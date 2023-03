In Valle Aurina due hotel per una coppia di innamorati

In cerca di una vacanza romantica in alta quota, circondati da neve, boschi e vette dolomitiche? Due hotel della Valle Aurina potrebbero essere la meta ideale. Si tratta dell'Alpin Royal Wellness Refugium&Resort Hotel (4 stelle superior) e dell'Alpenpalace Luxury Hideaway&Spa Retreat. Due strutture impreziosite dalla cucina ricercata dello chef Johann Bergman del ristorante fine-dining Aurea Vallis da degustare in coppia.

Un’occasione per lasciarsi alle spalle lo stress quotidiano e immergersi nell’atmosfera romantica della Valle Aurina, godendo dell’avvolgente cordialità e dello charme esclusivo garantito dagli Alpine Spa Resorts.

Il bagno del serraglio

Il romanticismo del bagno del Serraglio all'Alpin Royal

L’esperienza beauty & wellness per due comprende 4 pernottamenti con trattamento Royal inclusive, accesso all’area Wellness & Spa e regalo di benvenuto. Gli highlights della proposta garantiscono coccole di relax individuali e di coppia: un trattamento di bellezza per viso & corpo per lei, un bagno ai fiori di fieno con massaggio corpo per lui e il Bagno del serraglio da condividere insieme.

Proveniente dall’Oriente, è un rituale per il corpo della durata di ca. 25 minuti che, a partire dalla combinazione degli elementi fuoco, acqua, terra e aria, favorisce il riequilibrio e la purificazione dell’organismo, lasciando la pelle morbida e vellutata. Al termine del trattamento, viene servita una coppa di champagne per brindare in totale relax.

Resort Hotel Alpin Royal

frazione Costa Molini, 98 - 39030, Valle Aurina (Bz)

Tel 0474 651070

Romanticismo a tavola con Johann Bergman

Tempo prezioso per due tra relax e alta cucina, avvolti dall’incanto della Valle Aurina, è ciò che promette anche la proposta dell’Alpenpalace “Romanticismo Puro”. Un soggiorno di quattro notti con uno speciale regalo di benvenuto, un trattamento esclusivo per due nelle terme Private Spa, un viaggio romantico in carrozza e il menu firmato dallo chef Johann Bergman da gustare a lume di candela nel ristorante fine-dining Aurea Vallis.

Tutto il gusto dell'Alpen Palace

Un percorso gastronomico per scoprire i prodotti del territorio senza rinunciare a un tocco mediterraneo. La filosofia in cucina di Johann Bergman, giovane chef originario del Tirolo Orientale che, alle spalle, vanta una formazione tra Canada, Irlanda e Austria, mette al centro creatività ed esperienza, unendo la genuinità dei prodotti regionali alla vivacità delle spezie della cucina internazionale, per rendere la proposta ricca ma leggera, adatta a tutti i gusti.

Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat

via Gisse 32 - 39030 Valle Aurina (Bz)

Tel 0474 670230

Tante occasioni di divertimento

Una fuga romantica in Valle Aurina significa anche neve e divertimento a contatto con la natura. Qui, nella perla degli sport invernali, si trovano alcuni dei più bei comprensori sciistici d’Italia, come il Klausberg, adatto anche alle famiglie e a soli cinque minuti di auto dall’Alpin Royal, e la montagna tradizionale Speikboden con le sue famose discese nonché il rinomato Plan de Corones, raggiungibili in soli pochi minuti di auto o con la navetta. Per chi cerca delle alternative agli sci, la Valle Aurina offre molti percorsi suggestivi come l’itinerario in località Casere, conosciuto anche come “Vetta d’Italia”, piste per le discese notturne in slittino e pareti ad alta quota per l’arrampicata su ghiaccio.