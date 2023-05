Grand Hotel Brioni, una realtà premium nel cuore dell'Istria

ll Grand Hotel Brioni Pula, a Radisson Collection Hotel è il progetto di accoglienza luxury che Arena Hospitality Group (PPHE Hotel Group), hospitality company tra le più dinamiche dell’Europa Centro-Orientale, ha riportato in vita in Istria. Affacciato sul Mar Adriatico della penisola Verudela, a Pola in Istria, regione della Croazia, il Grand Hotel Brioni Pula rappresenta oggi una delle realtà premium più note dell’area, tanto da guadagnarsi - unica struttura in Croazia - l’inclusione nella Radisson Collection Hotel.

«Ispirato dal suo patrimonio storico e ridisegnato pensando al futuro, il Grand Hotel Brioni Pula oggi comunica anche in Italia la sua offerta ricettiva, a cinquant’anni dalla sua prima inaugurazione. La Croazia, e in particolare l’Istria è un territorio ricco di storia, natura ed enogastronomia d’eccellenza e meta di tanti italiani, che ogni anno sono alla ricerca delle forme di vacanza più diverse sul nostro territorio: come Arena Hospitality Group possiamo soddisfare la domanda di turismo luxury, con tutti i servizi che ci si aspetta da un punto di riferimento del livello del Grand Hotel Brioni Pula. La struttura è stata completamente rinnovata e ripensata per gli ospiti cosmopoliti del ventunesimo secolo, che vogliono circondarsi di lusso, natura incantevole e una vista incomparabile del mare aperto e delle isole di Brioni. Il Grand Hotel Brioni Pula offre ai suoi ospiti un’esperienza perfetta di pace, relax e una piacevole e ricca offerta gastronomica, raggiungibile comodamente dall’Italia sia in auto sia in aereo», commenta così la comunicazione in Italia Manuela Kraljevic, membro del Board e Director of Marketing and Sales di Arena Hospitality Group.

Con la sua nuova veste, il Grand Hotel Brioni Pula ha riaperto le porte nel maggio 2022 dopo un grande progetto di ristrutturazione che ha visto coinvolti attori locali di eccellenza, a partire dalla progettazione con Studio 92. Dell’hotel originario è stato conservato tutto il patrimonio architettonico e murario a quattro bracci, bianco e maestoso come un tempio moderno che svetta sulla costa. Il grande lavoro di dialogo tra l’esistente e il territorio è avvenuto tanto all’esterno quanto nell’interior design con la scelta di giocare nei toni del grigio tortora del legno e del blu per ciascuno spazio, ispirato da tutti gli elementi della natura che lo circonda.

Per la decorazione di ogni area comune e delle sale sono stati selezionati artisti locali: dipinti, sculture, vasellame sono creati con appeal contemporaneo secondo i colori principali del progetto e sono, quindi, declinati in blu, azzurri, sabbia, bianco; così come per le stanze, che sono piccoli capolavori d’arte, grazie alla creatività di diversi nomi croati dell’artigianato artistico.

Con 227 accommodation di lusso tra camere e suite affacciate sui giardini rigogliosi oppure sul mare, il Grand Hotel Brioni Pula consente grande autonomia agli ospiti: tutte le stanze, infatti, sono completamente gestite online grazie ad un sistema all’avanguardia che consente di programmare ogni dettaglio via smartphone: dal check-in online all'apertura/chiusura della porta. A disposizione durante il soggiorno quattro ristoranti, “Gemma di Brioni” un’area spa & wellness su due piani di oltre 1300mq con alcuni beauty brand di alta gamma disponibili in esclusiva.

All’esterno, grazie ad un importante progetto paesaggistico di Dionea Vrtovi con una selezione di oltre 120 piante di specie differenti, è stata allestita un’infinity pool da 60mt affacciata sul mare e grandi spazi dove pranzare, prendere il sole e passeggiare sulle scogliere. Grazie ad un sistema a gradoni discendente verso il mare, è possibile godere della costa rocciosa con ogni comfort e tuffarsi nelle acque blu del Mare Adriatico oppure stendersi al sole su divani e letti prendisole a baldacchino in totale relax.

Il patrimonio gastronomico del Grand Hotel Brioni

L’Istria è la regione più nota della Croazia per il suo patrimonio di prodotti locali e per la sua cultura enogastronomica di alto livello. Qui gli ulivi danno uno degli oli più pregiati al mondo, le terre danno vini minerali e tartufi. Grand Hotel Brioni Pula offre al suo interno una selezione della tradizione istriana e internazionale supervisionata dallo Chef Luka Jukic. Ristorante Sophia, Ristorante Brioni Forum, Brioni Lungo Mare, Ristorante Giardini & Bar accolgono con proposte gastronomiche differenziate a seconda dei desideri dei clienti. Anche le aree bar servono un’ampia selezione delle migliori bevande: oltre al Bar Giardini, Bar Executive Lounge e Brioni Lobby Bar consentono di godere di un buon bicchiere, di una tazza fumante e di un light lunch affacciati sul mare e sulla natura del luogo.

Grand Hotel Brioni: Spa & Wellness

“Gemma di Brioni” è l’area benessere su due piani di oltre 1300 mq che gli ospiti del Grand Hotel Brioni Pula hanno a disposizione per esclusivi rituali a base di pietre. Spazi sauna, piscine, aree relax e sale trattamenti si aggiungono alla palestra con macchine di ultima generazione. L’area spa & wellness effettua 11 trattamenti facciali diversi e 10 rituali di relax e idratazione per il corpo con alcune linee beauty di alto livello come Gemology, la skin care Thalgo ispirata ai trattamenti dell’antica Roma, presenti in esclusiva per la Croazia solo all’interno di quest’area. Tutti i rituali sono estremamente rilassanti e aiutano a rafforzare il sistema immunitario, migliorare la circolazione e il respiro.

Business Travel

Il Grand Hotel Brioni Pula, A Radisson Collection Hotel, dispone di diverse sale modulari per riunioni ed eventi e una grande sala meeting. A seconda delle esigenze, le sale più piccole possono facilmente trasformarsi in una grande sala conferenze capace di ospitare fino a 220 partecipanti. Si trovano inoltre 7 sale riunioni, con capacità da 10 a 16 posti, pensate per incontri di lavoro, presentazioni e sessioni di brainstorming. Sale attigue si possono facilmente allestire e unire per dar vita ad una sala più grande che può contenere fino a 50 persone. Per occasioni d’incontro online, di persona o ibride. L’area meeting è situata al piano terra dell’albergo e offre una vista magnifica da ogni sala sui giardini maestosi. Dalle grandi vetrate si gode la vista della macchia mediterranea e la rigogliosa pineta di Verudela. Il verde della natura favorisce la concentrazione e si ha quasi l’impressione di partecipare ad una conferenza immersi in un giardino.

Che cosa fare in Istria

La bellezza di Pola è stata definitivamente consacrata quando l’Imperatore Vespasiano decise di far ultimare qui l’Arena – una sorta di Colosseo croato – per amore, si narra, di una liberta che rimase al suo fianco per decenni. Pola ha attirato qui molti patrizi romani che trascorrevano lunghi periodi di piacere, affacciati sull’arcipelago di Brioni con le sue 14 isolette, oggi patrimonio naturalistico nazionale. Tutta l’area di Pola e dell’Istria ha vissuto un passato travagliato e ricco di storia che ancora preserva le sue testimonianze su tutto il territorio, dal periodo classico a quello medievale, dalla dominazione veneziana a quella italiana, di cui sono visitabili moltissimi monumenti per un’esperienza di turismo culturale. Il territorio dialoga fra cultura e natura: dai parchi nazionali di Brioni a Kamenjak, fino alle città medievali costruite in cima alle colline o ancora le antiche vie romane che attraversano tutto il territorio, e le tipicità come l’olio, il vino e i tartufi che si possono provare nelle tipiche ostarija, osterie che servono tipicamente solo cucina locale e fatta a mano. A luglio si tiene la rassegna cinematografica del Pula Film Festival alle isole Brioni. Oltre la cultura anche mare, sole e sport acquatici a pochi km dall’Italia: la penisola istriana offre molteplici opportunità di svago e la degustazione di un patrimonio enogastronomico unico al mondo.

