UVE Rooms & Wine Bar a La Morra, un boutique hotel tra gastronomia e arte

Ci troviamo a La Morra (Cn), uno dei più incantevoli borghi delle colline delle Langhe, entrate nel 2014 a far parte dell’Unesco come paesaggio culturale. In questo territorio convivono natura e uomo in un’armoniosa simbiosi che le hanno rese sinonimo di top level in materia vitivinicola. È qui che si trova UVE Rooms & Wine Bar, antico palazzo che incarna l’essenza del territorio. È una proposta di soggiorno raffinata, dove assaporare il piacere dei ritmi lenti che seguono il corso della stagione.

Uve Rooms & Wine Bar, nel centro storico di La Morra

UVE Rooms & Wine Bar, nel centro storico di La Morra

Il relais sorge nel pieno centro storico del borgo di La Morra ed è stato realizzato in un antico edificio. La struttura antica è stata preservata per fare sentire gli ospiti all’interno di un’opera d’arte. Uve Rooms & Wine Bar porta i clienti nello spirito delle Langhe, territorio dove il tempo passa lentamente e si celebra con un calice di vino in mano. Ambienti ricercati e contemporanei, arredi realizzati da artigiani locali con tocchi di arte moderna, atmosfera calda e accogliente di dimore di altri tempi sono le caratteristiche di un relais da scoprire.

La Morra, borgo storico nelle Langhe

L’offerta, tra camere e di suite, è di otto stanze che portano il nome dei vini più celebrati e apprezzati del territorio. È una dimensione di soggiorno intima e raccolta, tra tecnologia e comfort. Da non perdere il cortile, cuore di Uve Rooms & Wine Bar, con un romantico pozzo e angoli di natura.

UVE Rooms & Wine Bar, una proposta enogastronomica d’eccellenza

Chi sceglie di soggiornare in questo territorio lo fa perché sicuro di trovare un'offerta enogastronomica eccellente e apprezzata in tutto il mondo. Il wine bar e ristorante di UVE non fa di certo eccezione. Ampie varietà di formaggi artigianali, prosciutti e salumi di alta qualità e piatti della tradizione del territorio piemontese sono affiancati da una corposa carta di vini. Vi si trovano etichette selezionate tra bollicine, bianchi e rossi selezionati tra i migliori prodotti delle Langhe e di altri territori.

Il cortile interno di Uve Rooms 1/4 La colazione in camera all‘UVE Rooms 2/4 Tartare delle Langhe 3/4 Il vitello tonnato 4/4 Previous Next

Tra i servizi di Uve Rooms & Wine Bar anche la possibilità di farsi servire la colazione in camera o l’aperitivo. La titolare, Maria Grazia Ansaldi, si occupa dal 2015 in prima persona del relais. La sua cura verso ogni dettaglio e l’amore per l’ospitalità risaltano e impreziosiscono una struttura che conquista il palato e il cuore.

UVE Rooms & Wine Bar

Via Umberto I, 13, 12064 La Morra (Cn)

Tel 0173 50740