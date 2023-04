Residenza Grünwald a Venezia: gestita da Numa, riaprirà nel 2025

La storica Residenza Grünwald nel cuore di Venezia, sarà gestita da Numa Group con il nome di Numa Residenza Grünwald Venice. L’edificio, chiuso da alcuni mesi e di proprietà di Signa Real Estate dal maggio 2020, si trova nei pressi del futuro Rosewood Hotel Bauer Venice, direttamente sul Canal Grande e non lontano da Piazza San Marco, sarà sottoposto ad un importante restauro. La riapertura è programmata nel 2025. Terminati i lavori l'edificio avrà 19 camere spaziose, di cui 2 con altane: queste sono le terrazze in legno tipiche di Venezia. Grazie alle kitchenette presenti all’interno, le camere sono pensate in modo ideale anche per soggiorni più lunghi. In questo modo, Numa è in grado di offrire ai turisti e ai business traveller il luogo perfetto per il loro soggiorno a Venezia.

Un'immagine simbolo del nuovo stile di una camera della Residenza ©NUMA Group

Grande attenzione al restauro dell’edificio storico

Il lavoro di restauro sarà realizzato in stretta cooperazione e in coordinamento con le autorità veneziane. Grande attenzione è dedicata a conservare l’edificio attuale e a preservare la struttura storica. In primo piano anche il tema della sostenibilità nella pianificazione e nell’implementazione. Signa prevede le certificazioni LEED, Casa Clima e Greenpass per la proprietà.

Numa Residenza Grünwald | credits SIGNA

La chiusura a fine 2022 e il restauro di tre anni

Le porte dell’hotel sono state chiuse lo scorso novembre 2022, per mettere a punto un restauro di tre anni. I lavori di restauro, basato sui piani del celebre architetto Alberto Torsello, saranno realizzati in parallelo con quelli del vicino Rosewood Hotel Bauer Venice. L’interior design sarà definito direttamente da Numa: l’armonia tra la modernità e la tradizione veneziana giocherà un ruolo chiave. Heinz Peter Hager, presidente di SIGNA Italia sottolinea: «Con Numa Group, siamo in grado di assicurare per questa proprietà storica uno dei principali e più importanti operatori per realtà dal design innovativo. Noi siamo felici di guardare con interesse allo sviluppo della cooperazione futura e a questo nuovo gioiello nella laguna veneziana».

Dimitri Chandogin ©NUMA Group

«Questa location esclusiva a Venezia - spiega Dimitri Chandogin, managing director di Numa Group - ci permette di espandere in modo ulteriore anche in Italia la nostra gamma di residenze Numa completamente digitalizzate di altissimo profilo. La fiducia di Signa conferma il nostro concetto di proposta contemporanea, alternativa al classico hotel, che trae beneficio dal cambiamento del comportamento e dei costumi che è oggi una macro-tendenza».

Residenza Grünwald

Calle Tredici Martiri, 1391, 30124 Venezia