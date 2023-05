La nuova vita di Palazzo Naiadi con Anantara Hotels è tra terrazza e alta cucina

A Roma, Anantara Palazzo Naiadi (5 stelle) è uno dei punti di riferimento dell’ospitalità di lusso della capitale. Mercoledì 24 maggio ha festeggiato l’inizio di un nuovo capitolo della sua storia con il brand Anantara Hotels Resort & Spas con un grande evento che ha accolto tra le mura dell’hotel celebrità e personaggi di spicco italiani e internazionali.

L'Anantara Palazzo Naiadi a Roma

La ristrutturazione di Anantara Palazzo Naiadi, tra ristoranti e spa

Dopo un periodo di ristrutturazione, Anantara Palazzo Naiadi si mostra in tutta la sua bellezza tra le meraviglie della Città eterna. Apre infatti un’imponente terrazza panoramica, con un’incredibile vista sui tetti e sul paesaggio romano. La terrazza ospita il celebre ristorante e rooftop bar SEEN che, con un concept innovativo fondato dallo chef Olivier da Costa, è approdato in Italia. SEEN continua così la sua evoluzione e espansione nelle migliori cucine e location del mondo, dopo Lisbona, San Paolo, Bangkok e Nizza. Oltre a SEEN, all’interno di Anantara Palazzo Naiadi si trova anche il ristorante fine dining INEO e la spa di Anantara. L’hotel offre 232 tra camere e suite.

La terrazza panoramica di Palazzo Naiadi

Sull’opera di ristrutturazione di Palazzo Naiadi, Dilip Rajakarier, CEO di Mino group, la società che detiene il brand Anantara Hotels, ha affermato: «Dopo un ingente lavoro di ristrutturazione che ha preservato il palazzo nella sua bellezza architettonica ridefinendone gli spazi, il concept e la filosofia di servizi di ospitalità a cinque stelle, Anantara Palazzo Naiadi si pone come riferimento di un lusso autentico, in una destinazioni più importanti del mondo qual’è la città di Roma».

Edoardo Alaimo di Anantara (a sinistra) con Luisa Ranieri e Luca Zingaretti

Gli ospiti dell'evento organizzato da Anantara Palazzo Naiadi

È stato un evento esclusivo che ha visto la partecipazione di numerose celebrità del mondo dello spettacolo e della moda, oltre a figure istituzionali. Tra le personalità che hanno partecipato Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, Carolina Crescentini, Rocio Morales, Alan Cappelli Goez, Francesca Valtorta, Giorgio Lupano, Angelica Giusto, Eugenia Costantini, Maria Pia Calzone, Valentina Carnelutti, Elisabetta Pellini, gli stilisti Frida Giannini e Alessandro Enriquez, gli influencer Roberto de Rosa, Nadia la Bella, Andrea Tamburrini.

Anantara Palazzo Naiadi: una grande festa a tema acqua

L’evento è stato caratterizzato dal party a tema acquatico “The roman dream”, in cui quattro splendide ninfee protette da Poseidone hanno accolto gli ospiti immergendoli fin da subito in un’atmosfera magica. È stata una vera e propria celebrazione dell’architettura di Roma e della fontana delle Naiadi, che si trova nella piazza dove sorge lo storico hotel. Nella lobby il ristorante INEO ha accolto gli ospiti con le amuse bouche dell’executive chef Heros de Agostinis e con il violino del trio QArt.

Edoardo Alaimo di Anantara (a sinistra), insieme all'attrice Carolina Crescentini e Francesco Mennella, general manager

Lo spettacolo è poi proseguito sulla grande terrazza panoramica sui bordi della piscina a sfioro, dove la cantante Buda ha intrattenuto gli ospiti. L’evento ha anche coinvolto il lato del palazzo chiamato “Ala Clementino”, ex granaio di Papa Clemente XI. Qui è stato ricreato l’atelier d’artista del noto illustratore Aldo Sacchetti che ha ritratto gli ospiti come all’interno di uno

studio rinascimentale.

Anantara Palazzo Naiadi

Piazza della Repubblica, 48 - 00185 Roma RM

Tel. 06 489381