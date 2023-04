Nasce Stelvio Hotels: riunirà quattro strutture della famiglia Thöni

È il nuovo progetto della famiglia Thöni, che da anni gestisce quattro importanti realtà alberghiere tra Trafoi e Prato allo Stelvio, in provincia di Bolzano. Stelvio Hotels raggrupperà lo storico hotel Bella Vista, il moderno Orltes b&b-hotel e gli accoglienti appartamenti di Stelvio residence e Gustav Thöni residence. A legare queste offerte sarà non soltanto il nuovo nome, ma soprattutto l’amore per l’ospitalità con cui da anni la famiglia gestisce i propri hotel e residence. Un nuovo e funzionale sito web in tre lingue riunirà le informazioni su tutte e quattro le strutture e permetterà ai clienti di prenotare in pochi clic la propria vacanza nella zona di Trafoi e Prato allo Stelvio, da cui ammirare le vette dell’Ortles e delle Dolomiti dell’Engadina.

«Con Stelvio Hotels abbiamo deciso di racchiudere in un unico marchio la lunga esperienza maturata dalla nostra famiglia nel campo dell’ospitalità e scrivere così una nuova pagina della storia di un’eccellenza tutta altoatesina, nata 148 anni fa ai piedi del passo dello Stelvio, che si riconferma punto di riferimento per il territorio», spiega Stephan Gander, direttore marketing di Stelvio Hotels.

L'hotel Bella Vista a Trafoi: un albergo storico

È uno dei punti di riferimento dell’ospitalità di Trafoi. A gestire da ben cinque generazioni questo storico hotel è la famiglia di Gustav Thöni, celebre campione di sci quattro volte vincitore della coppa del mondo. Oggi il Bella Vista è un 4 stelle che si trova a pochi passi dalla seggiovia che arriva fino al rifugio Forcola. Da questo punto è possibile partire verso le piste da sci e i sentieri escursionistici delle montagne che circondano Stelvio. Avventura e divertimento per i grandi e per i più piccoli sono i punti di forza del Bella Vista, ma non mancano le opportunità di rilassarsi dopo una giornata di fatiche. L’infinity pool, la sauna panoramica con vista sulle vette offrono queste possibilità, mentre i più piccoli possono passare momenti sereni nella malga, nel club degli orsetti o nell’area giochi all’aperto, grande 5.000 mq. Ad allietare le cene è il giovane e creativo chef Andreas Wunderer, che guida i clienti alla scoperta dei sapori della zona attraverso i propri piatti.

Il Bella Vista riaprirà per l'estate il 18 maggio.

Ortles b&b-hotel a Trafoi: una location moderna per raggiungere le vette

Soltanto ad un chilometro di distanza dal Bella Vista, l’Ortles b&b-Hotel dispone di venti camere dal design minimalista ad accogliente. Protagonista indiscusso delle camere, tramite gli scatti dei fotografi locali, è il massiccio dell’Ortles. L’hotel è adatto sia per gli amanti della montagna, trovandosi in una zona strategica per raggiungere rifugi e vette, sia per chi cerca una vacanza rilassante. La zona wellness, con sauna finlandese, bagno turco, area relax con lettini reclinabili e cabina a infrarossi è l’ideale per rilassarsi dallo stress quotidiano. La ricca colazione a buffet è a base di prodotti locali e si può gustare nel bar con vista panoramica o sulla terrazza con vista sulle cime dell’Ortles. A completare i servizi ci sono una sala cinema e una sala giochi dove non manca il divertimento per tutti. È anche possibile usufruire degli spazi del vicino Bella Vista e cenarvi, su prenotazione.

Per il 18 maggio è prevista la riapertura estiva.

Il moderno hotel Ortles

Lo Stelvio residence e il Gustav Thöni, vicino a Trafoi

Lo Stelvio Residence, con i suoi quindici appartamenti aperti tutto l’anno, è l’ideale per chi vuole godersi una vacanza secondo i propri ritmi. Luminosi e accoglienti, gli alloggi del residence offrono una vista senza pari sulle vette di questa zona e si trovano di fronte alla partenza della seggiovia di Trafoi. Piste da sci e percorsi escursionistici fino al canyon del rio Trafoi sono a un passo dall’essere scoperti.

Altri sei appartamenti attendono i clienti al Gustav Thöni Residence a Prato allo Stelvio, poco lontano da Trafoi. Sono arredati con uno stile alpino tradizionale e forniti di tutto ciò che può servire ai propri clienti. Nella zona non mancano negozi, ristoranti e bar per ogni esigenza. È il luogo ideale per una vacanza nel Parco nazionale dello Stelvio. Gli appartamenti sono disponibili 365 giorni all'anno.

Per informazioni

Tel. 0473 611716





Hotel Bella Vista

Via Trafoi, 11, 39029, Trafoi (BZ)

Ortles b&b-Hotel

Strada del Passo dello Stelvio, 2, 39029, Trafoi (BZ)

Stelvio Residence

Strada del Passo dello Stelvio, 6, 39029, Stelvio (BZ)

Gustav Thöni Residence

Via Arena, 9c, 39026, Prato allo Stelvio (BZ)