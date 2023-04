Pranzo di Pasqua tra lusso e tradizione a Palazzo Montemartini

A Natale con i tuoi e a Pasqua con chi vuoi, dice il detto. E per chi cerca un pranzo di Pasqua che sappia unire tradizione ed eleganza, la destinazione giusta è Palazzo Montemartini, hotel cinque stelle di Roma. Per l'occasione, infatti, Alessandro Tognacci, cuoco del Senses Restaurant & Lounge Bar, ha pensato a un menu speciale, in cui si incontrano cucina romana e tradizione pasquale, in una location suggestiva, con la scenografica fontana centrale e con il dehor proprio accanto alle antiche mura Serviane.

Palazzo Montemartini a Roma

Pranzo di Pasqua a Palazzo Montemartini: il menu

La proposta si apre con il Benvenuto dello chef: torta al formaggio, corallina, uovo al tartufo. A seguire, Pancia di vitello, puntarelle, arancia e castel magno. Come primo, Tagliolini ai carciofi, crema di pecorino e guanciale. Come secondo, Agnello cotto a bassa temperatura, patate e composta di cipolle rosse e timo. A chiudere, la Pastiera scomposta.

Il Senses Restaurant & Lounge Bar

Il prezzo è di 90 euro, escluse le bevande. Per info e prenotazioni è possibile chiamare il numero 06-45661 oppure scrivere a info.palazzomontemartini@radissoncollection.com.

Palazzo Montemartini

Largo Giovanni Montemartini - 00185 Roma

Tel 0645661