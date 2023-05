La “doppia anima” del Quark Hotel di Milano

Milano Sud, immerso nel verde, ma a un attimo e in linea retta dall'Università Bocconi e da piazza Duomo, il Quark Hotel è stato inaugurato a inizio aprile e sta già veleggiando. Merito della sua formula complessiva: ampi spazi, doppia anima business/leisure, cucina di livello, prezzi più che competitivi.

Ampi spazi e senso di accoglienza al Quark Hotel Milano

Quark Hotel Milano, doppio banco di ricevimento in occasione dei meeting

Di proprietà della società finanziaria Colliers Global Investors Italy, è gestito da Aries Goup, professionisti dell’accoglienza che guidano l’Hotel Villa Pamphili a Roma, il Living Palace a Bologna e il Ripamonti Residence & Hotel a Milano. Dopo due anni di ristrutturazione e un restyling totale (al momento investiti oltre 6 milioni di euro) la struttura si sviluppa su 20 mila metri quadri e vanta una formula in grado di sedurre la clientela d’affari e le famiglie. «Un congresso rende al massimo quando c’è relax», ha sottolineato il chief operating officer di Aries Andrea Cigarini. Non a caso è operativo un doppio banco di ricevimento in occasione dei meeting. E che meeting. Il centro congressi, su tre livelli, vanta una superficie complessiva di 6.200 metri quadri, 42 sale, di cui la più capace in grado di accogliere 1500 persone. Tutto questo a 4 chilometri dal Duomo. Un hotel in evoluzione, che a breve metterà a disposizione un servizio shuttle/navetta continuo e una flotta elettrica di auto-moto-bici.

La più grande delle 42 sale congressi dell'albergo milanese

Quark Hotel Milano, ampie e confortevoli le camere

La seconda anima del Quark Hotel Milano si declina nell’accoglienza anche per famiglie. Le camere sono 283, ampie e confortevoli a un prezzo medio di 180 euro. Un’offerta unica per Milano se si entra nel dettaglio: 16 camere superior da 28 metri quadri, 128 junior suite da 36, 60 family suite da 44 e 12 apartment family suite da 66 metri quadri. L’ultimo piano ospita lo Studios Floor, 52 camere (da 36 a 50 mq) destinate a soggiorni ibridi e long stay. In comune un’area attrezzata con microonde, tavoli da lavoro, lavelli, lavatrici. Non c’è cucina, ma al piano terreno, in quest’ambito, si vola davvero alto.

Le camere sono 283, tutte di ampia metratura

Quark Hotel Milano, l'offerta di ristorazione è molto articolata

La linea gastronomica è firmata da Andrea Ribaldone. Immensa la cucina a vista guidata dall’executive chef Moreno Ungaretti. A disposizione della clientela il ristorante Morbido, un salone per eventi e banchetti, La Veranda, sala per le colazioni e il lobby bar. Tra le proposte da non perdere al Morbido, i Mondeghili con maionese alla senape, lo Spaghetto Milano con crema di risotto allo zafferano e ragù di ossobuco in gremolada e la Costoletta di vitello alla Milanese.

Andrea Ribaldone e Moreno Ungaretti 1/5 Spaghetto Milano con crema di risotto allo zafferano 2/5 L'immensa cucina a vista 3/5 Un angolo del ristorante Morbido 4/5 Una signora Costoletta alla MIlanese 5/5 Previous Next

Quark Hotel Milano, la sostenibilità è di sostanza

Un ulteriore punto di forza è rappresentato dalla sostenibilità di sostanza. L’albergo incentiva il risparmio idrico, è in fase di attivazione il banco alimentare con la Croce Rossa per ridistribuire il cibo non utilizzato alle mense sociali e la plastica nelle camere è assente al 99%: l’1% è riciclata.

Quark Hotel Milano

Via Lampedusa 11/a - 20141 Milano (Mi)

Tel 02 847391