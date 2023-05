Autentico Hotels, esperienze di viaggio ecosostenibili

L'Italia rappresenta un punto di riferimento importante per i viaggi di lusso. Lusso che non significa più, però, sfarzo, ma che guarda a nuove esperienze, che siano allo stesso tempo autentiche, tecnologiche e sostenibili. Autentico Hotels, con la sua collezione esclusiva di hotel di lusso in strutture italiane dalla forte personalità e identità in contesti naturali, storici e artistici, sposa la tendenza del viaggiare lento e consapevole, valorizzando nella sua offerta turistica territoriale la componente esperienziale della vacanza tenendo in grande considerazione la sostenibilità e l’aspetto green.

Sono 16 gli hotel del brand Autentico, tutti affascinanti e diversi tra loro ma accomunati dallo stesso spirito di “responsabilità” e ricerca dell’eco-friendly, per rispondere alle sempre più crescenti richieste di chi desidera vivere momenti di relax immersi nella natura, esperienze uniche che riportano indietro nel tempo e al sapore di un viaggiare più ecologico e sostenibile. Scopriamone qualcuna insieme.

Il Golfo dei Poeti Relais & Spa, Montemarcello 5 Terre

Il Golfo dei Poeti Relais & Spa è felice di accogliere gli ospiti puntando a stupire con il nuovissimo Ristorante “Incanto” con cucina a vista e la sua veranda con vista mozzafiato. L’attenzione alla sostenibilità è un must per questa incantevole struttura che domina il Golfo dei Poeti. Nel nuovo ristorante si possono gustare prodotti a km zero provenienti dall'orto. Inoltre pannelli solari fotovoltaici saranno predisposti per la produzione sostenibile di elettricità. Immancabili sono le Api Calessino Elettriche a disposizione degli ospiti per i transfer da e verso il Relais.

Il Golfo dei Poeti Relais & Spa | Via de Marchi Don Calisto 38 - 19031 Montemarcello SP | Tel 0187601216

Hotel Metropole, Venezia

Eccentrico, avvolgente, eclettico, il luogo dove ogni dettaglio racconta una storia e dove una sorprendente collezione di oggetti antichi sono esposti ad ogni angolo come in un museo. Il Metropole ama Venezia e la sua fragile bellezza… Incentiva gli ospiti a soggiornare più a lungo e a salvaguardare l’ambiente tramite un programma speciale in camera. La spettacolare vista sulla laguna, una Spa di ispirazione orientale e l’incantevole Oriental Bar fanno da cornice a questo rifugio sensuale dall’animo retrò. Con la promozione Long Stay per un soggiorno di almeno 4 notti, si vive Venezia in relax con vantaggi esclusivi.

Hotel Metropole | Riva degli Schiavoni 4149 - 30122 Venezia | Tel 0415205044

San Montano Resort & Spa, Ischia

Il San Montano Resort & Spa, immerso nella natura e circondato da meravigliosi giardini mediterranei, rinnova il suo look e inaugura la stagione 2023 con nuove 10 suite ideate impiegando tecnologie di risparmio energetico innovative. Insieme all’uso di veicoli elettrici, la piantumazione di oltre 600 alberi, la riduzione dell’uso della plastica e la scelta di prodotti a km 0 per i suoi ristoranti, l’hotel continua il suo percorso green, impegnandosi ad offrire ai suoi ospiti vacanze sempre più sostenibili. Chi vuole scoprire le meraviglie dell’isola e godersi panorami mozzafiato, può muoversi liberamente per i vicoli e i comuni di Ischia noleggiando una delle smart elettriche a disposizione degli ospiti.

San Montano Resort & Spa | Via Nuova Montevico 26 - 80076 Lacco Ameno NA | Tel 081994033

Grand Hotel et de Milan, Milano

Una scelta di sostenibilità ambientale, sociale ed etica è quella che ha fatto il Grand Hotel et de Milan inserendo nelle camere Woodie, il one-of-a kind wireless chargers di ultima generazione. Ogni wireless charger racchiude una tecnologia di alto livello per ricaricare 5 dispositivi in contemporanea. Una produzione tutta italiana nella quale ogni pezzo è interamente intagliato e lavorato a mano, utilizzando una tecnica speciale per esaltare le venature naturali del legno, che rende ogni oggetto unico nel suo genere. E’ un ritorno ai valori, alle necessità primarie, all’importanza dello spazio che ci circonda e che viviamo tutti i giorni e il Grand Hotel et de Milan ne è promotore, per una vacanza in stile eco-friendly.

Grand Hotel et de Milan | Via Alessandro Manzoni 29 - 20121 Milano | Tel 02723141

Borgo Santandrea, Amalfi

Avvolti dai magici toni del blu, ad Amalfi un nuovo rifugio ecosostenibile su una scogliera a picco sul mare, regala incredibili viste panoramiche sul molo dei pescatori e sulla Costiera Amalfitana. E’ Borgo Santandrea che con orgoglio offre uno stile di vita responsabile, unito a comfort moderni e servizi personalizzati, preservando l’ambiente per vivere in un mondo più verde: gli avanzi di cucina vengono compattati in una macchina che li trasforma in fertilizzante con un processo regolamentato e nelle cucine hanno installato dispositivi all’avanguardia per l’abbattimento dei fumi.

Borgo Santandrea | Via Giovanni Augustariccio 33 - 84011 Amalfi SA | Tel 089831148

Palazzo Ripetta, Roma

Un luogo magico che racconta una lunga storia di famiglia rinato all’interno di un palazzo storico che propone un’accoglienza completa tra arte, design e gusto e dove la sostenibilità è un concetto che abbraccia ogni aspetto. Palazzo Ripetta attribuisce grande valore al tema, tanto che ha ottenuto la certificazione internazionale Green Key che dimostra l’impegno ambientale della struttura ricettiva verso il territorio. La vocazione eco-friendly guida ogni scelta: dal compattatore per i rifiuti, ai prodotti cortesia, ai collateral delle camere ecosostenibili e provenienti da materiale riciclato e riciclabile.

Palazzo Ripetta | Via di Ripetta 231 - 00186 Roma | Tel 063231144

Chateau Monfort, Milano

Turismo lento, riscoperta del territorio, sostenibilità sono i punti che caratterizzano un soggiorno a Château Monfort, valore fondamentale e parte del Manifesto Relais & Châteaux, di cui l’hotel è parte. Un valore espresso attraverso l’ospitalità e la proposta gastronomica dell'Executive Chef, che valorizza le tradizioni regionali, le materie prime biologiche a km zero e i presidi Slow Food. Château Monfort da anni è un attivo sostenitore delle campagne World Ocean’s Day e Food for Change promosse dall’Associazione per sensibilizzare gli ospiti sulla sostenibilità dei prodotti ittici e la conservazione del patrimonio culinario locale. A gennaio 2023 l’hotel è stato inoltre incluso nel 1° report di Sostenibilità di Relais & Châteaux.

Chateau Monfort | Corso Concordia 1 - 20129 Milano | Tel 02776761