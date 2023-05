Alla scoperta delle terrazze del Gruppo Una per un'autentica estate italiana

Gruppo Una punta sugli spazi all’aria aperta e garantisce ai propri ospiti un’estate all’insegna della condivisione e dell’alta offerta gastronomica nelle cornici esclusive degli hotel delle collezioni Una Esperienze e Unahotels. Vere oasi di relax per concedersi una pausa gourmet in qualsiasi momento della giornata ammirando una vista da carolina.

Unahotels Napoli: Vesuvio Roof Bar & Restaurant

Versilia Roof Bar & Restaurant

Il Versilia Lido Una Esperienze (Lido di Camaiore , Lu) ha acceso i riflettori sul Versilia Roof Bar & Restaurant by “Una cucina”. Qui, l’esperienza culinaria del ristorante offre a tutti gli ospiti la possibilità, tra le tante, di scegliere tra la carne e il pescato del giorno grigliati a vista, mentre per vivere momenti magici all’aperto non mancano le masterclass di Mixology e gli aperitivi accompagnati da musica dal vivo e dj-set. La terrazza rinnovata è uno spazio unico, dove il design del bar ricorda lo stile statunitense e la vista è sul lido toscano che abbraccia la costa da Viareggio al Golfo dei Poeti.

Versilia Lido Una Esperienza, Lido di Camaiore (Lu): Roof Bar & Restaurant

Forte dei Marmi, La Vela Bar & Restaurant

A pochi passi da Lido di Camaiore, presso l’Unahotels Forte dei Marmi, La Vela Bar & Restaurant by “Una cucina” si conferma la location ideale per consumare un pasto in ogni momento della giornata grazie all’ampio spazio ombreggiato e gustare piatti regionali alla scoperta della tradizione versiliese o per rinfrescarsi con un cocktail e godersi i colori del tramonto. Durante tutta l’estate sono organizzati numerosi eventi serali per gli ospiti interni ed esterni con intrattenimento musicale e dj-set.

Unahotels Forte dei Marmi: La Vela Bar & Restaurant

Catania, Etnea Roof Bar & Restaurant

Tra le altre terrazze firmate Una Esperienze e Unahotels merita un posto d’onore l’Etnea Roof Bar & Restaurant by “Una cucina”, all’ultimo piano dell’hotel Palace Catania Una Esperienze. Qui, dalla colazione alle prime luci del tramonto e fino a tarda notte, si gode di una delle viste più magnifiche di tutta la Sicilia dove troneggia il profilo dell’Etna.

Hotel Palace Catania: Etnea Roof Bar & Restaurant

Vesuvio Roof Bar & Restaurant

Incantevole è anche la vista sul Vesuvio dell’Unahotels Napoli. La terrazza panoramica e ombreggiata recentemente rinnovata è un’oasi di pace nel centro della città. I momenti di convivialità al Vesuvio Roof Bar & Restaurant by “Una cucina” sono unici grazie ad elementi di design come l’altalena di Varaschin e l’illuminazione Vibia che creano un’atmosfera intima, ma anche per l’offerta gastronomica di cui l’ospite diventa il protagonista. In particolare, durante il weekend, i piatti sono cucinati a vista sul barbecue, simbolo di unione tra i commensali.

Torino, Salotto dei Principi

Spostandoci a Nord, nel cuore di Torino, il Principi di Piemonte Una Esperienze quest’estate torna ad accogliere gli ospiti nel famoso dehors del bar Salotto dei Principi, dove è possibile brindare con un’ampia selezione di distillati e cocktail nel delizioso ambiente esterno che si apre alla città. Uno spazio esclusivo ed elegante, simbolo dell’ospitalità italiana, in un’atmosfera che racchiude in sé elementi storici e moderni.

Unahotels Trastevere Roma: Vista Trastevere Roof Bar & Resttaurant

Roma, Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant

Rimanendo nel contesto urbano, Unahotels Trastevere Roma riceve gli ospiti nella sua nuovissima terrazza al settimo piano Vista Trastevere Roof Bar & Restaurant by “Una cucina”. Il rooftop domina i tetti dei palazzi e i monumenti della città, affermandosi come luogo privilegiato, dove godere, dalla colazione all’after dinner, di momenti di relax “con vista” avvolti da tonalità pastello, profumi freschi agrumati e piante rigogliose. La terrazza, grazie all’ampia copertura, è fruibile tutto l’anno.

