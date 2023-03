R Collection Hotels, accoglienza elegante e raffinata

Novità per il gruppo alberghiero R Collection Hotels, che vanta strutture prestigiose sul lago di Como, come il Grand Hotel Victoria di Menaggio (Co), 5 stelle lusso, il Royal Victoria e la Villa Cipressi di Varenna (Lc) situati nell’incantevole scenario del Centrolago, e nella Riviera Ligure di Levante, come il Grand Hotel Bristol, 5 stelle, a Rapallo (Ge) con una vista incantevole sulla Portofino Coast. A Milano, il gruppo tre hotel di grande efficienza e comfort: l’Hotel Mentana, City Life Poliziano, e Hotel King per una clientela business.

Un'immagine del ristorante del Grand Hotel Bristol a Rapallo

Grand Hotel Bristol: un nuovo concetto di Dolce Vita

Il prossimo 10 marzo R Collection Hotels il Grand Hotel Bristol riaprirà le sue porte come lifestyle hotel a cinque stelle, recente membro di Small Luxury Hotels of the World, ridisegnando la Dolce Vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità. Premiato nel 2022 come miglior Luxury Destination Hotel dai World Luxury Awards, questa elegante e affascinante struttura in stile Liberty si trova sulla Portofino Coast con una vista spettacolare e offre esperienze personalizzate, studiate dal nuovo lifestyle brand concierge. Conservando la tradizione e lo splendore dell'hotel, il restyling offre agli ospiti un concetto di Dolce Vita ridefinito, che coinvolge tutti i sensi, deliziando gli occhi con la migliore vista su Portofino, nutrendo corpo e mente con i più esclusivi trattamenti Esthederm e soddisfacendo il palato con l'eccezionale cucina dello chef Graziano Duca.

Il Grand Hotel Bristol a Rapallo offre un concetto contemporaneo di ospitalità

Camere e suite con una vista mozzafiato su Portofino

Il Grand Hotel Bristol dispone di 80 camere, tra cui 11 suite, recentemente rinnovate, che rappresentano la ricca storia e la magnificenza artistica della tradizione con un look&feel contemporaneo. La maggior parte delle camere e delle suite offre una vista mozzafiato su Portofino e uno splendido panorama con la possibilità di godere dell’affascinante tramonto sul golfo. Dalle camere Classic alle Prestige Park View, dalle camere Sea Front alle Junior Suite e dalle Executive alle Signature Suite, ogni camera e suite suscita emozioni e accoglie gli ospiti in uno spazio luminoso ed elegante dotato di tutti i comfort e servizi.

Il Grand Hotel Bristol dispone di 80 camere, tra cui 11 suite, recentemente rinnovate

Una raffinata selezione di ristoranti e bar

Situato sul rooftop, Le Cupole è un ristorante di alta cucina, già menzionato nella guida Michelin, dove lo chef Graziano Duca, ex allievo di Alain Ducasse, e il suo team combinano sapientemente tradizione, creatività e innovazione. Il ristorante, premiato nel 2022 come miglior Luxury Rooftop Restaurant dai World Luxury Awards, gode di una romantica vista su Portofino in un'atmosfera raffinata, intima e sofisticata. Le Cupole offre un menù curato che unisce la cucina tradizionale ligure e piemontese con ingredienti locali e stagionali di alta qualità, accompagnati da una selezione di vini del sommelier. La Veranda è un affascinante bistrot situato sulla terrazza panoramica, ideale per pranzi e cene conviviali, che offre piatti autentici e tradizionali italiani, oltre a un'ottima selezione di vini e cocktail. A partire dal 2023 gli ospiti potranno godere anche della nuovissima pizzeria gourmet a bordo piscina aperta tutto il giorno, che propone le migliori ricette, tra cui l'iconica focaccia, oltre a scelte internazionali come poké, hamburger e club sandwich. Non mancherà, il cremoso gelato artigianale. La proposta bar non è da meno con il Pool Bar a disposizione per un aperitivo informale servito con focaccia fatta in casa, da deliziare al tramonto, e con l'elegante Lounge Bar che prevede un programma di serate a tema dedicate alla musica e al cibo.

Situato sul rooftop, Le Cupole è un ristorante di alta cucina

Una ricca offerta benessere e fitness

La Erre Spa è il fiore all'occhiello del Grand Hotel Bristol, una Spa di 2.000 metri quadrati che offre un'esperienza di benessere, un rifugio per il corpo, la mente e lo spirito, premiata nel 2022 come Best Luxury Spa dai World Luxury Awards. La Spa Manager Stephanie con il suo team accompagna gli ospiti con trattamenti corpo e viso altamente personalizzati. L'area benessere della Erre Spa è composta da sauna, bagno mediterraneo, percorso kneipp, aree multisensoriali e spazi relax a tema con sapori e aromi, una piscina coperta e cabine massaggio private. L'alternanza tra zone umide e non, il benefico e apprezzato passaggio dedicato alla fontana di ghiaccio aiutano a riattivare la circolazione, creano momenti rigeneranti, regalando una pelle più flessibile e luminosa già dopo una sola seduta. Chi desidera concedersi una maggiore privacy può anche prenotare la Private Spa Suite, una Spa esclusiva all'interno del centro benessere dotata di sauna, bagno turco, doccia emozionale. La Spa suite può essere riservata per coppie o eventi intimi per un soggiorno unico. A completare l'offerta benessere, la piscina esterna panoramica con area idromassaggio permette agli ospiti di nuotare e rilassarsi immersi nella natura con il mare all'orizzonte e la costa, e la nuovissima palestra dotata delle più moderne attrezzature Technogym.

Erre Spa è il fiore all'occhiello del Grand Hotel Bristol

Grand Hotel Bristol

Via Aurelia Orientale 369 - 16035 Rapallo (Ge)

Tel 0185 273313

Grand Hotel Victoria: l’espressione dell’ospitalità di eccellenza italiana

Il Grand Hotel Victoria Concept & Spa del Gruppo R Collection Hotels è un cinque stelle lusso, con una posizione insuperabile fronte-lago a Menaggio nel cuore del Lago di Como e si compone di un edificio storico, la Villa, e di una struttura recentissima, il Palazzo, che, in un contesto architettonico di impeccabile armonia, racchiudono un’area piscina, i dehors dei ristoranti e dei lounge bar in uno scrigno di silenzio e tranquillità. Nell’ambiente raffinato ed elegante di una sorprendente area wellness di 1200 metri quadrati si trovano tutte le soluzioni di benessere e di relax per il corpo e lo spirito che si possa desiderare: dalla piscina riscaldata alla sauna, dal bagno turco alla cromoterapia e aromaterapia, dalla sala ginnica alla zona relax.

Il Grand Hotel Victoria Concept & Spa del Gruppo R Collection Hotels è un cinque stelle lusso

Alla scoperta della Villa

L’edifico storico, ristrutturato negli ultimi anni, affaccia direttamente sul lungo lago e dispone di un pontile privato con servizio di Erre Water Limousine. Il ristorante Lago è un all-day-dining restaurant, aperto tutto il giorno dalle sette del mattino per il servizio di prima colazione fino al dopo cena e offre una cantina a vista con una ricca selezione di etichette. Dal giovedì alla domenica è previsto un intrattenimento musicale al pianoforte nella sala interna o all’esterno nella bella stagione. Un’area show cooking è stata realizzata per creare occasioni conviviali di gastronomia, sperimentare la cucina con prodotti freschi e creare i propri piatti serviti su un imponente tavolo di marmo. Il ristorante dispone di una veranda che può essere modulata tra spazi interni ed esterni per le diverse esigenze stagionali. La mis-en-table è sofisticata, alla francese per valorizzare la prestigiosa presenza dei marmi nei piani del tavolo. Nella lounge sono stati mantenuti lampadari originali che, insieme a un quadro antico, contribuiscono a dare un tocco di classicità, senza dimenticare l’eleganza degli antichi camini, oggi funzionanti a vapore. A questo si aggiungono gli stucchi d’epoca, ancora più evidenziati dalla ritinteggiatura dei soffitti di un sobrio color grigio. La scala storica, rigorosamente conservata, contribuisce ad aumentare il fascino dell’ambiente.

Il Grand Hotel Victoria Concept & Spa si compone di un edificio storico, la Villa, e di una struttura recentissima, il Palazzo. In foto la hall

Il Palazzo, la parte nuova del Grand Hotel Victoria

Sorta sull’impianto architettonico di un antico convento, la parte nuova del Grand Hotel Victoria è frutto di due anni e mezzo di ristrutturazioni e ampliamenti. La struttura, ricostruita interamente, si compone di due piani interrati dove si trovano i parcheggi con 90 posti auto che già comprendono alcune colonnine di ricarica elettrica. Al piano terra nella zona del palazzo l’area piscina, la palestra, la Spa e il secondo ristorante dell’hotel. Sono tre i piani invece occupati dalle camere. Negli ambienti della nuova struttura sono stati mantenuti gli stessi colori della parte antica, creando una gradevole coerenza stilistica, sottolineata anche dal passaggio coperto che unisce i due edifici, su progetto dello studio di architettura Franco Pè di Carimate. Il tunnel è una via di collegamento che porta dalla Villa al Palazzo, dove si apre una seconda lobby. A lato del tunnel protetto da tende completamente robotizzate si apre uno scorcio sulla piscina, sull’open bar caratterizzato dal logo Dom Perignon e su una zona relax a bordo piscina, nel verde. A differenza di quanto avviene in altri hotel, la palestra del Grand Hotel è ampia, luminosa e gode di una bella vista sulla piscina, oltre a offrire servizi accessori, compresa la possibilità di collegarsi alle attrezzature con i propri devices. La palestra è un vero e proprio angolo di condivisione, utilizzabile 24 ore al giorno - anche di notte - con la sola avvertenza di avvisare il personale. È qualcosa, infatti, che non ci si aspetta di trovare sul lago di Como, il Ristorante 1827 (il cui nome richiama la data di uscita della prima edizione dei Promessi Sposi). Si tratta di uno spazio caratterizzato da un concept progettuale che richiama gli aspetti peculiari dell’arredamento italiano.

Un passaggio coperto che unisce i due edifici, su progetto dello studio di architettura Franco Pè di Carimate

Soluzioni di prestigio per le camere e le suite

Sono 34 le camere, incluse le prestigiose suites, che si trovano nella Villa, mentre il Palazzo ospita 47 camere, anche qui comprese suites di grande versatilità e comfort. In Villa al quinto piano la Queen Victoria è una suite composta da due camere in fondo al corridoio. La camera piccola è soppalcata, e da qui si ha una vista completa di 180 gradi su tutto il lago di Como, il ramo di Lecco, Bellagio. L’attenzione al design e al comfort è a 360°, e ogni singolo dettaglio viene valorizzato, come le luci di lettura direzionali nei toni dell’oro al lato del letto. Non solo nella Villa, ma anche nel Palazzo esistono soluzioni con due camere collegate a suite, senza porta interna ma con un atrio comune che le rende più private. Nel Palazzo tutte le logge e i balconi sono più ampi rispetto alla Villa e alcune camere dispongono anche di doppio bagno.

Sono 34 le camere, incluse le prestigiose suites, che si trovano nella Villa, mentre il Palazzo ospita 47 camere, anche qui comprese suites di grande versatilità e comfort

Trattamenti wellness personalizzati ed esclusivi

La Erre Spa si sviluppa su 1200 metri quadrati ed è l’ambiente di questo tipo più grande sul lago di Como. Il cliente può entrare utilizzando una scheda che compila al suo arrivo in albergo, scegliere il percorso che desidera attraverso Spa, bagno turco, docce emozionali e trattamenti di vario tipo, un percorso che parte dai piaceri della ristorazione e arriva a quelli del wellness, rigorosamente su misura e personalizzato. Esiste anche una piscina di venti metri completamente riscaldata ed attrezzata per aromaterapia e cromoterapia. I clienti esterni hanno armadietti personali e possono arrivare alla Spa direttamente dall’autorimessa. Tutti i clienti ricevono un kit di benvenuto con telo, accappatoio e ciabattine. Gli ambienti relax si alternano alla sauna soft, sauna finlandese, percorso kneipp, bagno mediterraneo con umidità del 68 per cento, bagno umido con umidità del 90 per cento. La Sala Relax Fuoco è un ambiente particolarissimo, con un camino a vapore centrale illuminato da un effetto fiamma e con il rumore del legno che brucia. Le cabine per i trattamenti sono curate nei minimi particolari e qui c’è una luce diversa in ogni cabina, può essere illuminata dal basso oppure vi sono spotlight da sotto, una cabina può avere un neon laterale e nella cabina di coppia un grandissimo cerchio sul soffitto cambia colore anche in base al trattamento, perché ogni cabina viene preparata secondo le esigenze del cliente. Il Tunnel dei Promessi Sposi - illustrato da episodi del romanzo manzoniano realizzati a mano da un artista che lavora per Wall&Deco - permette di accedere direttamente all’area Spa dalle camere della Villa Storica, senza utilizzare il tunnel di collegamento esterno.

La Erre Spa si sviluppa su 1200 metri quadrati ed è l’ambiente di questo tipo più grande sul lago di Como

Grand Hotel Victoria Concept & Spa

Viale Benedetto Castelli 9 - 22017 Menaggio (Co)

Tel 0344 32003

Hotel Royal Victoria: ospitalità di alto profilo

L’Hotel Royal Victoria è un’antica dimora patrizia affacciata sul lago e trasformata in un hotel quattro stelle di grande charme ed eleganza, dove gli arredi storici creano una dimensione fiabesca completata dalla vista lago di molte camere e suite e da quella incantevole delle camere da cui si gode la vista sulla piazzetta del romantico borgo antico. Le 43 camere e suite sono servite da tre spazi convegnistici rispettivamente di 90 (Sala Vittoria), di 30 (Sala Camino) e di 10 posti (Sala Gounod) e da due ristoranti: il Royal Gourmet di 150 posti e il più informale Victoria Grill di 50 posti, entrambi aperti sia agli Ospiti dell’hotel e sia alla Clientela esterna. Gli spazi fascinosi ed eleganti ne fanno un luogo ideale per meeting ed eventi. L’Hotel Royal Victoria dispone di un pontile privato che offre una soluzione logistica particolarmente apprezzata dalla Clientela e che è a disposizione anche degli ospiti che fanno riferimento a Villa Cipressi, un altro gioiello firmato R Collection Hotel.

Hotel Royal Victoria prende il nome dalla Regina Vittoria di Inghilterra

Rinnovati tutti gli spazi, esaltando il fascino antico

In gestione della Famiglia Rocchi di Como dal 2019, il Royal Victoria ha visto tutti i suoi spazi rinnovati esaltando il fascino dell’antico e completandolo con il comfort della modernità. La struttura ha infatti mantenuto la sua storicità con l’affaccio sulla piazza San Giorgio, vero cuore pulsante del borgo di Varenna, dove si può arrivare in auto, approfittando del parcheggio a silos di cinque piani ma anche della vicina stazione ferroviaria; sono inoltre disponibili transfer con auto privata dagli aeroporti e naturalmente il fascino maggiore consiste nell’arrivare via lago e nell’approdare all’attracco privato dell’albergo. L’hotel prende il nome dalla Regina Vittoria di Inghilterra che, in visita a Varenna, qui soggiornò nel lontano 1838, ma l’attività alberghiera di questa struttura risale a molto prima, come testimoniano le carte contabili utilizzate oggi, in modo originale e divertente, come tappezzeria in talune aree comuni dell’hotel.

In gestione della Famiglia Rocchi di Como dal 2019, il Royal Victoria ha visto tutti i suoi spazi rinnovati

Obiettivo sono il comfort e la tranquillità

Le camere sono suddivise in Prestige e De Luxe con vista lago e Classic con vista borgo. Le due suite portano nomi manzoniani, l’obiettivo sono il comfort e la tranquillità e sono una soluzione ideale per la coppia, entrambe hanno un balcone importante e una vista immersiva sul lago.

Le camere sono suddivise in Prestige e De Luxe con vista lago e Classic con vista borgo

Il sapore italiano in tutte le sue declinazioni

La sala colazione - di recentissima ristrutturazione - offre un buffet importante e permette agli ospiti di scegliere tra menu vegani, vegetariani o gluten free ma anche tra le prelibatezze di pasticceria della prima colazione continentale o le preparazioni espresso dell’american breakfast, in omaggio a una clientela cosmopolita e dai gusti più diversi. Il ristorante Royal Gourmet si segnala per la splendida veranda e propone una cucina raffinata in uno scenario importante e prestigioso dominato dalla incomparabile vista sul lago, che i lavori in programma renderanno sempre più fruibile e diretta. Più informale, ma altrettanto apprezzato dalla clientela esterna come dagli ospiti dell’hotel, è il Victoria Grill, che propone preparazioni e vini del territorio o piatti della cucina internazionale per soddisfare una clientela che cerca il sapore italiano in tutte le sue declinazioni.

Il ristorante Royal Gourmet si segnala per la splendida veranda e propone una cucina raffinata in uno scenario importante e prestigioso

La piscina esterna per la vista sul lago

Il lago, su cui l’hotel si affaccia, può essere vissuto anche dalla piscina esterna e dalla piccola spiaggia lacustre che si trova davanti all’ingresso della struttura. Ma l’acqua non è solo quella del lago, una Suite Spa completa in tutte le sue declinazioni: sauna, bagno turco, docce emozionali con cromoterapia e aromaterapia è a disposizione degli Ospiti dell’albergo su prenotazione e per momenti particolari di wellness experience.

Il lago, su cui l’hotel si affaccia, può essere vissuto anche dalla piscina esterna

Hotel Royal Victoria

Piazza S. Giorgio 2 - 23829 Varenna (Lc)

Tel 0341 815111

Hotel Villa Cipressi, gioiello nel cuore del Lario

L’Hotel Villa Cipressi con 31 camere e suite è una struttura quattro stelle in cui la presenza storica è mirabile: si tratta infatti di una dimora storica ottocentesca in cui le preesistenze medievali, del Quattrocento e del Seicento, si integrano perfettamente in un progetto di ristrutturazione che è riuscito a valorizzare gli ambienti e le loro peculiarità, dai lampadari preziosi ai mobili in legno intagliano di tradizione lariana, fino agli affreschi quattrocenteschi di vivo e intenso colore locale. La struttura è ideale per eventi, cerimonie, attività all’aria aperta ed esperienze creative. Tre spazi per eventi – un pergolato di ottanta posti, una sala degli stucchi di 45 posti e una sala affrescata con motivi naturalistici di 45 posti – e tre terrazze vista lago che possono accogliere fino a 110 persone, sono servite da un bar esterno e creano un’atmosfera ideale.

L’Hotel Villa Cipressi con 31 camere e suite è una struttura quattro stelle in cui la presenza storica è mirabile

Una location di grande fascino

La villa si compone di tre diversi edifici con stratificazioni storiche risalenti al 1400, al 1600 e al 1800 con le camere e le suite distribuite sulle tre strutture, di cui la più recente ospita la reception, un’area dove spazi generosi attraversati dalla luce chiara del lago accolgono gli ospiti fra legni, ferri battuti e vetrate policrome. In una zona del Giardino Botanico direttamente sul lago si trova una struttura indipendente e particolarissima, che ospita due suite intime e suggestive, dove la pietra naturale è assoluta protagonista. La vista impagabile, la luce e la musica dell’acqua ne fanno un luogo magico per soggiorni indimenticabili.

La villa si compone di tre diversi edifici con stratificazioni storiche risalenti al 1400, al 1600 e al 1800

Un luogo ideale per matrimoni ed eventi

Accanto al fascino unico degli spazi esterni, le sale della villa sono spazi ideali per organizzare queste cerimonie come la Sala del Pergolato affrescata con motivi floreali o la Sala degli Stucchi con eleganti motivi ottocenteschi che possono fare da cornice a eventi di vario tipo. Dalle finestre si gode una vista sulla magnifica su villa Monastero e sul castello di Vezio, vera icona di questo tratto del lago.

La struttura è ideale per eventi, cerimonie, attività all’aria aperta ed esperienze creative

Un contesto raffinato ed esclusivo

Nella parte più antica della villa, la Sala degli Stemmi ci porta direttamente nel Rinascimento con una serie di affreschi che riproducono gli scudi delle famiglie più illustri del Lario con il loro ricco corredo di simbologie e di rimandi storici. Questa sala è stata completamente rinnovata nel 2018 e si segnala per gli straordinari effetti di luce al tramonto del sole. Di questo corpo più antico fanno parte anche cinque camere risalenti al 1480 con pavimenti in legno e grosse travi lignee impreziosite da un decoro di stemmi araldici. L’alternarsi di spazi esterni e interni di grande bellezza fanno di questi alberghi-villa una location di grande fascino in un contesto raffinato ed esclusivo.

La vista impagabile, la luce e la musica dell’acqua ne fanno un luogo magico per soggiorni indimenticabili

Hotel Villa Cipressi

Via 4 Novembre 22 - 23829 Varenna (Lc)

Tel 0341 830113