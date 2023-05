Rose Garden Palace, una nuova veste più moderna dopo il restauro

Entrando nel nuovo Rose Garden Palace, a Roma, si nota fin da subito l’effetto della ristrutturazione avvenuta nel palazzo. La luce e la natura diventano protagoniste degli ambienti, dal mosaico che simboleggia il sole, non a caso logo di Omnia Hotels, fino al lucernario che sovra il bar e al lampadario sospeso nel salotto principale. Tutto è studiato per dare una nuova impronta e nuova vita a un hotel apprezzato dalla clientela italiana e internazionale, senza stravolgere la struttura originale. L’edificio si trova in via Boncompagni, a un passo da via Veneto, nel cuore del centro storico della Città eterna. È un punto di riferimento per l’ospitalità nella capitale.

Una camera del Rose Garden Palace

La ristrutturazione del Rose Garden Palace di Omnia hotels

La ristrutturazione ha dato una nuova vita ai locali originali, senza stravolgerne la struttura. L’elegante hall è il perfetto biglietto da visita dell’hotel, accogliente salotto con raffinati divani grigi, pouf e cuscini colorati. Il bancone del bar, in granito nero, fa risaltare la pietra a spacco. Il giardino esterno è stato dotato di un gazebo in cui sedere in ogni stagione, con nuovi mosaici, luogo ideale per degustare cocktail e piatti preparati a regola d’arte. Senza dimenticare le facciate, completamente restaurate senza tuttavia stravolgere un edificio storico. Il nuovo impianto di illuminazione ne esalta la bellezza. E poi nuove sale riunioni dotate di tecnologie moderne per conferenze e eventi, un’area dedicata al fitness e una spa che è un’oasi di benessere per il riposo.

Rose Garden Palace di Omnia hotels, 65 camere e suite con servizi esclusivi

5 piani per 65 tra camere e suite completamente ridisegnate. Le stanze, ora, hanno eleganti pavimenti in parquet che tornano a splendere dopo il restauro. Gli arredi sono di stile classico e elegante, con moderne testate dei letti e carta da parati. Televisori, servizio internet, rubinetteria e illuminazione sono state cambiate con il restauro. E poi i servizi esclusivi dei clienti di Rose Garden Palace: sala fitness, piscina con idromassaggio, trattamenti, spa, sale riunioni, cocktail bar, il giardino e altro ancora.

La colazione salata e dolce del Rose Garden Palace

Omnia Hotels, 7 hotel a Roma

Omnia Hotels opera a Roma con sette strutture dislocate nei diversi quartieri della città, oltre al Rose Garden Palace: l’Hotel Donna Laura Palace affacciato sul Lungotevere nel quartiere Prati, il Grand Hotel Fleming immerso nel cuore dell’omonima collina, l’Hotel Imperiale in via Veneto, l’Hotel Shangri La Roma punto di riferimento dell’EUR, l’Hotel Santa Costanza a pochi passi dall’omonimo mausoleo di via Nomentana, l’Hotel St. Martin, in via S. Martino della Battaglia, tra piazza Indipendenza e la Biblioteca Nazionale di Roma.

Rose Garden Palace Roma

Via Boncompagni, 19, 00187 Roma (Rm)

Tel. 06 421741