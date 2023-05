Hotel Chalet Mirabell, un'oasi di benessere nella natura dell'Alto Adige

È un’esclusiva oasi di benessere immersa nel silenzio e della natura dell’altopiano di Avelengo (BZ) a due passi dalle Dolomiti. Nel silenzio e della natura sorge l’Hotel Chalet Mirabell, un luogo d’eccezione in cui lo sguardo si perde tra le montagne e lo spirito si rigenera per ritrovare l’equilibrio. In questa location vicino a Merano il caos e lo stress della quotidianità sembrano un ricordo lontano. Per una vacanza di lusso con panorami mozzafiato.

Hotel Chalet Mirabell ad Avelengo, vicino Merano

Hotel Chalet Mirabell, esperienze outdoor e di relax tra le Dolomiti

Con una vista spettacolare sulle Alpi che circondano la conca di Merano, l’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo è una vera e propria perla di accoglienza nell’Alto Adige. Questo grazie agli esclusivi servizi offerti. Oltre alle rigeneranti esperienze outdoor nella natura, a piedi o in mountain bike, c’è anche la possibilità di praticare sport come il nordic walking e il golf.

Fitness ma anche benessere: una grande spa di 6.000 mq con una piscina indoor/outdoor di 31 metri dal design eleganti. Docce emozionali, bagno turco, bagno di vapore, sauna panoramica, ice pool e molto altro sono a disposizione dei clienti per dei momenti di assoluto benessere nell’aria fresca di montagna.

L’area beauty presenta una vastissima scelta di trattamenti viso e corpo. A seguire i clienti c’è un team di professioniste che consiglia tra i soin speciali visage agli impacchi, i bagni e i massaggi total body che sfruttano le proprietà dei prodotti di montagna – miele, fieno, erbe alpine, mele, uva, oli essenziali, arnica, pino – per detossinare, purificare, modellare, sciogliere le tensioni e alleviare i dolor e programmi wellness & beauty.

Hotel Chalet Mirabell di Avelengo: un barbecue in malga

La malga Chalet “M” è un angolo di paradiso a 1.700 metri di altezza, tra le cime alpine e alberi secolari. Per anni casina di caccia privata, oggi è diventata una location esclusiva riservata agli ospiti dell’Hotel Chalet Mirabell di Avelengo. La malga, infatti, è raggiungibile soltanto con navetta privata e può essere affittata, da aprile e ottobre, per 3 o più giorni.

La malga chalet M

È un’occasione unica per vivere un’esperienza di assoluto riposo senza dimenticare il lusso, tra sogno e tradizione. Camere da letto intime, dettagli dallo charme alpino, stufa a legno e sauna con vista panoramica, il tutto immerso nel cuore della natura alpina. Tra i servizi anche la veranda e una vasca per bagni Kneipp. Presente poi un barbecue in murature per grigliate a base di salsicce, patate, verdure e molto altro ancora. I prezzi del soggiorno in malga partono da 675€ per 3 notti, con solo pernottamento e una serata bbq. Su richiesta è poi possibile scendere in hotel con la navetta per cenare al ristorante o godere dei servizi della struttura come la spa.

Guide di lusso all’hotel Chalet Mirabell, vicino a Merano

Sarà un’esperienza indimenticabile sia per chi ama le auto di lusso sia per chi ama la buona cucina di montagna. Sarà una settimana in viaggio per l’Alto Adige, alla scoperta dei suoi panorami mozzafiato e delle sue tradizioni culinarie, al volante della propria Porsche. La “Soulful driving week” si svolgerà dall’11 al 18 giugno: gli appassionati porschisiti potranno guidare la propria auto in itinerari entusiasmanti.

Dall'11 al 18 giugno si terrà la Soulful driving week

E dopo la sosta per il pranzo, degustazioni nei vigneti e pomeriggi di shopping nei migliori paesi dell’Alto Adige. Con Hotel Chalet Mirabell saranno 7 giorni di puro piacere, da 1.884€ a persona. La quota comprende aperitivo di benvenuto, 3 tour panoramici, pensione ¾ gourmet, accesso alla spa di 6.000 metri quadrati, un programma con trainer certificato e altro ancora. L’hotel mette anche a disposizione una BMW e quattro stazioni di ricariche per auto elettriche Tesla nel garage. Gli amanti dei motori e della montagna non potranno mancare a questo evento così esclusivo.

Le ville private dell’hotel Chalet Mirabell, un’oasi di pace

Oltre agli esclusivi servizi, Hotel Chalet Mirabell offre quattro eleganti ville private per un soggiorno di relax nella piena riservatezza. Si trovano ai margini nel bosco, nel silenzio della natura: le Bergvillen sono il luogo ideale per chi vuole staccare completamente dalla vita quotidiana. La luce inonda ogni spaziosa villa e le grandi facciate a vetrata portano direttamente la natura all’interno dell’edificio. Design puro e essenziale, ispirato dal territorio, ma con tocchi moderni e dall’atmosfera alpine chic per comfort e accoglienza.

A spiccare è la villa Premium Forest, oltre 300mq con accesso privato al bosco, piscina privata 9x4 con zona idromassaggio, area relax, zone pranzo e lounge all’aperto. Postazione barbecue, salsa finlandese, zona fitness sono solo alcuni degli altri servizi della villa Premium Forest. Si può infatti richiedere anche uno chef privato. I prezzi delle ville partono da 2.040€ al giorno, per 6 persone.

Hotel Chalet Mirabell

Via Falzeben 112 - 39010 Avelengo di Sopra (Bz)

Tel 0473 279300