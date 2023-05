Tutto pronto per l'apertura del Remo Beach Club a Forte dei Marmi

Countdown per l'apertura del Remo Beach Club a Forte dei Marmi (Lu), che si terrà l'1 giugno. Il nuovo stabilimento balneare del Grand Hotel Imperiale, concepito come un prezioso giardino sul mare, un piccolo paradiso esclusivo e lussuoso, è il luogo dove vivere la bellezza del mare e il ritmo degli eventi dell’estate fortemarmina. In questo nuovo spazio, incantevole e di grande charme, si accolgono gli ospiti in un’atmosfera glamour ma che porta con sé il fascino retrò dei bagni di un tempo. Le tradizionali tende a rullo verdi installate sulla spiaggia del Remo Beach Club raccontano la bellissima storia dal sapore antico ed elegante della Versilia, e donano alla spiaggia con il loro movimento segnato dalla brezza marina un fascino unico. Dietro alle grandi tende che raccontano l’estate, in un gioco di raffinati e tenui contrasti di colore, le tradizionali cabine in legno accolgono gli ospiti in uno spazio ampio e dotato di tutti i comfort.ù

Il rendering del nuovo Remo Beach Club del Grand Hotel Imperiale

Remo Beach Club, la piscina nel verde

La piscina circondata dal verde, la meravigliosa e curatissima spiaggia di sabbia finissima, il ristorante e il bar on the beach, gli spazi per il relax e gli incontri, la cura in ogni dettaglio, la capacità di offrire un servizio in grado di soddisfare ogni esigenza, rendono il Remo Beach Club uno spazio magico dove vivere l’estate al Forte. Dalla colazione guardando il mare, al pranzo sulla spiaggia, all’aperitivo al tramonto, agli eventi e alle feste nelle belle ed eccitanti notti d’estate il Remo Beach Club è the place, il posto.

Remo Beach Club, il gusto della cucina mediterranea

Il Ristorante del Remo Beach Club, a disposizione dei clienti e degli ospiti, segue la preziosa linea dell’utilizzo degli ingredienti migliori per proporre una cucina squisita, fresca, composta da sapori sorprendenti che mescolano la tradizione, l’eccellenza e il gusto della cucina mediterranea e lo spazio raffinato dell’innovazione e della giusta sperimentazione, per donare al palato piatti superbi e un’esperienza da ricordare. L’ora dell’aperitivo è tra i momenti più importanti nelle lunghe giornate estive, è il momento per incontrarsi e per conoscersi, per godere del tramonto e inventare le notti. Al Remo Beach Bar è lo spazio magico che accompagna gli ospiti nella degustazione degli aperitivi più inebrianti, dei drink più classici o alla moda, dei cocktail più nuovi e originali che sanno stupire. Tra una tartina e un finger food i cocktail perfetti del Remo Beach Club sono accompagnati anche dalla musica e dall’immancabile aria di festa e allegria che si sprigiona per l’happy hour.

Remo Beach Club, un gioiello nel cuore di Forte dei Marmi

Al Remo Beach Club gli ospiti sono coccolati e viziati da uno staff altamente professionale che cura ogni più piccolo dettaglio, dal servizio in spiaggia, in piscina, al ristorante, al bar. Ogni giorno l’arredo della tenda è attrezzato con i teli esclusivi del bagno; le cabine sono dotate di accappatoi, asciugamani e lavette e cassaforte. Non manca il servizio internet con wi-fi esclusivo. La sicurezza e la privacy degli ospiti sono al primo posto.

Remo Beach Club

Via Arenile 46, Forte dei Marmi (Lu)

Tel. 0584 784495