Un tuffo nella natura: dieci piscine con vista panoramica in tutta Italia

Un vero e proprio tuffo nella natura e nei migliori paesaggi d’Italia. Sono le piscine outdoor con vista panoramica, dove non serve faticare per raggiungere vedute spettacolari. È infatti sufficiente indossare un costume e galleggiare in acqua per poter ammirare, nel totale relax, le meraviglie naturali offerte dal nostro paese. Ecco 10 top pool dove rilassare il corpo e la mente dall’Alto Adige alla Sicilia passando per la Puglia e la Campania.

La piscina, il luogo ideale per rilassarsi

Baglio Occhipinti: una piscina tra gli agrumi della Sicilia

In Val di Noto (RG) c’è Baglio Occhipinti, un raffinato agriturismo in cui il tempo sembra essersi fermato. È il luogo ideale da cui partire per esplorare il territorio della provincia di Ragusa, ma soprattutto per fermarsi e rilassarsi al ritmo lento della natura e delle vigne che lo circondano. La piscina depurata con sale (per ridurre l’uso del cloro) è all’interno di un giardino mediterraneo ed è circondata dagli alberi da frutta e da un agrumeto che ha più di 300 anni, con vista sui monti Iblei.

Acaya Golf Resort & SPA: in piscina tra gli ulivi salentini

Immerso in 120 ettari di macchia mediterranea, l’Acaya Golf Resort & SPA si trova a Vernole (LE). Offre una SPA di 1200 mq in cui rilassarsi attraverso il contatto con il luogo circostante e l’utilizzo di prodotti naturali. Le piscine all’aperto vantano una vista panoramica sulla natura e sul cielo, con una full immersion nella natura senza paragoni.

Oasi naturale e piscina si fondono ai Laghi Nabi

I Laghi Nabi sono la prima oasi naturale della Campania, nati dal recupero di 50 ettari di ex cave di sabbia in abbandono nella zona del Litorale Domizio (CE). Un resort unico nel suo genere, lontano dai rumori della città e in totale sintonia con la natura, dove soggiornare in lussuosi appartamenti sulle rive del lago. La Nabi Water SPA, oltre alle vasche idromassaggio, al bagno turco, la doccia emozionale e molto altro, offre la wellness Pool. Una piscina a sfioro sul lago a temperatura termale, dove godere dei getti cervicali e del fondo soft walk.

L'oasi naturale della Campania, dove si trova Laghi Nabi

Una piscina sul tetto dell'Excelsior Dolomites Life Resort

Si trova vicina a una delle montagne più affascinanti. Nel parco naturale di Fanes-Sennes-Braies, l’Excelsior Dolomites Life Resort di Marebbe (BZ) offre uno spettacolo unico. Sul tetto dell’Excelsior Dolomites Lodge, struttura di design collegata all’hotel, c’è un infinity pool (18 metri per 5) che con la sua acqua a 33° è l’occasione per rilassarsi e godersi una vista unica sulle montagne già patrimonio dell’umanità UNESCO. Le camere con le vaste vetrate, le sale relax e i 2500 mq di spazi wellness sono solo alcuni degli altri servizi offerti da questo resort da scoprire.

Castel Maurn: una piscina immersa nella storia in Val Pusteria

Una vista spettacolare sui boschi e sulle cime delle Dolomiti attorno a una piscina all’aperto riscaldata con getti idromassaggio. Castel Maurn si trova a Palù, frazione di San Lorenzo di Sebato (BZ), in un luogo magico come la Val Pusteria che con i suoi boschi fitti offre vaste possibilità per chi vuole intraprendere percorsi e camminate. È una dimora storica che risale al 990, oggi ospita otto ApartSuites che vanno da 35 ai 220 mq, dal design raffinato. Affreschi, pavimenti originali dell’800 e soffitti a cassettoni completano una location unica nel suo genere. E poi c’è la SPA, dove rilassarsi dopo aver esplorato la natura della Val Pusteria, del Parco Naturale di Fanes-Senes-Braies o delle Tre Cime di Lavaredo.

Una piscina in un giardino con le palme all'hotel Oberwirt

Una grande piscina romana all’aperto con acqua salina, dove godere della vista della Alpi meridionali e dei boschi che circondano Merano (BZ). Il Romantik hotel Oberwirt si trova a Marlengo (BZ) ed è un’elegante residenza del XV secolo, dove piacere gastronomico, relax ed esperienze di coppia si fondono. C’è anche una piscina coperta con impianto controcorrente e acqua calda a 29°, una sauna finlandese e una biosauna, bagno turco, sauna a infrarossi, 4 sale relax e sala fitness della SPA. Completano i servizi i trattamenti a base di rosa selvatica, uva, miele, fieno e lavanda.

In piscina con vista sulle montagne della val Pusteria: l'hotel Santer

A Dobbiaco (BZ), un 4 stelle tra le Tre Cime di Lavaredo offre un panorama esclusivo dove rigenerare il fisico e la mente. È il Romantik hotel Santer, la cui piscina e SPA dispongono di servizi unici per rilassarsi. In un ambiente così speciale i trattamenti Kneipp uniti al benessere della montagna sanno rinvigorire anche il cliente più stressato.

La val d'Ega delle Dolomiti vista dalla piscina dell'hotel Post Cavallino Bianco

Il Romantik hotel Post Cavallino Bianco si trova a Nova Levante (BZ). La vasca di 16 metri per 9, il giardino di 45mila mq e l’incredibile vista sulle vette della val d’Ega lo rendono una vera e propria perla per il benessere e per il relax dei propri clienti. Le Dolomiti sono anche le protagoniste del centro wellness panoramico di 1500 mq.

La piscina dell'hotel Post Cavallino Bianco

L'hotel Turm: un tuffo in piscina nel simbolo naturale dell'Alto Adige

Fié allo Sciliar (BZ) è il luogo dove sorge il Romantik hotel Turm, una location unica da cui è possibile ammirare il massiccio dello Sciliar, ritenuto il simbolo naturale dell’Alto Adige e delle Dolomiti. La piscina all’aperto dell’albergo può vantare questa meravigliosa vista ed è collegata a quella interna. La sauna al pigo mugo, il bagno turco aromantico, la grotta di sale e la novità della sauna di fuoco all’aperto completano i servizi proposti dal centro benessere e dalla sala fitness panoramica. Un hotel a 5 stelle da cui raggiungere velocemente l’Alpe di Siusi.

Più che una piscina, un'opera d'arte: l'hotel Cappella

In Alta Badia, a Colfosco (BZ), il Romantik hotel Cappella non è soltanto un albergo. Al suo interno, infatti, la sensazione è quella di essere davanti a una vera e propria opera d’arte in cui immergersi: i capolavori di grandi artisti come Dalì, Guttuso e Antonio Ligabue avvolgono il cliente, che può sentirsi parte di un dipinto d’autore. La magia è anche quella del paesaggio che si può ammirare dalla piscina esterna, da cui si può scorgere una vista spettacolare sulla valle Stella Alpina e il passo Gardena. La SPA attrezzata, l’area relax esterna ampliata di oltre 1300 mq e il lago artificiale sono alcuni dei servizi di cui l’hotel può vantare.

Per informazioni:

Baglio Occhipinti

C.da Fossa di Lupo, 97019, Vittoria (RG)

Tel. 349 3944359

Acaya Golf Resort & SPA

Strada comunale di Acaya, Km 2, 73029, Acaya (LE)

Tel. 0832 861385

Laghi Nabi

Via Occidentale, 81030, Castel Volturno (CE)

Tel. 0823 764044

Excelsior Dolomites Life Resort

Str. Valiares, 44, 39030, S. Vigilio (BZ)

Tel. 0474 501036

Castel Maurn

Moos, 39, 39030 St. Lorenzen (BZ)

Tel. 0474 835311

Romantik Hotel Oberwirt

Vicolo San Felice, 2, 39020, Marlengo (BZ)

Tel. 0473 222020

Romantik Hotels Santer

Alemagnastr, 4, 39034 Dobbiaco (BZ)

Tel. 0474 972142

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Via Carezza 30, 39056 Nova Levante (BZ)

Tel. 0471 613113

Romantik Hotel Turm

Piazza della Chiesa, 9, 39050, Fié allo Sciliar (BZ)

Tel. 0471 725014

Romantik Hotel Cappella

Str. Pecëi, 17, 39033 Colfosco (BZ)

Tel. 0471836183