione e una grande e variegata Spa sono fra le offerte aggiuntive che arricchiscono l'offerta delle camere, tutte diverse. E dal momento che al Romantik Hotel Turm ogni suite è unica, la scelta richiede molta attenzione.

Ogni camera è un gioiello di stile, diversa dalle altre, che mixa pavimenti in parquet (dal legno vivo delle vecchie baite di montagna) alla luccicante quarzite argentea e mette in contrasto mobili antichi come gli armadi dipinti tirolesi, coi letti dalle altissime testiere in pelle o che rivisitano il baldacchino; tappeti fluo e lavabi in pietra naturale e vasche idromassaggio a vista. L’ispirato interior designer è il patron del Turm, il vulcanico Stefan Pramstrahler che con la moglie Kathi - spa manager e sommelier - ridefinisce il concetto di ospitalità e ogni anno aggiunge un tassello prezioso alla vacanza perfetta.

Se ad esempio una coppia ha gusti tradizionali e classici, ideale è la Suite castello nella torre storica del XIII secolo. La ricercata porta d’ingresso in ferro battuto immerge gli ospiti in un’atmosfera d’altri tempi. Il soggiorno, dal pavimento in legno di larice altoatesino, si trova all’interno di una volta, mentre la stanza da letto, con pavimento in legno di quercia scura, sorprende con un romantico letto a baldacchino. Elementi di pregio e opere d’arte arricchiscono la stanza, mentre la vista spettacolare dà direttamente sullo Sciliar.

Una sutie del Thurm

Se si sta cercando qualcosa particolarmente di originale, si può optare invece per la Suite di Design Casa Kraiter: un perfetto connubio fra arredi moderni e mura antiche. Una vasca libera con doccia, pavimento di quarzite argentata scura dell’Alto Adige, pelle bianca, travi di legno sul soffitto. E poi una vera stufa che sembra essa stessa un’opera d’arte! Il balcone offre una vista sull’idilliaco Monte San Pietro con la sua pittoresca chiesetta.

Un hotel in un castello che ha 800 anni di storia

Forse per il suo antichissimo passato che ha visto una delle 5 torri che lo caratterizzano assumere - nell’arco di 800 anni - tante sembianze (da torrione a tribunale, da prigione fino a ristorante), o forse per il gusto particolarissimo che ne fa una dimora unica, in cui storia, arte e design si fondono, senza soluzione di continuità.

Il Romantic Hotel Turm

È una preziosa collezione di circa duemila opere che punteggia le antiche mura e vanta ben due quadri di Picasso oltre a tele di grandi Maestri come Kokoschka, De Chirico, Dix, insieme a sculture, oggetti e dipinti di artisti locali.

Vince il benessere

E oltre all'arte, come detto, al Turm vince il benessere. La Spa è una delle più organizzate; dalla grotta di sale scavata nella roccia, in cui rilassarsi sdraiati sui lettini ad acqua sul lago salino, alla Mystic Sauna panoramica in giardino, con la grande vetrata da cui ammirare il verde e le vette; dai trattamenti di benessere esclusivi come il Melum (con fagottini caldi ripieni di mele locali ed erbe alpine) agli scenografici massaggi sulla pietra calda, fino alla parete di arrampicata indoor alta 9 metri.

La Spa dell'Hotel Turm - foto Francesca Bocchia

Anche la black pool è un simbolo di questo luogo diverso dagli altri, perché il proprietario - appassionato di parapendio - sostiene che sia il nero il colore più presente in natura, guardandola dall’alto.

Il ristorante dell'Hotel Turm - foto Francesca Bocchia

Ma anche la tavola (nelo nella) è un’esperienza, sia per la spettacolare vista sul monte Sciliar che si gode dal ristorante sia per i piatti dello Chef, abbinati a una ricca carta dei vini che include anche quelli prodotti nel maso vinicolo di famiglia (il Grottnerhof, maso del ‘300 ristrutturato in chiave design che ospita fra l'altro, due suite deluxe): da provare sono i, sono una sintesi ben riuscita dell'alta qualità enologica dell'Alto Adige.

I vini del maso Grottnerhof

Innamorati e sposi possono scegliere il pacchetto “You & Me: Settimana Romantik” comprensiva di: 7 pernottamenti in camera doppia con mezza pensione menu “Romantik” a 4 portate oppure “1001 calorie”, romantica cena finale con menu degustazione a 5 portate e vini abbinati, bottiglia di spumante in camera con praline fatte in casa, romantica gita in carrozza trainata da cavalli, piacevole trattamento “You & Me” in coppia con peeling e massaggio sulla pietra calda. E ancora a scelta: un’escursione guidata oppure una visita ad una tenuta vinicola con degustazione vini.

Romantik Hotel Turm

Piazza della Chiesa, 9, 39050 Fié allo Sciliar (Bz)

Tel. 0471725014