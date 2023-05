La gastronomia tipica lucana arricchisce la tavola di Borgo San Gaetano

Secondo le ultime tendenze della ristorazione, non solo la cucina tradizionale rappresenta il nuovo trend, ma è un modo per conoscere davvero i posti dove ci si trova. Così i piatti che venivano consumati sulle tavole contadine tanti anni fa e che ancora vengono cucinati nelle case della Basilicata nel rispetto della tradizione sono i protagonisti della cena degustazione proposta da Borgo San Gaetano di Bernalda (Mt) ai suoi ospiti.

La tipicità imbandita a Borgo San Gaetano

Accoglienza e cultura del territorio

Un’idea originale, che aggiunge un tocco di autentica cultura del territorio a un soggiorno in un luogo unico: un antico frantoio trasformato in un relais di grande charme. In un armonioso rimando tra valorizzazione degli elementi originari e la ristrutturazione realizzata con tecniche di bioedilizia contemporanea, la struttura di Borgo San Gaetano accoglie gli ospiti in un’atmosfera di rilassata serenità, dove la raffinatezza è comun denominatore.

L'ispirazione mediterranea incontra l'entroterra

La cena degustazione, preparata su prenotazione, viene servita all’interno della nuova sala, dominata da un grande camino e dalle volte in pietra calcarea. La scelta di proporre pietanze tradizionali nasce dalla ricchezza di gusto della cucina lucana, sorprendentemente contemporanea. L’ispirazione mediterranea incontra qui un entroterra che è stato un crocevia di tradizioni diverse e una creatività che nasce da ingredienti semplici e intensi. Tra i piatti, cucinati, vengono proposti cicorie con purea di fave, polpette di pane, pasta con mollica fritta e crusco e non possono mancare i dolci semplici come scorzette e crostate con marmellate di frutta di stagione.

Borgo San Gaetano

Vico Corso Metaponto 25, Bernalda (Mt)

Tel 0835 1790014