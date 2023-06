Dentro il Bulgari Hotel Roma (già tutto prenotato)

Non poteva che essere un’inaugurazione spettacolare per un hotel spettacolare. Che, diciamolo subito, è già tutto prenotato (da sei mesi)! Stiamo parlando del Bulgari Hotel Roma che è stato inaugurato con uno spettacolare show di 200 droni su Largo Augusto Imperatore, rendendo omaggio alla capitale e al Mausoleo di Augusto, il monumento funerario situato al centro della celebre piazza. A tagliare il nastro di questo tempio del lusso l’attrice Zendaya che ha tagliato il nastro assieme al ceo di Bulgari Jean-Christophe Babin, al sindaco di Roma Roberto Gualtieri, all'assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda Alessandro Onorato, all'attrice indiana Priyanka Chopra Jonas, all'executive vice president Bulgari Group Silvio Ursini, al general manager del nuovo albergo romano, Vincenzo Falcone. Aperte così ufficialmente le porte di un hotel da mille e una notte con 114 stanze, una suite di 300 mq, il ristorante firmato Niko Romito (3 stelle Michelin), una spa, un bar e una terrazza mozzafiato.

Bulgari Roma un hotel da sogno

Il palazzo, di proprietà della holding immobiliare di Benetton, è stato riportato ai fasti del 1934, grazie allo Studio Polis di Roma, architetto Gennaro Farina, che ha curato il design e la supervisione dei lavori di restauro dello stabile, le decorazioni ed è stato anche coinvolto nel piano urbano. Lo studio di architettura ACPV Antonio Citterio Patricia Viel ha firmato i look, come in tutti gli altri 8 hotel e resort del gruppo in tutto il mondo.

Una delle stanze del Bulgari Hotel Roma

Ispirato alla bellezza della Roma imperiale, il design del nuovo Bulgari Hotel si pone come punto di contatto tra passato e presente. Partendo da questo patrimonio unico, ogni singolo dettaglio esprime impeccabilmente l'eredità dell’Impero Romano, come un monumento all'eleganza contemporanea che esprime al tempo stesso una profonda romanità. Oltre a 114 stanze e suite, una spa, una piscina, una palestra e una biblioteca interamente dedicata alla storia della gioielleria, l'hotel ospita anche la magnifica Bulgari Suite che si affaccia sul Mausoleo di Augusto, nonché Il Ristorante - Niko Romito e il Bulgari Bar, per esperienze in pieno stile Bulgari.

La Bulgari suite al Bulgari Hotel Roma

La cucina di Niko Romito per il Bulgari Roma

Ed è proprio il ristorante di Romito uno dei (tanti) fiori all’occhiello dell’hotel. Con una vista magnifica sul Mausoleo di Augusto, grazie alla sua posizione al 5° piano, Il Ristorante - Niko Romito si apre su un’ampia terrazza. In un’atmosfera accogliente ed elegante, con pareti in legno di mogano e le opere d’arte Bulgari, il menu del ristorante presenta il concetto di cucina italiana contemporanea sviluppato da Romito in esclusiva per i Bulgari Hotels & Resorts. Le ricette più iconiche della tradizione italiana sono state reinventate per enfatizzarne la natura essenziale, purezza e leggerezza, per poi essere affidate alle mani sapienti e al talento di Emilio Di Cristo, già sous chef del Bulgari Resort Dubai.

Il ristorante di Niko Romito al Bulgari Hotel Roma

Bulgari Spa, come nelle antiche terme romane

Dal gusto al benessere. La spa del Bulgari vero e proprio templio del benessere che evoca l’atmosfera delle antiche terme romane con colonne di marmo che si innalzano dalla piscina e vetri colorati che tingono l’ambiente di una luce calda e delicata.

La spa del Bulgari Hotel Roma

Con una superficie di 1.500 metri quadrati, la Bulgari Spa è un’oasi di pace per riequilibrare il corpo, la mente e lo spirito che dispone di otto sale per trattamenti firmati Augustinus Bader, e una Spa Suite con una grande vasca in onice avorio, oltre a una piscina coperta di 20 metri, decorata con mosaici scintillanti ispirati ai motivi che adornano le famose Terme di Caracalla. La Bulgari Spa ospita anche un centro fitness che include il metodo di allenamento su misura Workshop Gymnasium, creato in esclusiva per Bulgari da Lee Mullins. È presente anche un piccolo parrucchiere con 2 postazioni di hair styling curato da Roberto D'Antonio.

La piscina del Bulgari Hotel Roma

Insomma, cosa si possa desiderare di più dalla vita? Da un hotel di cero nulla!

Bulgari Hotel Roma

Piazza Augusto Imperatore 17 - 00186 Roma