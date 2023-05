Cena vista Brera? Sulla Sky Terrace dell’Hotel Milano Scala

Cena con vista in terrazza a Milano. Ecco la nuova esperienza sulla Sky Terrace, la terrazza panoramica con vista a 360° sulla città dell’Hotel Milano Scala. Un’occasione unica per guatare le prelibatezze stagionali della cucina, in abbinamento a selezionati vini italiani, guardando le stelle.

Sky Terrace, la terrazza panoramica con vista a 360° sulla città dell’Hotel Milano Scala

Sky Terrace, in menu mix tra cucina milanese e innovative cuisine

Non più solo aperitivo in terrazza. L’Hotel Milano accoglie le richieste dei clienti e in terrazza porta un menu alla carta di altissimo livello che prevede antipasti, primi e secondi piatti, contorni e dessert. Tra proposte di terra e di mare, la cucina del ristorante celebra la fusione tra la tradizione milanese e innovative cuisine, offrendo anche degustazioni che diventano percorsi di gusto e di scoperta intriganti.

Sky Terrace, menu a cena che cambia ogni due settimane

Ma non finisce qui. Sempre in linea con una filosofia di cucina sostenibile legata ai prodotti della terra, per puntare sulla qualità e la freschezza della materia prima, la proposta culinaria prevede un cambio del menù della cena ogni due settimane. E ad esaltare ogni ricetta ci sono le pregiate bottiglie selezionate dalla cantina dell’hotel, con il meglio della produzione vinicola italiana.

Particolare della Sky Terrace

Cinque inediti cocktail botanici per l’aperitivo alla Sky Terrace

Le novità però non si fermano qui e sono pronte a sorprendere anche tutti coloro che vivono la Sky Terrace dell’Hotel Milano Scala nell’happy hour. Gli amanti del classico aperitivo alla milanese potranno infatti scoprire e assaggiare cinque inediti cocktail botanici che puntano sul gusto e la freschezza di erbe aromatiche e frutta:

HMS Mojto (Rum Scuro, menta, lime, zucchero di canna)

Salva Mi (Vodka, Arancia, salvia, zucchero)

Tomar (Acqua di Pomodoro, anguria, vodka, rosmarino, eucalipto e jalapeño)

Herba Veneris (Cordiale di verbena, fiori di sambuco, gin, tonica)

Banana Fashion (Oleo di banana – rum al burro di cocco)

Sky Terrace dell’Hotel Milano Scala propone 5 nuovi cocktail

Ispirati dal barman, tutti i cocktail saranno preparati nel nuovo bancone, con il rinnovato lounge bar perfettamente inserito all’interno di un ambiente dal design funzionale e da un arredo dall’animo green.

Hotel Milano Scala, il primo hotel milanese a emissioni zero

Hotel Milano Scala è, infatti, il primo hotel milanese a emissioni zero. Una missione - quella legata alla salvaguardia del pianeta in pieno rispetto dell’ambiente - che grazie all’utilizzo di tecnologie che riducono le dispersioni di calore ed energia ha permesso all’Hms di essere selezionato da National Geographic tra i migliori hotel ecosostenibili al mondo. Un motivo in più, forse il più importante, per scegliere la Sky Terrace non più solo per l’aperitivo ma anche per una cena al chiaro di luna che profuma d’estate.

Hotel Milano Scala visto dall'alto

Hotel Milano Scala

Via dell'Orso 7 - 20121 Milano (Mi)

Tel 02 870961