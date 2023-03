Debutta il Duo Milan Porta Nuova, il “bleisure hotel”

Dopo sette mesi di lavori, senza mai chiudere la struttura, e un investimento di 10 milioni di euro, debutta Duo Milan Porta Nuova, quattro stelle superior. In Italia è il secondo Tribute Portfolio Hotel, la collezione di hotel indipendenti e dalla forte identità di Marriott International. Edificato nel 1958 come palazzo di uffici, prima di questo intervento l’albergo era un Four Points by Sheraton Milan Center. Il nuovo corso ha visto sviluppare un importante progetto di ristrutturazione, restyling e rebranding curato da Il Prisma, società internazionale di architettura e design.

La Lobby del Duo Hotel, spazio collettivo

Qui si unisce il passato e il futuro di Porta Nuova

Ispirandosi ai valori del marchio Tribute, l’hotel è stato ripensato come un luogo dalla duplice anima, dove si intrecciano business e leisure, l’estetica accattivante e l’effetto inaspettato. Uno spazio che unisce il passato e il futuro di Porta Nuova. Il nuovo logo e il nome, Duo Milan, si ricollegano al concept progettuale, “The Dual Soul”, per dare risalto alla doppia anima dell’edificio e a quel contrasto che è ancora presente nell’area. L’aver coniugato business e piacere ha dato vita a un neologismo che è uno stile: il Duo Milan è un “bleisure hotel”.

Il Duo Bistrot: un'estetica di ispirazione industriale

Identità, un design singolare e servizio sincero

«Per noi è un onore e una grande sfida contribuire al lancio di questa nuova realtà di Marriott International sul territorio italiano – ha dichiarato il general manager Fabio Leoni - Tribute Portfolio è un brand in forte crescita, che vanta 86 hotel in tutto il mondo, di cui 16 in Europa. Le caratteristiche principali di Tribute Portfolio sono una forte identità individuale della struttura, un design singolare e un servizio sincero. Tutto questo è Duo Milan».

Fabio Leoni

Colori vivaci e dettagli inaspettati

Situato nel nuovo e frizzante quartiere di Porta Nuova, hub di design, moda e business della città e a due passi dalla Stazione Centrale, l’albergo dispone di 239 camere, con 11 suite, caratterizzate dall’utilizzo di colori vivaci e dettagli inaspettati che fanno riferimento al paesaggio urbano e al vicino scalo ferroviario, snodo di viaggiatori. Le aree comuni sono state configurate per offrire un luogo fluido, adattabile alle esigenze del cliente business alla ricerca di uno spazio stimolante per lavorare, svolgere meeting o fare una pausa in compagnia di altre persone. Ben 5 le sale riunioni, la maggior parte con luce naturale, che possono ospitare fino a 50 persone. A disposizione degli ospiti anche un moderno centro fitness.

L‘albergo dispone di 239 camere e 11 suite 1/3 Un'arpista di fronte allo spazio Photo Booth 2/3 La Creative Lounge 3/3 Previous Next

Un luogo dove vivere un'esperienza

«Nel Duo Café – ha annotato Francesco Papini de Il Prisma - è stata creata un’atmosfera vivace, perfetta per una pausa rilassante o per il momento dell’aperitivo con musica dal vivo o dj set, mentre nel Duo Bistrot, che propone cucina italiana della tradizione, accenti di colore e dettagli in ottone si combinano con elementi visivi di ispirazione industriale. La reception veste uno stile industrial elegante, la lobby è uno spazio collettivo che va vissuto. La socialità è diventato un elemento di primaria importanza da sviluppare nel settore in cui operiamo. L’esperienza dell’hotel non è più quella di un posto dove pernottare, ma è quella di un luogo da vivere e dove vivere un’esperienza. Nel Duo Hotel abbiamo voluto trasmettere la storia di un’area urbana tra passato e contemporaneità». Tra i numerosi riferimenti alla stazione ferroviaria, anche lo spazio Photo Booth, che richiama le cabine per foto tessera che qui scattano foto ricordo.



Duo Milan Porta Nuova

Via Cardano 1 – 20124 Milano

Tel 02 667461