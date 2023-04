Petra Segreta: un resort tra lusso e riservatezza in Sardegna

Il Petra Segreta resort & spa offre una location unica, in cui godersi la natura e i colori che la Sardegna sa offrire. Si trova a San Pantaleo (SS), nel nord dell’isola, e le sue dimore sono sparse nei cinque ettari di macchia mediterranea tra mirto, ginepro e lentisco. Per l’estate 2023 sono tante le novità con cui il resort si presenta agli ospiti. Una villa privata per vacanze nella completa riservatezza e 3 nuove junior suite con piscina privata, per un totale di ventisette camere dal sapore sardo, con impagabili viste sulle coste sarde. Oltre alle nuove dimore, disegnate dalla padrona di casa e architetto Rosella Marchese, si amplia anche l’offerta gastronomica con l’Osteria del Mirto e la nuova Terrazza del Mirto. Per la prima volta i tre ristoranti del resort (di cui uno premiato con la stella Michelin) aprono anche agli ospiti esterni.

Il Petra Segreta resort & SPA si trova all'interno di cinque ettari di macchia mediterranea

«Gli ospiti vengono accolti da un team giovane, affiatato e premuroso che interpreta con passione la cultura dell’ospitalità del resort. Al Petra Segreta tutto è pensato per far sentire gli ospiti a casa propria, come se ci fossero sempre stati» - racconta Giorgio Mereu, Maître de Maison con una lunga esperienza nel mondo Relais & Chateaux.

La villa con piscina privata del Petra Segreta in Sardegna

Una magnifica vista sull’arcipelago della Maddalena attende gli ospiti della villa del Petra Segreta. Ogni angolo degli oltre 100mq della villa, infatti, offre un panorama unico sulla natura che circonda il resort, fino al mare cristallino. Dotati di due camere da letto e due bagni con doccia, vasca e doppi lavandini e un ampio salone con camino, in un ambiente luminoso tra colori sabbia, è un appartamento raffinato ed elegante per rilassarsi. Una piscina riscaldata di 30mq circa e la veranda con tavolo, poltrone e sdraio completano le offerte della villa, per un’esperienza unica in Sardegna.

La veranda della villa privata al Petra Segreta Resort & SPA

Petra Segreta in Sardegna: tre nuove junior suite con piscina privata

Sono tre nuove suite, tutte dotate di una magnifica vista sul mare. All’interno di un tipico edificio rurale sardo ispirato agli stazzi, in un ambiente contemporaneo dai colori tenui e dalle influenze orientali, le suite sono l’ideale per chi vuole concedersi una vacanza nel lusso e della riservatezza del Petra Segreta. Dotate di una piscina privata, offrono anche una veranda da cui godersi i colori unici della Sardegna.

La piscina privata di una junior suite, con vista sul mare della Sardegna 1/3 L'elegante camera da letto di una delle junior suite 2/3 Un dettaglio di una junior suite del Petra Segreta Resort & SPA 3/3 Previous Next

Le proposte culinarie del Petra Segreta, in Sardegna

Ma la villa e le tre nuove junior suite non sono le uniche novità con cui il Petra Segreta accoglierà i clienti per la nuova stagione estiva. Luigi Bergeretto, marito di Rosella Marchese ed executive chef, ha infatti reso il resort una delle mete gourmet più ambite e apprezzate della costa. Per la prima volta, poi, i tre ristoranti del resort apriranno anche agli ospiti esterni.

Enrico Bartolini e Luigi Bergeretto 1/7 La vista sulla costa dal ristorante Il fuoco sacro 2/7 L'Osteria del Mirto offre piatti dalla tradizione mediterranea 3/7 La Terrazza del Mirto, la novità di quest'estate, offre un ambiente informale e disteso immerso nella natura 4/7 Risotto allo zafferano con peperone e animelle di vitello 5/7 Spaghetto all'anguilla e ginepro affumicato 6/7 Millefoglie noci, uvetta e sapa 7/7 Previous Next

Il Fuoco sacro, già premiato con una stella Michelin, è frutto della collaborazione tra Luigi Bergeretto ed Enrico Bartolini, lo chef più premiato d'Italia. È un locale elegante, con una magnifica vista sulla costa. L’Osteria del Mirto è invece l’ideale per un’esperienza più informale, offre piatti dalle tradizioni mediterranea da gustare in un locale affacciato sulla piscina. Nel menu anche pizze gourmet preparate con farine di alta qualità e impasti lievitati per 48 ore. Infine, da giugno a settembre, sulla Terrazza del mirto si può gustare una selezione di piatti dello chef Bergeretto in un ambiente informale e disteso. Tre proposte uniche da non perdere per chi ama la buona cucina.

Per informazioni

Petra Segreta resort & spa

Via Stazzu Malcusa, 07026 San Pantaleo SS

Tel. 0789 187 6441