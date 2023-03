Cyprianerhof, vacanza dinamica e sostenibile ai piedi del Catinaccio

Un hotel in piena sintonia con le Dolomiti, che lo circondano. Una struttura che rispetta la natura e che ha nel proprio dna, nel proprio design e nella propria architettura l'obiettivo di far vivere all'ospite una vera esperienza di relax in montagna. Siamo al Cyprianerhof Dolomiti Resort di Tires (Bz), hotel 5 stelle circondato dalle montagne del Parco Naturale Sciliar-Catinaccio, fondato nel 1962 dalla famiglia Damian.

Il progetto architettonico è a firma dell’altoatesino Hugo Demetz che ha dedicato una particolare attenzione alla sintonia con il paesaggio montano riconoscibile nel look esterno, negli ambienti comuni dell’hotel e nelle 97 camere, di cui 3 suite, 13 camere singole, 73 doppie e 8 familiari, distribuite su 4 livelli.

La struttura in piena sintonia con la natura

Escursioni, arrampicate, pedalate alla scoperta del parco

Situato nella soleggiata valle di Tires, Cyprianerhof offre la possibilità di dedicarsi al proprio benessere personale a tutto tondo. Co-fondatori nel 1995 dei Wanderhotels, Martin Damian e la sua famiglia ogni settimana presentano ai loro ospiti un programma di attività outdoor con vari gradi di difficoltà proposti dalle esperte guide escursionistiche dell’hotel: ciaspolate, scialpinismo, scisafari e arrampicate su ghiaccio durante l’inverno, e in estate la possibilità di scoprire le maestose cime delle Dolomiti e gli splendidi boschi alpini attraverso esperienze a contatto con la natura come camminate, ferrate, tour in mountain bike o in e-bike. Inoltre, di fronte all’hotel, si trova la stazione di partenza della funivia Tires-Carezza inaugurata a fine 2022 che consente di accedere facilmente all’area sciistica Carezza-Val d’Ega e ai numerosi sentieri e percorsi alla scoperta del Catinaccio e del Latemar. Anche all’interno della struttura c’è la possibilità di mantenersi in allenamento con la palestra interna e i corsi di fitness, stretching e yoga; gli appassionati di arrampicata possono allenarsi nella palestra di roccia interna che si sviluppa in altezza per 15 metri.

... al rientro: sauna con vista

Per riposarsi e rilassarsi dopo una giornata di attività ed escursioni nella natura, la Similde Spa nei suoi 2400 mq mette a disposizione 4 tipologie di saune: oltre alle tradizionali saune all’argilla e al cirmolo, nel giardino esterno si trovano la sauna in fienile e la sauna finlandese di vetro con vista panoramica dalla quale si può godere dei magnifici tramonti rosa che rimandano alla leggenda dolomitica di Re Laurino e della sua amata Similde.

La sauna dopo una giornata di sport

L’area wellness dell’hotel Cyprianerhof, membro dei Belvita Leading Wellnesshotels e dei Vitalpina Hotels, offre inoltre comode zone relax dove riposarsi su giacigli di fieno e godere dei benefici dell’aria salina o dei raggi infrarossi, percorso Kneipp, giardino esterno con laghetto naturale balneabile,vasca idromassaggio con vista sulle Dolomiti e infine una piscina interna riscaldata che prosegue all’esterno, la cui acqua viene depurata attraverso il processo di elettrolisi salina, evitando l’impiego di prodotti chimici.

È presente anche una zona beauty con 9 cabine per trattamenti viso e corpo con prodotti cosmetici naturali come il peeling al pino mugo della Val Sarentino, i massaggi con calendula, camomilla o pietre di sale e le esperienze dei rituali di purificazione con l’esclusiva quarzite argentea dell’Alto Adige, a cui si aggiungono i trattamenti dedicati ai più piccoli, alle mamme in dolce attesa e i trattamenti di coppia nella nuova cabina a tema.

Immancabile una proposta gastronomica all'altezza

Anche la filosofia del ristorante dell’hotel Cyprianerhof resta nel solco dello stretto rapporto con la natura e si fonda su quattro parole chiave: qualità, gusto, stagionalità e regionalità. Fulcro del menu serale di 5 portate è la rivisitazione di ricette locali, italiane e tirolesi in chiave gourmet, un menu che prende vita quotidianamente dall’ispirazione collettiva dei 4 chef Monika Damian, Marion Mahlknecht, Alessandro Plotheger e Alessandro Salvador, sulla base delle materie prime disponibili fornite dagli agricoltori e allevatori locali in base a ciò che dona la stagione. I piatti sono accompagnati da una selezione di vini prevalentemente locali e nazionali e le porte della cantina di Cyprianerhof ogni settimana si aprono per degustare vini e specialità dell’Alto Adige. Infine, il Bar dell’Alpinista, aperto dalle 12 alle 24, è il luogo adatto per rifocillarsi dopo una giornata all’aria aperta in montagna o per concludere la serata con un drink.

Cyprianerhof Dolomiti Resort

via S. Cipriano 69 - 39050, Tires (Bz)

Tel 0471 642143