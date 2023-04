Radisson Collection Hotel Santa Sofia, la Milano degli anni 60 rivide in un hotel

Simbolo italiano degli anni 60 riapre come nuovo hotel di lusso. Stiamo parlando Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan (quinto hotel di lusso in Italia di Radisson Hotel Group), situato nel centro del capoluogo meneghino. In pieno stile italiano, l’hotel emana personalità e dinamismo combinando un’architettura storica, interni eclettici, esperienze gastronomiche eccezionali, servizio personalizzato e comfort di lusso.

Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan nell'ex sede di Allianz Italia

Posizione unica nel cuore autentico di Milano

Situato in posizione strategica nel centro di Milano, su un asse importante all’incrocio tra Via Santa Sofia e Corso Italia, il Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan si trova a metà strada tra Piazza del Duomo e il quartiere dei Navigli. La posizione unica tra le Colonne Romane di San Lorenzo, la chiesa di Santa Maria dei Miracoli e San Celso e la Basilica di Sant’Eustorgio regala all’hotel un punto di vista inedito sui tetti di Milano, mai visti così prima.

Da sede Allianz Italia a hotel di lusso

Nell’arco di quattro anni, lo Studio Marco Piva ha trasformato la sede originaria di Allianz Italia, risalente agli anni ’60, in uno spettacolare hotel di lusso a cinque stelle, adattato alle esigenze del business e dell'ospitalità con elevati standard estetici, di funzionalità e di uso efficiente delle risorse, con l’obiettivo di ottenere la certificazione Leed livello oro. La facciata originale rivestita in trachite veneta è stata conservata e accentuata con una nuova illuminazione esterna. Il tetto originale, con le sue caratteristiche falde in rame ossidato, segna il significato architettonico dell'edificio nel paesaggio urbano milanese.

Stanze? No, piccoli loft urbani

Le 159 camere e suite dell’hotel sono state progettate dallo Studio Marco Piva come piccoli loft urbani con grandi finestre e pareti interne in vetro per un'abbondante luce naturale e morbide tende scure per la privacy. I mobili costruiti su misura, la giustapposizione di materiali caldi e naturali come il legno e la pelle con il vetro e i metalli, nonché la ricca tavolozza di colori marrone, nero e blu scuro, creano un’atmosfera che riflette lo stile caratteristico di Milano.

Massimalismo elegante al Sofia Kitchen & Bar

Gli spazi pubblici interni creati dall’interior decorator milanese Alessandro Mario Cesario in collaborazione con Studio AtelierP abbracciano l’estetica del “massimalismo elegante”. Gli audaci motivi geometrici dei pavimenti si ispirano ai classici palazzi milanesi. Nella hall e nella reception dell’hotel, negli spazi di co-working adiacenti e nel ristorante dell’hotel aperto tutto il giorno, Sofia Kitchen & Bar, la stimolazione visiva accoglie gli ospiti in un mix eclettico di elementi contrastanti provenienti da diverse epoche della storia milanese. Sofia Kitchen & Bar occupa uno spazio nell’ex cortile dell’edificio, ora coperto da un tetto di vetro, dove motivi damascati e orientali, così come oggetti art nouveau e moderni, creano un nuovo salotto per i milanesi, ispirandosi al verde delle fontane cittadine, dei tram e dei taxi degli anni Sessanta. Il Sofia Kitchen & Bar offre una selezione di piatti mediterranei, oltre ai preferiti internazionali ed europei, tutti preparati con ingredienti freschi e saporiti. Il bar contemporaneo propone un'ampia carta dei vini con etichette italiane e internazionali, oltre a una selezione di ottimi cocktail milanesi.

Le 159 camere e suite dell’hotel sono piccoli loft urbani 1/4 Per gli interni è stata scelta l’estetica del massimalismo elegante 2/4 La sala colazione di Sofia Kitchen & Bar 3/4 Il ristorante Sofia Kitchen & Bar 4/4 Previous Next

Sul rooftop, il ristorante e bar specializzato in cucina Nikkei

Sulla terrazza al settimo piano dell’hotel, con un’inaspettata e ampia vista su Milano, Alessandro Mario Cesario e Studio AtelierP hanno creato Issei Rooftop, il ristorante e bar specializzato in cucina Nikkei, una fusione di cucina giapponese e peruviana. Il menu, che mescola ingredienti freschi e un mix di spezie, trae ispirazione sia dalla terra che dal mare. Tra i piatti tipici ci sono la ceviche di hamachi con leche de tigre allo yuzu, la tartara di manzo wagyu con riso croccante, shiro miso e caviale Ossietra, oppure melanzane alla griglia con glassa al miso, o tacos di nori con aragosta alla griglia, soia allo yuzu e maionese al rocoto, fino alla torta tres leches con gelato al matcha. Questo spazio unico al coperto e all’aperto, che aprirà nell’aprile del 2023, offre un’atmosfera di grande stile in cui gli ospiti possono abbracciare la filosofia di design “more is more” di Alessandro Mario Cesario e AtelierP, con il suo ambiente onirico e visivamente ambizioso che collega il bar, il ristorante, il lounge e il rooftop come spazi eccentrici in cui gustare un aperitivo, una cena, cocktail raffinati, vino o sakè.

Piscina in terrazza al 4° piano

Al quarto piano dell’hotel è stata creata una nuova terrazza con una piscina all'aperto e un’area lounge bar che sarà aperta durante i mesi più caldi. Gli ospiti possono fare un tuffo o semplicemente rilassarsi su una comoda sedia a sdraio gustando un bicchiere di vino o un aperitivo. Questo spazio esclusivo offre un’atmosfera da resort urbano, perfetta per una mattinata o un pomeriggio di svago. Gli ospiti dell’hotel possono inoltre usufruire di un centro fitness aperto 24 ore su 24 e di una sauna durante il giorno e la sera.

Autentica esperienza milanese

«Siamo entusiasti di accogliere i nostri ospiti in questo nuovo hotel e di offrire loro un’esperienza milanese davvero eccezionale. Dallo stile e dal comfort delle nostre camere all'eccitante offerta di cibo e bevande dei nostri ristoranti e bar, il Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan è la base ideale per fare affari, shopping o semplicemente per godersi la città», afferma Marco Scola, General Manager dell’hotel. Chema Basterrechea, Global President e Chief Operating Officer di Radisson Hotel Group, commenta: «Il Radisson Collection Hotel, Santa Sofia Milan è il quinto progetto del nostro marchio Radisson Collection, e il secondo a Milano, mentre continuiamo ad espandere il nostro portafoglio di hotel di lusso. Come Radisson Hotel Group, stiamo cercando di offrire agli ospiti più opzioni in Italia attraverso diversi marchi alberghieri, con 30 hotel entro il 2027 come obiettivo ambizioso, ma decisamente raggiungibile».



Gli hotel Radisson Collection in Italia includono Radisson Collection Hotel, Palazzo Nani Venezia; Radisson Collection Hotel, Palazzo Touring Club Milano; Grand Hotel Savoia Cortina d'Ampezzo, A Radisson Collection Hotel; e Palazzo Montemartini Roma, A Radisson Collection Hotel.



Radisson Collection Hotel Santa Sofia Milan

Via Santa Sofia 37 - 20122 Milano

Tel 02 36213200