Al Castello di Spessa fascino e benessere a tutto tondo

A Capriva del Friuli nel Collio goriziano sorge il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa. L’edificio, le cui origini risalgono al 1200, è stato trasformato in un elegante resort dopo un’accurata ristrutturazione. Immerso nei vigneti della tenuta, la cui proprietà vanta nobili casate, offre una vacanza benessere a tutto tondo. A partire dalle camere arredate in stile italiano e mitteleuropeo con mobili del ‘700 e dell’800, come le Junior Suite dedicate alle famiglie Torriani e Rassauer, che vissero nel castello per secoli e a Casanova, amante del bello e del lusso che vi soggiornò per un lungo periodo.

Si respira la storia nell’affascinante appartamento del Conte, che si snoda su una superficie di 170 mq. Linea country chic per le camere situate nella Tavernetta del castello e stile rustico per gli appartamenti, creati da un vecchio casale affacciato sul green a 18 buche per ospitare i golfisti.

Il Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa

Al Castello di Spessa nella VinumSpa

Le antiche scuderie, invece, racchiudono la Vinum Spa. Realizzata su più livelli con ampie vetrate, che dialogano con il dolce paesaggio circostante, è interamente dedicata al nettare di Bacco in omaggio al territorio, terra di grandi vini. A partire dagli affreschi sulle pareti, ai grandi tini per la vinoterapia con idromassaggio cromoterapico e alla sala Le Botti dove sorseggiare un calice di vino. Tratteggiano il percorso benessere la sauna finlandese con stufa in maiolica, il bagno turco, le piscine interna ed esterna, il percorso Kneipp dove si cammina sulle pietre dell’Isonzo, e la showerbucket, scrosciate d’acqua per una sferzata d’energia. Sulla pelle i cosmetici naturali agli estratti d’uva e di vite, realizzati in esclusiva dalla lavorazione di uve del Castello di Spessa, sprigionano le loro proprietà benefiche e donano al corpo e allo spirito serenità e vigore.

Vinoterapia al Castello di Spessa 1/4 Vista dall'alto del Castello di Spessa 2/4 Una delle stanze del Castello di Spessa 3/4 Golf al Castello di Spessa 4/4 Previous Next

Il trattamento corpo Vinoterapia Classic inizia con un bagno vino terapico nel tino, seguito da uno scrub corpo con olio di vinaccioli. Poi, adagiati su un lettino riscaldato con sabbia e marna del Collio, si applica una crema all'uva. Per una pelle morbida e vellutata ideale lo scrub ai semi di vinaccioli che elimina le impurità, mentre per ottenere un effetto anti-age consigliato il fango al mosto d'uva, fedele alleato per combattere l’invecchiamento cutaneo. Depura l’organismo dalle tossine e migliora la circolazione il Marna Stone massage con pietre calde ricavate dalla marna del Collio, ricca di sali e microelementi. Tonifica, disinfiamma e produce un effetto antiossidante il trattamento Grappa Therapy. Scrub corpo e massaggio con crema alla grappa e, per finire, degustazione di una grappa della Tenuta abbinata a squisito cioccolato. Dolce come il miele la proposta Honey therapy: scrub e massaggio con miele delle vigne della tenuta, e, per finire, tisana e biscottini al miele, of course!

La Tavernetta del Castello per un viaggio gourmet

Ottenuto dal restauro di una vecchia cascina, il ristorante gourmand La Tavernetta al Castello delizia i palati più esigenti. Le proposte dello chef, Antonio Venica, puntano sull’ecosostenibilità della produzione e sulla stagionalità delle materie prime. Via libera, dunque, a piatti sperimentali ma sempre con un occhio attento alla tradizione come per la “Varietà d’asparagi gratinati allo stravecchio su zuff di riso e crema d’uovo”. Qui gli asparagi sono prima gratinati con formaggio Friulano molto stagionato e poi adagiati su uno zuff - una sorta di polentina morbida, realizzata con farina di riso per polenta – mentre la crema d’uovo è cotta e insaporita con il guanciale di maiale. Per gli amanti del pesce il “Risotto al levistico, carusoli e burro aromatizzato al limone fermentato”. I carusoli, murice spinoso originario dell’Alto Adriatico, sono lessati e poi passati in casseruola con del burro e, infine, “rinfrescati” con purea di limone fermentato sotto sale. Morbido dentro e croccante fuori il petto di faraona è leggermente marinato in una soluzione di Asperum balsamico di Midolini, un’eccellenza friulana e poi cotto in padella con burro e servito con asparagi verdi. In abbinamento vini del Castello di Spessa, quali ad esempio il Segrè, Sauvignon Doc Collio per la varietà di asparagi, il Rassauer, Friulano DOC Collio per la faraona e il Santarosa, Pinot Bianco DOC Collio per i carusoli. Per una pausa golosa o per un ricco aperitivo il Bistrot del Castello, con il suo ampio giardino, offre prodotti di qualità del territorio, scelti con cura anche da piccoli produttori locali, come formaggi e salumi particolari e piatti di pesce.

La Tavernetta del Castello 1/4 Varietà d’asparagi gratinati allo stravecchio su zuff di riso e crema d’uovo 2/4 Risotto al levistico, carusoli e burro aromatizzato al limone fermentato 3/4 Petto di faraona 4/4 Previous Next

Castello di Spessa Golf Wine Resort & Spa

Via Spessa 1 - 34070 Capriva del Friuli (Go)

Tel 0481 808124