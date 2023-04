Ricci Hotels: in riviera cinque strutture per vacanze per ogni gusto

A Cesenatico tutto parla d’estate. Siamo nel cuore della Romagna, sulle spiagge premiate da un decennio dalla Bandiera blu, su un litorale che regala luci e emozioni diverse ad ogni ora. Amore per l’ospitalità e la buona tavola completano i motivi per cui è una delle mete più amate per la bella stagione. Qui sorgono i Ricci Hotels, cinque strutture che declinano un’offerta variegata e completa per ogni cliente, dove l'accoglienza è arte. Ai family e bike rest Sport, Nettuno e Valverde si aggiungono gli appartamenti più intimi di Villa Mia e lo storico Podere la Fattoria. Una vacanza in un territorio unico che offre opportunità di sport, relax, cucina e cultura.

Lo staff dei Ricci Hotels 1/3 La famiglia Ricci al completo, pronta ad accogliere i turisti per l'estate in Romagna 2/3 Le spiagge di Cesenatico sono state premiate Bandiera blu 3/3 Previous Next

Cesenatico in bici: i servizi dei Ricci Hotels

Una lunga ciclabile di sogni ed emozioni: la riviera Romagnola è il luogo ideale per chi ama la bicicletta. Tra i servizi a disposizione del cliente, Ricci Hotels offre moderne city bike oppure robuste cargo bike con cui scoprire la cittadina. Parchi, giardini, monumenti e musei sono a un passo dall’essere visitati. I più allenati potranno anche esplorare i colli in cui si è allenato l’indimenticabile “pirata” Marco Pantani, a cui è dedicato anche uno spazio museale.

La lunga riviera romagnola è il luogo ideale per biciclettate in solitaria o in compagnia

La cucina romagnola e la piadina all’interno dei Ricci Hotels

Il buono della Romagna è tutto all’interno del menu alla carta dei Ricci Hotels insieme all’eredità di Pellegrino Arusti, padre della critica gastronomica italiana. La tradizione incontra la modernità in ristoranti di qualità, dove al primo posto ci sono il rispetto delle materie prime e delle sensibilità del pubblico. Proposte gluten free e vegetariane, prodotti locali dal mare e dalle colline vicine per garantire sapore e freschezza.

Non mancano le proposte per chi vuole imparare a cucinare la piadina, la delizia IGP. I più piccoli ospiti, seguiti dagli chef degli hotel, potranno mettere le mani in pasta con gusto e fantasia e conoscere il piatto della tradizione romagnola per antonomasia.

Un laboratorio unico per i più piccoli per imparare la tradizione della piadina

Ricci Hotels, per vacanze rilassanti e yoga

Non soltanto mare: chi soggiorna ai Ricci Hotels avrà più di una buona ragione per uscire dalle acque salate. Piscine extra large circondate dal verde del parco giardino, con servizi esclusivi come spazi per acqua bike e vasche idromassaggio attendono i clienti. E poi lezioni di yoga, in spiaggia o in piscina, e mini corsi privati all’alba per chi ama questa disciplina e per chi vuole scoprirla.

Ogni giorno lezioni di yoga sulla spiaggia di Cesenatico

Cesenatico e dintorni: una vacanza all’insegna della cultura e dell’arte

Non solo mare e divertimento: Cesenatico e i suoi dintorni sono un luogo in cui l’arte e la cultura sono importanti. Il Museo della Marineria, dove si trova anche una sezione galleggiante, racconta storie secolari, tra cui quella di Leonardo da Vinci che qui venne chiamato per studiare i luoghi. Piazza delle Conserve presenta il profilo di un’antica ghiacciaia e si svolge ancora il mercato degli agricoltori.

A due passi poi ci sono i borghi della Romagna. L’entroterra è tutto da scoprire. Forlimpopoli è il luogo dove ritrovare le origini della Romagna; Sant’Arcangelo di Romagna è un luogo rassicurante dove rifugiarsi lontano dal caos cittadino; Longiano è un cuore d’arte, dal teatro storico al Museo di arte sacra fino alla Rocca Malatestiana.

Ricci hotels: le strutture a Cesenatico e dintorni

Sono cinque le strutture di Ricci hotels pronte ad accogliere i turisti della Romagna.

L’Hotel Valverde, fronte mare, si trova vicino al polmone verde di Cesenatico, il parco di Levante. Una grande piscina è il punto di forza di questo hotel.

Un design mediterraneo, un parco piscina e la spiaggia a soli 100 metri di distanza aspettano invece i clienti a Cesenatico, all’hotel Sport.

L’hotel Nettuno, sul lungomare Carducci, è una delle strutture storiche di Cesenatico. Albergo ideale per cuori romantici, raffinati e con un occhio alla sostenibilità ambientale, grazie agli innesti di bioedilizia.

A Gatteo Mare (FC) si trova invece Villa Mia. Una vera e propria oasi di pace vicina alla spiaggia e al parco Secondo Casadei, che in questa località prese l’ispirazione per la celebre canzone popolare “Romagna mia”.

Immerso nella campagna di Santarcangelo di Romagna (RN) si trova invece il Podere La Fattoria. A pochi passi dal Rubicone, circondato dagli ulivi, dai girasoli e dai vigneti ma comunque a due passi dalla modernità e dai confort della riviera romagnola, è il luogo ideale per vacanze dal sapore country chic.

L'hotel Valverde, a due passi dal mare 1/4 La piscina dell'Hotel Sport 2/4 L'ingresso dell'hotel Nettuno, una delle strutture storiche di Cesenatico 3/4 Il Podere La Fattoria, per vacanze immerse nella natura a due passi dalla riviera 4/4 Previous Next

I prezzi delle strutture partono dal costo di 73 € per notte in mezza pensione, spiaggia inclusa, con un minimo di 3 pernottamenti.

Per informazioni:



Ricci Hotels

Via Pitagora 5, 47042 Cesenatico (FC)

Tel. 0547 87102

Telefono verde 800 014 040

Hotel Valverde

Viale G. Carducci, 276, 47042 Cesenatico (FC)

Tel. 0547 86043

Hotel Nettuno

Viale Carducci, 338 – Lungomare Villamarina, 47042, Cesenatico (FC)

Tel. 0547 86086

Hotel Sport

Via Pitagora 5, 47042 Cesenatico (FC)

Tel. 0547 87102

Villa Mia

Via Primo Maggio, 2 C, 47042, Gatteo Mare (FC)

Tel. 0547 87102

Podere La Fattoria

Via Borgo 57, 47822, Sant’Arcangelo di Romagna (RN)

Tel. 800 014 040