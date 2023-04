Una famiglia, il Culatello e un tocco di Verdi all'Antica Corte Pallavicina

L'Antica Corte Pallavicina, un'affascinante dimora storica situata a Polesine Parmense, evoca un'atmosfera di eleganza senza tempo, immergendosi nella tradizione culinaria e culturale di una terra ricca di fascino. Questa raffinata oasi del XIV secolo si erige come un faro di sapere e gusto, invitando i visitatori a scoprire i tesori nascosti di una regione autentica attraverso il suo ristorante stellato, firmato da Massimo Spigaroli, e l’hosteria.

Antica Corte Pallavicina, un'icona di storia e raffinatezza nel cuore della Bassa Parmense

Il legame con Giuseppe Verdi e alla tradizione contadina

L'Antica Corte Pallavicina e gli Spigaroli vantano radici profonde nell'agricoltura e nella tradizione contadina del territorio parmense: mezzadri nel podere di Giuseppe Verdi (che all'epoca era conosciuto come la "pianta d’oro”) fino al 1882, durante i mesi invernali, si dedicavano all'arte della macellazione dei maiali nelle case della zona, perpetuando una tradizione che è proseguita fino agli anni ’50; tanto esperti che anche il maestro Verdi riconosceva in loro la maestria nel produrre salumi di qualità.

Il Culatello stagione nelle cantine storiche dell'Antica Corte

Il ristorante stellato de l’Antica Corte Pallavicina: un'ode alla maestria culinaria parmense

Il ristorante dell'Antica Corte Pallavicina è un tempio della gastronomia parmense, dove la creatività e l'eccellenza culinaria si esprimono attraverso piatti di grande interesse. Massimo Spigaroli, lo chef, sottolinea l'importanza del legame tra passato e futuro nella cucina ristorante: «siamo qui per mantenere e per tramandare la storia che conosciamo, ma anche per creare la nostra storia. E questo è quello che stiamo cercando di fare qui. Ormai sono più di cento anni che facciamo ristorazione, ma cerchiamo di fare bene tutto, perché se qualcuno vuole una fetta di pane e del buon salume, vogliamo che il pane sia buono e fatto con le nostre farine».

Il menu "I primi dieci anni di storia dell’Antica Corte Pallavicina" offre un'esperienza gastronomica coinvolgente e raffinata, in cui il patrimonio culinario di Parma si rivela in tutta la sua magnificenza. La degustazione si apre con l'eccezionale "Culatello Platinum Gran Riserva di Suino Nero Spigaroli", che celebra la maestria artigianale nella produzione di questo prelibato prodotto, impreziosito dalla sua lunga stagionatura. Segue "L'uovo poché su crema di patate dolci, fondente di porri e nero di golena", un piatto armonioso che combina sapientemente diverse consistenze e sapori.

Le coscette di rana con aglio dolce e prezzemolo su crema di patate al profumo di zafferano 1/5 Culatello Platinum Gran Riserva di Suino Nero Spigaroli 2/5 La preparazione al tavolo dei ravioletti di gallina in vescica, fonduta di Parmigiano dei 12 anni e bottarga di Culatello 3/5 L'uovo poche´ su crema di patate dolci, fondente di porri e nero di golena 4/5 Porcelletto di razza Nero Spigaroli, gamberi e germogli 5/5 Previous Next

La selezione dei primi piatti prosegue con "I ravioletti di gallina in vescica, fonduta di Parmigiano dei 12 anni e bottarga di Culatello", un trionfo di tradizione che incontra un metodo di cottura antico. Il menu propone inoltre "Le coscette di rana con aglio dolce e prezzemolo su crema di patate al profumo di zafferano", un piatto elegante che combina la leggerezza delle rane con le note avvolgenti dello zafferano. Nel "porcelletto di razza Nero Spigaroli, gamberi e germogli” la croccante cotenna si sposa perfettamente con la morbidezza del porcelletto e la freschezza dei gamberi e dei germogli. Degna conclusione di questo godurioso percorso, un carrello di formaggi si erge sontuoso, tratteggiando nitidamente i confini del nostro Bel Paese grazie alla formidabile varietà di territori rappresentati.

Hosteria del Maiale: un'autentica esperienza enogastronomica nella tradizione parmense

Situata all'interno dell'Antica Corte Pallavicina, l'Hosteria del Maiale è un rifugio di buona cucina, verace, autentica e ricca di tradizione, in un'atmosfera accogliente e rustica. Il menù stagionale mette in risalto la cucina del territorio, proponendo antipasti a base di pregiati salumi locali, primi piatti tradizionali come gli "Anolini in brodo" e i "Tortelli d'erbetta", e deliziosi secondi di carne. Un luogo perfetto per immergersi nei sapori del parmense, anche grazie ad un rapporto qualità prezzo imbattibile.

Lo chef Massimo Spigaroli 1/3 Il sous-chef Lorenzo Chierici 2/3 L'imponente carrello dei formaggi 3/3 Previous Next

Antica Corte Pallavicina: un soggiorno in un ambiente storico

L'Antica Corte Pallavicina offre un'ospitalità di alto livello attraverso undici camere, ciascuna arredata con gusto raffinato e attenzione scrupolosa ai dettagli. Questi ambienti eleganti e accoglienti sono un'ode alla tranquillità, creando un rifugio ideale per rilassarsi e assaporare la magia della Bassa Parmense.

Le camere dell'Antica Corte, sapientemente restaurate, conservano il fascino storico dell'edificio, arricchendolo con comfort moderni e una cura meticolosa nell'arredamento. Elementi architettonici originali, come travi a vista e mura in pietra, si uniscono armoniosamente a tessuti pregiati e dettagli di design. Ogni camera è dedicata a un personaggio storico legato alla corte e alla sua storia, conferendo un'atmosfera suggestiva e un'identità distintiva ad ognuna di esse.

Il fascino del paesaggio fluviale del Po e la riscoperta dei sapori autentici

L'Antica Corte Pallavicina si staglia come un gioiello incastonato nella natura rigogliosa e nell'atmosfera incantata del paesaggio fluviale del Po. La posizione privilegiata dell'Antica Corte offre ai visitatori la possibilità di esplorare la bellezza del territorio circostante, attraverso passeggiate lungo gli argini del fiume, escursioni in bicicletta o gite in barca. Il Po, con le sue acque placide e i suoi panorami mozzafiato, incornicia l'esperienza enogastronomica e culturale, donando agli ospiti momenti di serenità e di riconnessione con la natura.

Tra le mura dell'Antica Corte Pallavicina, il tempo sembra essersi fermato, permettendo ai visitatori di assaporare un'atmosfera d'altri tempi e di immergersi in un mondo di sapori, tradizioni e leggende. Un viaggio indimenticabile tra storia, arte e gusto, che celebra l'amore per la terra e la passione per l'eccellenza culinaria, in un connubio perfetto di passato e futuro, dove l'anima autentica della Bassa Parmense rivive in ogni gesto, in ogni pietanza e in ogni sorriso di benvenuto.

