Una cena sulla terrazza da “Dolce Vita” di Unahotels con vista su Trastevere

Unahotels Trastevere Roma, l’albergo 4 stelle di Gruppo Una (Unipol) nel cuore di uno dei quartieri simbolo di Roma Capitale, ha aperto ufficialmente la sua terrazza ristorante “Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant” al settimo piano della struttura, un'ex caserma riportata a nuova vita dopo un lungo restauro. È un altro luogo magico della città che dall'alto mostra scorci inediti, aperto all'accoglienza e alla ristorazione dalla colazione del mattino all’after dinner sia per gli ospiti dell'hotel che per quelli esterni.

Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant di Unahotel Roma
Gli arredi di Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant si ispirano agli anni disinvolti della Dolce Vita romana
Una Hotels Trastevere come una splendida casa romana
Il cortile di Unahotels Trastevere Roma

Unahotels Trastevere Roma, una terrazza da Dolce Vita

Gli arredi in rattan, corda e cotone, che si ispirano agli anni disinvolti della Dolce Vita romana, sono caratterizzati da materiali dal colore chiaro, con punti luce che donano calore e garantiscono un ambiente rilassante e sofisticato. Il verde divide gli spazi con piante rigogliose di frutti, creando una cornice adatta a momenti di relax. L'ampia copertura consente la fruibilità della terrazza tutto l'anno, e non solo nella bella stagione.

Ad inaugurarlo, alla presenza del ceo del Gruppo Una Giorgio Marchegiani e del Managing Director Fabrizio Gaggio, è stato un concerto tutto al femminile che ha accompagnato un suggestivo tramonto. Conclusione conviviale con brindisi e un buffet ricchissimo che spaziava dalle tipicità romane, come l'amatriciana, l'audace coratella d'abbacchio servita nei croissant, la porchetta, i supplì e le crocchette della tradizione e altre delizie come i maritozzi con la panna, espressioni del forte legame con la città. Ma c'erano anche fresca composizione di verdure e di frutti, un omaggio alla bella stagione che anche a Roma tarda ad arrivare.

Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant, in cucina Flavio Baffa

Lo chef, Flavio Baffa, è romano ma con un lungo percorso formativo in altre strutture del gruppo e una competenza sulla cucina internazionale, quella dei grandi alberghi e quella contemporanea sviluppata da idee innovative. Contemporaneità e tradizione si fondono così in una cucina semplice e gustosa, per soddisfare il palato di una clientela internazionale, viaggiatori cosmopoliti che non si lasciano incantare da effetti speciali. È uno chef che in sintonia con tutta la sua brigata di cucina propone un menu dalle suggestioni mediterranee che torna alle radici, ponendo l’accento sulla freschezza e sul costante dialogo con il territorio.

Carbonara
Mozzarella e pomodori
Maritozzi con panna

Dalla colazione al dopo cena da Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant

Qui, su questa terrazza verde, si viene accolti a tutte le ore en plein air per una indimenticabile colazione con vista, dal breakfast - irresistibile la sfilata di torte - a un pranzo anche informale, da un romantico aperitivo al tramonto a una cena elegante nel segno del gusto mediterraneo o per concludere, uno scenografico dopo cena. La qualità della materia prima resta comunque alla base di ogni proposta. Nella carta dei vini, accanto alle etichette nazionali e internazionali figurano quelle "di famiglia" delle Tenute del Cerro, le quattro cantine del Gruppo in Umbria e in Toscana, dalle prestigiose denominazioni, dal Brunello di Montalcino al Sagrantino di Montefalco fino al Vermentino di Monterufoli. Anche l’arte della mixology è ben celebrata e gli ospiti possono gustare drink classici o signature, oppure distillati e infusi home maid, in terrazza, nella corte interna o al Cocktail Bar Bistrot.

Unahotels Trastevere, la Roma eterna in chiave contemporanea

La struttura ha 30 dipendenti, di consolidata esperienza, che spesso si alternano nelle varie sedi. «La politica del Gruppo - dice il direttore Riccardo Salerno, dal 2006 in Una Hotels, poi confluita nel Gruppo Una - è quella di valorizzare le risorse interne, far crescere le persone in termini di formazione e di opportunità». Alcuni servizi sono in outsourcing e i flussi, da settembre sono sempre quelli da alta stagione.

Una delle 95 camere di Unahotels Trastevere

Le camere sono 95 camere di cui 6 Junior Suite e 12 Suite, anche alcune Family Room in grado di ospitare fino a 5 persone, oltre a 5 camere dedicate a ospiti con mobilità ridotta. Vogliono raccontare in chiave contemporanea la Roma Eterna con foto d’artista alle pareti, arredi lineari e funzionali con richiami streamline agli Anni ’60 arricchiti da tocchi di colore che rendono contemporanei gli ambienti. Cornici di gesso e il pavimento a lisca di pesce, danno un senso di casa borghese. Le sale da bagno in travertino, prevalentemente dotate di docce e alcune con vasca da bagno, hanno inserti policromi a losanga che ricordano i decori delle grandi terme imperiali. Attrezzati con moderni sistemi di risparmio energetico e idrico, diventano anch’essi luoghi dove rigenerarsi e godere a pieno del proprio soggiorno.

L'idea è quella di offrire un'accoglienza speciale, come fosse una bella casa in Trastevere dove si è ospiti e non clienti. Anche il viaggiatore business apprezza un’accoglienza professionale ma rilassata e in perfetta sintonia con i nuovi tempi del lavoro. Soprattutto benvenuti sono i romani, per una breve sosta o per un evento particolare perchè tutto è stato pensato fin dall'inizio come luogo inserito nella realtà locale, un punto di incontro e di convivialità per una breve sosta per un caffè o un drink o per partecipare ai numerosi eventi culturali o alle serate a tema. Posto alla “Porta di Trastevere” che guarda verso il Gianicolo - all’angolo tra via Morosini e l’evocativa Via Roma Libera questo albergo è il risultato di un progetto di rigenerazione urbana che dopo tanti anni restituisce alla vita della città e del quartiere l'ottocentesco edificio.

Unahotels Trastevere Roma

Via Emilio Morosini 27 - 00153 Roma (Rm)

Tel 06 510321