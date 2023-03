Villa Paola, fuga di relax in un'oasi nel cuore di Tropea

Villa Paola, charming hotel a Tropea in Calabria, si conferma l’indirizzo più raffinato e affascinante della? Calabria: un nuovo punto di riferimento per l’ospitalità premium nel Sud Italia, che riapre il prossimo 31 marzo per la stagione 2023.

Villa Paola, terrazza affacciata sul mare di Tropea

Villa Paola, paradiso di relax a Tropea

Villa Paola è un luogo che rapisce con la sua bellezza estatica, grazie a un panorama mozzafiato sul mare azzurro di Tropea e al meraviglioso giardino a sette terrazzamenti, ricco di piante mediterranee e varietà tropicali. Un’atmosfera rarefatta che l’ospite respira non appena si varca il portone di ingresso dell’antico convento, abitato nel XVI secolo dai frati Minimi dell’ordine fondato da San Francesco da Paola.

Arroccata su una scogliera, dalle sue terrazze e dalla sua infinity pool è possibile ammirare, oltre all’azzurro mare della Costa degli Dei,?le mura antiche del borgo di Tropea, tra i più suggestivi d’Italia.

Villa Paola, piscina 1/4 Villa Paola, particolare di un esterno 2/4 Villa Paola, cortile 3/4 Villa Paola, particolare di una camera 4/4 Previous Next

Villa Paola, un boutique hotel di 12 camere

Un boutique hotel di sole 12 camere dove rifugiarsi tra le suggestioni del suo passato, all’insegna del “dolce far niente”, della contemplazione del bello e della privacy, coccolati da uno staff discreto ma attento.

Un senso profondo di armonia che si respira anche nella cucina del ristorante “de’ Minimi”, guidato dal giovane Chef Giulio Ierace, calabrese, che dopo esperienze di alto profilo in giro per l’Italia, ha deciso di tornare nella sua terra.

La proposta culinaria del ristorante De’ Minimi

Il ristorante De’ Minimi propone una cucina innovativa e autentica, legata al territorio. Giulio Ierace ha uno stile personale con cui rivisita e crea i suoi piatti, giocando con consistenze e cotture diverse, partendo da materie prime locali protagoniste. Il 96% degli ingredienti impiegati nel ristorante è di produzione regionale, il 60% di questi ha una certificazione bio,?il 57% dei fornitori proviene da un’area entro i?50 km dalla proprietà.

Giulio Ierace unisce una visione della cucina giovane, entusiasta e ribelle a una formazione gastronomica, basata sul recupero di ingredienti del territorio “dimenticati” e sulla creazione di armonie, dove la miscela di colore, odore e gusto sono la punta di diamante.

Nella sua proposta spiccano sensazioni, esperienze e preparazioni semplici, dall’essenza umile e dalla provenienza genuina: piatti fieri delle proprie origini calabresi, che nella cucina “de’ Minimi” si esaltano in vere e proprie scoperte sensoriali e gustative.

Villa Paola, in cucina c'è Giulio Ierace 1/2 Villa Paola, tavola coperta in esterna 2/2 Previous Next

I vini della cantina di Villa Paola e le sue degustazioni

Anche la cantina di Villa Paola è espressione dell'eccellenza del territorio calabrese, una delle regioni vitivinicole più antiche d’Italia.

Luca Cuconati, Food & Beverage Manager di Villa Paola, nella nuova carta dei vini del ristorante “de' Minimi” è partito da quattro principi di base: filiera corta, rivalutazione del territorio, aziende con basso impatto inquinante, materia prima unica.

Per la stagione 2023, Villa Paola organizza un ciclo di incontri e di degustazioni con le cantine calabresi più virtuose, che sono espressione delle DOC locali: Cirò, Greco di Bianco, e altre varietà meno conosciute. Tra le ultime “scoperte” della cantina “de’ Minimi il Moscato passito di Saracena delle Cantine Viola.

Ai piedi della villa si stendono gli agrumeti e gli orti della tenuta. Dove un tempo si trovavano gli orti dei monaci, oggi gli ospiti amano passeggiare e raccogliere personalmente gli ortaggi e la frutta fresca di stagione per mangiarli al momento o farsi preparare dal personale estratti e centrifugati naturali.

La novità 2023 di Villa Paola: l’ identit à olfattiva

Per la nuova stagione, Villa Paola punta anche sull’identità olfattiva, con una linea di cortesia creata dall’eclettico designer e maestro profumiere Filippo Sorcinelli, che ha selezionato la fragranza

"Unda maris" con note di incenso, che richiamano il passato monastico della dimora, brezza marina e sentori di agrumi. Il profumo può essere avvertito in tutta la villa grazie ai diffusori di ambiente.?

Una location perfetta, anche per festeggiare il proprio matrimonio o per la perfetta luna di miele.

Villa Paola

Contrada Paola, 89861 Tropea VV

Tel. 096362370