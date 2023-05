Hotel Byron a Forte dei Marmi, 18 nuove suite tra mare, cucina e arte

La stagione 2023 dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi, provincia di Lucca, sarà nel segno del cambiamento. Torna, infatti, ad accogliere gli ospiti in una veste inedito, con 18 nuove suite e 2 ristoranti. Siamo in Versilia, sul mar Tirreno. Eleganza e bellezza caratterizzano l’hotel Byron, antica dimora patrizia ampliata per offrire soggiorni sempre più piacevoli ai turisti tra atmosfere intime e familiari. Mare, cucina, arte e paesaggi unici completano l’offerta di Forte dei Marmi.

L'Hotel Byron a Forte dei Marmi

Hotel Byron, strutture nuove dallo spirito contemporaneo

Salvatore Madonna, proprietario del gruppo Soft Living Spaces di cui l’hotel Byron fa parte, ha commentato positivamente i cambiamenti della struttura. «L’ampliamento della struttura ha conservato l’anima di questo luogo, così intimo, di sofistica eleganza dove il fascino e i ricordi del passato convivono con uno spirito cosmopolita e contemporaneo. La nuova ala si integra perfettamente alla Villa, creando una cornice armoniosa dove tutto concorre ad arricchire l’esperienza dell’ospite. Aver scelto anche di riservare un ristorante solo per i clienti dell’hotel rende il tutto ancora più esclusivo». Alle 29 camere e suite della Villa si aggiunge una nuova ala, il “Sasso”, che comprende 18 nuove camere su tre piani. Tutte le nuove suite sono dotate di terrazza e balcone con affaccio sul giardino dell’hotel.

Antipasto ricciola marinata, sedano, patate e nepitella
Antipasto gambero rosso, ìle flottante marniere, consommé di crostacei
Agnello di Zeri, borragine, fave, piselli e uva spina
Eliche, triglie di scoglio, stringhe e arachidi
Pesca, lattuga di mare e kefir di capra

Le nuove suite dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi

Stile inconfondibile e ricercato tra classico e moderno e tessuti preziosi. Le Superior suite e le Duplex suite sono appartamenti dalle rifiniture di pregio, con tendaggi e mobili di design. Dall’atmosfera aristocratica invece le Deluxe Suite. La Prestige Suite dispone di un balcone privato con una magnifica vista sulla spiaggia e ampio soggiorno separato dalla camera da letto. Le Family suite, invece, si sviluppano su due livelli e sono ideali per un soggiorno prolungato.

Le 18 nuove camere si aggiungono alle 29 già esistenti, per un totale di 47. Sono camere arredate con un design dallo stile italiano: pavimenti in legno, spazi luminosi e ampi, materiali pregiati. Due le suite penthouse, la prima nella Villa e la seconda al terzo piano del Sasso.

I ristoranti dell’Hotel Byron: La Magnolia e Onda

È lo chef Marco Bernardo a guidare per il secondo anno La Magnolia, uno dei due ristoranti dell’Hotel Byron di Forte dei Marmi. Con la sua guida, il ristorante diventa uno spazio gourmet aperto per clienti esterni e interni. Tra le novità anche lo chef’s table, che consente agli ospiti di vivere un’esperienza intima in dialogo con la cucina.

Lo chef Marco Bernardo e Salvatore Madonna

L’impronta internazionale e cosmopolita dello chef entra in dialogo con la tradizione del territorio. Fantasia e creatività per un menu che si muove tra terra e mare. La cucina francese abbraccia i sapori di quella toscana; il mare e i piccoli produttori sono il bacino da cui lo chef attinge per arricchire prodotti semplici e vestirli a nuovo. Lo stile è elegante ed essenziale.

Il nuovo menu à la carta de La Magnolia è composto da cinque antipasti, cinque primi, cinque secondi e quattro dolci. Da queste proposte nascono due menu degustazione. Il primo è “Da qui si sente il mare”, 4 portate per un tuffo nel Tirreno e nei suoi prodotti. Il secondo è “Dal Tirreno alle Apuane”, 6 portate alla scoperta dei sapori di mare fino a quelli di terra. Per i più piccoli è disponibile un menu composto da sette portate e da un dolce.

All’Hotel Byron di Forte dei Marmi troviamo anche Onda, secondo ristorante, sempre guidato dallo chef Marco Bernardo. Riservato agli ospiti dell’hotel, si trova a bordo piscina e prevede un menu snello e più semplice a pranzo. A cena, invece, la proposta cambia quotidianamente per raccontare il territorio circostante.

Hotel Byron

Viale della Repubblica 59 - 55042 Forte dei Marmi (Lu)

Tel. 0584 787052