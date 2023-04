Arborina Relais si fa in tre: riapre l'Osteria e nasce il bistrot The Lab

Novità in casa Arborina Relais, eccellenza dell’ospitalità nelle Langhe, patrimonio dell'Unesco: alla guida della cucina arriva lo chef Fernando Tommaso Forino, riapre Osteria con una nuova impostazione di fine dining e nasce The Lab, innovativo bistrot-laboratorio. Un 2023, dunque, con una proposta gastronomica ripensata secondo un concetto più contemporaneo che fa del delicato tema della sostenibilità il suo punto di forza.

Arborina Relais, eccellenza dell’ospitalità nelle Langhe

La cucina no waste del giovane cuoco Fernando Tommaso Forino

Il nuovo progetto di cucina mette in primo piano il “no waste” e trova la sua completa espressione con il giovane e talentuoso cuoco Fernando Tommaso Forino - classe 1990 originario di Napoli, con numerose esperienze in importanti realtà in Italia e all’estero - al quale Rossana De Gaspari, proprietaria del relais, ha deciso di affidare la guida, e l’ideazione, dell’offerta gastronomica di Arborina Relais e avviare così un percorso verso un modello culinario in linea con i trend del turismo e della ristorazione d’avanguardia. La parola d’ordine per chef Forino è proprio “zero sprechi” nella sua accezione più completa, non solo una filosofia ma una vera metodologia di lavoro. Ed è dall’approccio consapevole di rispetto per le materie prime e dalla volontà di valorizzare e riscoprire le tradizioni più autentiche, locali e nazionali, che prendono forma le due nuove proposte di ristorazione del boutique hotel.

Il cuoco Fernando Tommaso Forino

Il nuovo fine dining secondo Osteria Arborina

Osteria Arborina - da sempre punto di riferimento per chi è alla ricerca di un’esperienza fine dining, da oggi anche emblema di una creatività consapevole. Chef Forino e la sua vivace brigata propongono ora un menu alla carta che con il mese di maggio evolverà in tre percorsi degustazione, da 5, 7 e 10 portate, in cui i sapori tipici del territorio incontreranno le origini campane dello chef celebrando la sostenibilità. In ogni portata gli ingredienti vengono valorizzati nella loro essenza primaria e le parti meno nobili vengono recuperate, rielaborate e impiegate in una nuova veste. Ne è un esempio il piatto lo sgombro in verde: con le teste viene realizzato un estratto che unito a molliche di pane si trasforma in una crema gustosa che va ad accompagnare la salsa realizzata con il prezzemolo così da rievocare il classico bagnetto verde piemontese; con le lische, una volta frullate e miscelate, viene creata una chips dalla forma di coda di pesce, in questo modo tutto quello che si trova nel piatto diventa commestibile. Un riutilizzo consapevole che a volte crea un vero effetto sorpresa!

L'Osteria Arborina

Fulcro di Osteria è indubbiamente la sua proposta di alta cucina, ma anche l’elegante sala, fresca di restyling. Un ambiente spazioso e molto luminoso grazie alle ampie vetrate che si affacciano sulla piscina e sulla campagna; lo stile è ricercato e minimal, il legno di rovere si contrappone a finiture in ferro scuro e a moderne poltroncine in cuoio. La cucina a vista regala agli ospiti un pizzico di curiosità e la mise en place semplice permette di seguire passo per passo la cura del servizio al tavolo. Osteria è aperta dal giovedì al lunedì, a pranzo e cena anche agli ospiti esterni.

The Lab, bistrot laboratorio in terrazza

The Lab - è la nuova proposta che va in scena nella terrazza panoramica, un format innovativo che abbraccia il concetto di bistrot e di laboratorio. Chef Forino ha messo a punto un menu, ideale per un pranzo e una cena informale, in cui le ricette della tradizione sono protagoniste assolute, ma lasciano spazio anche alla ricerca e a qualche incursione innovativa. È qui che è possibile sperimentare gli ‘special’, piatti nati dal lavoro di ricerca portato avanti dalla brigata dell’Osteria. In carta non mancano infatti piatti come plin di carne al burro e salvia, tajarin con abbinamenti vegetali, vitello tonnato, brasato al Barolo, e specialità del giorno frutto di quell’estro creativo che trova sfogo in una cucina sempre più genuina e attenta agli sprechi.

Inoltre, al The Lab è possibile vivere momenti di gran gusto durante tutta la giornata, dalla colazione all’aperitivo, al dopo cena, grazie a una ricca proposta di snack e altre sfiziosità da assaporare con un buon calice di vino da scelta tra le oltre 650 etichette (nazionali ed estere) attentamente selezionate. Un’altra novità di quest’anno è la possibilità di accomodarsi anche al grande bancone della cucina per una food experience a tu per tu con lo chef. Vista sui vigneti e atmosfera rilassata completano gli highlights del nuovo The Lab, un luogo quindi dove lasciarsi trasportare dai piaceri della buona tavola avvolti dalle bellezze del territorio. Aperto dal martedì alla domenica, anche per gli ospiti esterni.

Arborina Relais a sostegno dell’economia del territorio

L’attenzione di Arborina Relais alla sostenibilità si traduce anche nella scelta dei fornitori di Osteria e The Lab che sono stati attentamente selezionati per prediligere le realtà del territorio, dal contadino per la fornitura di verdure e ortaggi di stagione al mulino per le farine utili nella lavorazione di pasta e lievitati. In questo modo vengono sostenuti i cicli dell’economia locale limitando, ed evitando quando possibile, lunghi percorsi di trasporto, per un ulteriore contributo alla tutela dell'ambiente.

Arborina Relais - Osteria Arborina e The Lab

Frazione Annunziata La Morra 27- La Morra (Cn)

Tel 0173 500351