Bulgari Hotel Roma, apre a giugno il nuovo indirizzo lusso della Capitale

Una nuova gemma per Bulgari Hotels & Resorts che il 9 giugno inaugurerà Bulgari Hotel Roma. Situato in Piazza Augusto Imperatore al n. 10, il nuovo hotel sarà la nona gemma della collezione e rappresenterà una nuova pietra miliare nella storia dell'azienda e della sua città natale. Il Bulgari Hotel Roma è l’ultima creazione che arricchisce la collezione Bulgari Hotels & Resorts che attualmente comprende le proprietà di Milano, Londra, Parigi, Dubai, Pechino, Shanghai e Bali, così come l’ultimo inaugurato il Bulgari Hotel Tokyo, mentre sono già state annunciate nuove aperture alle Maldive e a Miami (2025) e a Los Angeles (2026).

Bulgari Hotel Roma è l’ultima creazione che arricchisce la collezione Bulgari Hotels & Resorts

Il nuovo Bulgari Hotel Roma, lusso in una posizione strategica

Il nuovo hotel romano si trova in una posizione strategica, nella centralissima Piazza Augusto Imperatore, cuore del quartiere Campo Marzio, a due passi da Via del Corso, Via del Babuino e Piazza di Spagna, e dalla storica boutique Bulgari di Via Condotti. La piazza prende il nome dall’imperatore Augusto, in quanto ospita due dei monumenti più iconici della storia romana costruiti dallo stesso imperatore: il Mausoleo di Augusto, ovvero il suo sepolcro, e l'Ara Pacis, un altare che celebra la pace portata da Augusto durante il suo regno. L’edificio che ospita il Bulgari Hotel Roma, costruito tra il 1936 e il 1938 e inaugurato nel 1950 dal primo ministro italiano Alcide De Gasperi, sorge proprio di fronte al Mausoleo recentemente restaurato e rappresenta uno splendido esempio di architettura razionalista a Roma.

Progettato dall’architetto Vittorio Ballio Morpurgo e decorato con affreschi, mosaici e sculture, l’edificio presenta un’architettura monumentale e moderna enfatizzata dall’uso di materiali e colori della tradizione romana come il marmo travertino ocra e i mattoni rossi. Il rigore architettonico razionalista dell’edificio è controbilanciato dagli affreschi di Antonio Barrera che rivestono l’atrio di via della Frezza e offrono diverse prospettive del Mausoleo di Augusto. La facciata sud dell’edificio è invece decorata da un mosaico di 70 metri quadrati ad opera di Ferruccio Ferrazzi, dove l’artista ha offerto la sua personale interpretazione del mito della nascita di Roma. Tra il mosaico e una splendida fontana ai piedi dell’edificio, una scritta latina recita: "Questo è il luogo dove l’anima dell’imperatore Augusto vola nell’aria". Questa connessione unica tra il nuovo Bulgari Hotel Roma, la visione dell’imperatore Augusto e il momento storico viene enfatizzata nell’hotel attraverso una serie di scelte stilistiche visibili in diverse aree: la statua originale, parte della pregiata collezione dei Marmi Torlonia raffigurante l’imperatore Augusto collocata all’ingresso, e l’ampio utilizzo di marmi, sia travertini bianchi che colorati, considerati simboli di ricchezza e potere nell’antica Roma.

Sapiente l’opera di restauro del Bulgari Hotel Roma

Come per tutti i Bulgari Hotels & Resorts, l’interior design del Bulgari Hotel Roma è stato affidato allo studio italiano di architettura e interior design Acpv architects Antonio Citterio Patricia Viel che ha saputo bilanciare il rigore estetico delle pietre utilizzate nella Roma imperiale e lo stile architettonico essenziale dell’edificio con texture particolarmente ricche. L’opera di restauro dell’edificio ha seguito lo stesso approccio che la Maison Bulgari adotta nella realizzazione di una creazione di Alta Gioielleria, basandosi su una valorizzazione assoluta del know how e della maestria artigianale. Una serie infinita di dettagli di design riflette l’eccellenza della manifattura italiana, dai rosoni in mosaico realizzati a mano dei bagni alle tappezzerie su misura ispirate ai motivi iconici della creatività Bulgari fino ai vetri e lampadari artigianali di Murano che decorano i diversi spazi dell’hotel.

Bulgari Hotel Roma, 114 stante e suite di puro lusso

L’hotel dispone di 114 camere, molte delle quali suite, decorate in quattro palette cromatiche diverse nei colori bianco, giallo, rosso e verde ed ognuna di esse offre una splendida vista su Piazza Augusto Imperatore o su via della Frezza, una tipica piccola strada romana ricca di fascino. Situata al secondo piano, la Bulgari Suite offre agli ospiti un’oasi di pace al centro di Roma con un affaccio spettacolare sul Mausoleo di Augusto. Con una superficie di 300 metri quadrati, questa spaziosa stanza è arricchita da arredi di famose collezioni dei marchi Flexform e Maxalto firmati Antonio Citterio e con tappezzerie realizzate su misura dallo storico marchio veneziano di tessuti Rubelli. La suite dispone di un’ampia camera matrimoniale, un’area living e un’esclusiva sala da pranzo. La stanza padronale della Bulgari Suite presenta un’elegante cabina armadio, un ampio bagno con angolo vanity, doccia a vapore e una vasca da bagno realizzata con un unico blocco di marmo bianco. La Bulgari Suite può essere facilmente ampliata collegandola alle suite adiacenti.

Cinque le offerte gastronomiche del Bulgari Hotel Roma: c’è anche Niko Romito

Nel cuore del Tridente e di Campo Marzio, il Bulgari Hotel Roma ospiterà cinque offerte gastronomiche diverse, tutte a cura dello chef di fama mondiale Niko Romito, insignito di tre stelle Michelin per il suo ristorante Reale in Abruzzo e alla guida del progetto di esperienze culinarie per i Bulgari Hotels & Resorts dal 2017. Con una vista magnifica su Piazza Augusto Imperatore grazie alla sua posizione al 5° piano, Il Ristorante - Niko Romito presenta il menu di cucina italiana contemporanea, creato in esclusiva dallo chef per i Bulgari Hotels & Resorts, in una calda ed elegante atmosfera con pareti in legno in mogano, quadri Bulgari e comodi tavoli con divanetti. Il ristorante si apre su un’ampia terrazza esterna con vista sullo storico Mausoleo dell’Imperatore Augusto e sull’Ara Pacis e comprende una sala da pranzo privata, interamente decorata con un arazzo in seta raffigurante lo zodiaco, che può ospitare fino a 12 persone.

Allo stesso piano, il Bulgari Bar sarà il luogo ideale per socializzare sorseggiando cocktail iconici. Caratterizzato da un grande bancone in marmo nero decorato con elementi conici in vetro di Murano che riflettono la luce, all’esterno dispone invece di un’ampia terrazza lounge con angolo bar dedicato. La Terrazza rappresenta una caratteristica unica del Bulgari Hotel Roma: con la sua posizione straordinaria sul tetto dell’hotel, dotata di cabanas e aree lounge, offre viste mozzafiato dello skyline della città. Qui in questa atmosfera, un menu informale in stile italiano con una selezione di snack e piatti leggeri accompagnerà ogni momento della giornata, adattandosi alla versatilità di questa location che passa dall’essere un’elegante area solarium di giorno ad location perfetta per un aperitivo glam al tramonto o per un dopo cena sotto il cielo stellato di Roma. Il progetto paesaggistico de La Terrazza, curato da Parc Nouveau, è stato concepito come una tipica terrazza romana, con oltre 200 vasi in cui fioriscono una ricchissima varietà di piante e fiori autoctoni che richiamano i giardini delle antiche ville romane come Villa Livia e Villa Adriana.

Al piano terra, la prima boutique Bulgari Dolci in Italia inviterà a vivere un’esperienza di lusso fatta di preziose delizie come le celebri “gemme di cioccolato” di Bulgari e una selezione di dolci tradizionali italiani dal menu La Pasticceria - Niko Romito. Affacciata su Piazza Augusto Imperatore, la Lobby Lounge è a disposizione degli ospiti tutto il giorno con il suo ambiente raffinato ed esclusivo ed un menù che spazia dal tè pomeridiano all’aperitivo. Al piano terra, Il Caffè offre invece un’atmosfera rilassata, il suo ampio spazio esterno, che si estende sotto al porticato arricchito con grandi vasi di piante e fiori, si propone come luogo perfetto per godersi un caffè o un pranzo con piatti tipici della cucina romana. La domenica prevederà un ricco brunch per un fine settimana all’insegna del piacere e del relax.

Sala lettura e spa: il relax firmato Bulgari Hotel Roma

Il Bulgari Hotel Roma dispone anche di una sala lettura dotata di una raccolta di preziosi volumi d’arte romana, design, storia e architettura che sarà aperta non solo agli ospiti dell’albergo ma anche al pubblico su appuntamento. Vero e proprio tempio del benessere, la Bulgari Spa evoca l’atmosfera delle antiche terme romane con colonne di marmo che si ergono dalla piscina e vetrate colorate che rendono la luce calda e soffusa. Con una superficie di 1.500 metri quadri, quest’oasi di pace per riequilibrare corpo, mente e spirito, dispone di 9 sale per trattamenti, una piscina coperta di 25 metri e una piscina vitality decorata con mosaici scintillanti ispirati ai motivi delle celebri Terme di Caracalla. I trattamenti benessere saranno firmati Augustinus Bader. Il centro fitness adiacente alla Spa presenta tecnologie e attrezzi all’avanguardia ed includerà nella sua proposta il celebre metodo di allenamento workshop gymnsasium, creato in esclusiva per Bulgari da Lee Mullins.

Bulgari Hotel Roma

Piazza Augusto Imperatore 17 - 00186 Roma