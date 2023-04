Picnic e relax, tre proposte per un soggiorno spensierato

Pensi alla primavera e la prima cosa che ti viene in mente è il picnic. Una pausa golosa rilassati su un comodo fazzoletto d’erba, momenti spensierati all’aria aperta, leggerezza, divertimento e relax. Che si tratti di un pranzo in famiglia, di un romantico appuntamento o di un'uscita con gli amici, il picnic è un modo ideale per godersi la natura e trascorrere del tempo in compagnia. Ecco i luoghi più affascinanti dove vivere un indimenticabile déjeuner sur l'herbe: nella danza degli ulivi accarezzati dal vento di un baglio siciliano, sul morbido prato di una villa veneta del 17° secolo o in un parco di un hotel di lusso, con vista sulle montagne dell'Alto Adige, o magari sulle dolci rive del fiume Po in Emilia. Il pranzo (sul prato) è servito ed oltre ad essere appetitoso è un’esperienza bellissima.

Picnic al Baglio Occhipinti (foto Antonio Principato)

Il picnic di charme nella tenuta di un baglio siciliano

Gli ulivi creano la scenografia bucolica di un pic-chic dai sapori siciliani al Baglio Occhipinti (RG) dove godere del ritmo lento della natura in un’ambientazione raffinata. Immerso in una tenuta di 10 ettari, il Baglio offre angoli speciali in cui godere delle delizie dell’orto e delle aziende del territorio, tra alberi di olive, prati e filari di vite. Candelieri e posate d’argento, ceramiche fatte a meno e cuscini con trame preziose creano la tavola open air, in cui accomodarsi scoprendo ciò che è custodito nel cestino vintage preparato nel relais di charme della Val di Noto: formaggi come il Ragusano Dop, il pecorino pepato e di capra, ma anche salumi locali, piatti della tradizione siciliana, come il pesce d’uovo (tipica frittata) alla ricotta, la scaccia ragusana, i pomodori dell’orto ripieni, il pane cunzato, le crudité di verdure con intingoli. Prelibatezze accompagnate dal vino SP68 Rosso di Arianna Occhipinti e, per finire, dai biscottini di mandorla abbinati al Marsala De Bartoli. Il prezzo è di 50 euro per persona.

Picnic tra gli ulivi al Baglio Occhipinti

Baglio Occhipinti | C.da Fossa di Lupo Strada Vittoria Pedalino Km 5, 4, 97019 Vittoria RG | Tel. 3493944359

Come nobili veneziani lungo le rive del Brenta

Lungo le rive del fiume Brenta si ha la sensazione di essere all’interno del celebre dipinto di Manet "Déjeuner sur l'herbe" capolavoro dell'impressionismo francese. Qui, i nobili veneziani, attratti dalla bellezza dei giardini delle Ville Palladiane, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, giungevano per rilassarsi sotto il sole. Ancora oggi, questi luoghi a pochi chilometri da Venezia rappresentano una destinazione ideale per chi cerca di staccare la spina dallo stress e immergersi in un paesaggio suggestivo dove godere di un picnic raffinato. Punto di partenza è il Romantik Hotel Villa Margherita di Mira (VE), sontuosa villa del 17° secolo, che propone un cestino ricco di prelibatezze, tra cui salmone affumicato, insalata di Kamut con verdure, mini sandwich con lattuga e formaggio e polpettine di tonno, accompagnati dalle bollicine del Prosecco locale. La Villa è circondata da un bellissimo parco, dove godere dei piaceri gastronomici all’aria aperta. Il costo del cestino è di 65 euro a persona, che include anche l'utilizzo di biciclette per una piacevole passeggiata lungo il fiume per ammirare le Ville Palladiane.

Picnic al Romantik Hotel Villa Margherita

Romantik Hotel Villa Margherita Mira | Via Nazionale, 416/417, 30034 Mira VE | Tel. 0414265800

Picnic stellato in un quadro di Monet

Il grande parco che abbraccia il Romantik Hotel Stafler di Vipiteno (BZ), con il suo laghetto di ninfee, rievoca i famosi dipinti di Monet. Scenario unico per un romantico picnic d’autore tra le Alpi, reso ancora più pregiato dalle ricette e gli ingredienti selezionati dallo Chef Peter Girtler, 2 stelle Michelin. I buongustai possono scegliere tra: il picnic "Stafler" a base di insalata di melone con prosciutto crudo, involtini di salmone, insalata di pasta e verdure, insalata di pollo con salsa al tonno, insalata di salsiccia, chicken wings con salsa al peperoncino, vari pani con crema alle erbe, spiedini di frutta, frullato della stagione, acqua fresca e una dolce sorpresa finale (35 euro per persona); oppure il picnic "Stafler De Luxe” che lascia assaporare pomodorini con mozzarella, insalata di gamberi e cetrioli, salmone affumicato con crema di rafano, tartare di manzo con Schüttelbrot, vitello tonnato, vari pani con ricotta alle erbe, una selezione di formaggi locali, bacche della stagione guarniti, petit fours, frullato e una dolce sorpresa (45 euro). Su richiesta, i bambini possono degustare piatti speciali.

Picnic al Romantik Hotel Stafler

Romantik Hotel Stafler | Brennerstrasse 10 - 39040 Mules/Campo di Trens, Vipiteno (Bz) | Tel. 0472 771136