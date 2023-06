Acaya Golf Resort & Spa, un paradiso in Salento per grandi e piccoli

L’Acaya Golf Resort & Spa sorge ad Acaya in provincia di Lecce, è una delle strutture più affascinanti nel cuore del Salento. Punto privilegiato tra lo Ionio e le acque dell’Adriatico, il resort è immerso in 120 ettari di macchia mediterranea in cui a dominare sono gli ulivi. È qui che sorgono le 97 camere dal design raffinato, inondate dalla luce. Le stanze dotate di roof garden mirano alla conquista del cielo e invitano a lanciare lo sguardo sui giardini che le circondano, sugli alberi e sul campo da golf.

Acaya Golf Resort & Spa, un paradiso di benessere

L’Acaya Golf Resort & Spa è innanzitutto benessere e riposo. A partire dalle due grandi piscine esterne: una è riservata agli over 16, l’altra si trova nel parco esterno, con pool bar e zone d’acqua bassa adatte ai più piccoli. Poi c’è la spa, con 1.200 mq dedicati alla cura di sé, dove si celebra l’armonia tra essere umano e ambiente grazie ai prodotti di origine naturale firmati Ishi Biocosmetics o Ethé di Emsibeth Cosmetics. Un’esperienza unica è il galleggiamento in assenza di gravità sopra 400 litri di acqua calda proposto da Zerobody, tra luci cromatiche diffuse che amplificano la percezione di relax e un massaggio lombare continuo.

La novità per la stagione estiva è il Longevity Club, spazio dove focalizzarsi su sé stessi e godersi percorsi personalizzati di benessere e salute curati da health coach qualificati. Approccio olistico, tecnologie innovative, programmi che usano i benefici derivanti da luce, acqua, ossigeno, freddo e caldo: l’obiettivo è un concreto miglioramento dello stato di salute e una migliore gestione dello stress, per ritrovare energia e vitalità. Tra le possibilità all’Acaya Golf Resort & Spa anche quella di prenotare in esclusiva la spa per momenti di benessere in compagnia di una persona speciale.

Il campo da golf dell’Acaya Golf Resort & Spa è uno dei migliori del Sud Italia

Fiore all’occhiello dell’Acaya Golf Resort & Spa è senza dubbio il suo eccezionale campo da golf, il primo a 5 stelle superior BVGA di tutto il Sud Italia, adatto sia ai golfisti che ai principianti. È un percorso a 18 buche alla ricerca della perfetta armonia tra gli elementi naturali tipici del terreno e i colpi e, negli anni, ha ospitato diverse importanti gare di alto livello.

Acaya Golf Resort & Spa, la cucina è di alto livello

Di eccellenza anche la proposta gastronomica. Ogni mattina, all’Acaya Golf Resort & Spa, un ricco buffet addolcisce il risveglio con prodotti freschissimi per iniziare al meglio la giornata. Si prosegue poi il Ristorante Gian Giacomo, dove si trovano i menu sensazionali dello chef Gabriele Castiello, che parte dai prodotti locali e di stagione e da materie prime di qualità superiore. C’è poi l'antica Masseria San Pietro, risalente al XVI secolo, l’angolo più romantico del resort, dove si possono scoprire i sapori tipici del Salento grazie a una cucina semplice ma di grande qualità. È anche possibile organizzare eventi e banchetti indimenticabili immersi nel villaggio rupestre di Acaya e circondati dalla riserva naturale Le Cesine.

Il Ristorante Gian Giacomo

Acaya Golf Resort & Spa, un paradiso di divertimento per i bambini

L’Acaya Golf Resort & Spa non dimentica i più piccoli ed è il luogo ideale per vacanze divertenti, mentre i genitori si stanno riposando. Durante la stagione estiva c’è, infatti, il Miniclub, dedicato ai bambini dai 4 ai 1 2 anni. Tra le proposte giochi all’aperto e in piscina, laboratori creativi, cooking class, attività con la sabbia e in mare, sport e giochi di squadra. Inoltre, a pagamento, c’è anche la possibilità di prendere lezioni di golf con un maestro e visitare una masseria didattica e scoprire il mondo delle api e la produzione del miele.

Acaya Golf Resort & Spa, immerso nella natura, nell’arte e nelle spiagge del Salento

Il Salento è una terra tutta da scoprire, e l’Acaya Golf Resort & Spa è il punto ideale da cui partire per farlo. È un territorio che si offre alla camminata, alla corsa o alla biciclettata, con il litorale salentino e le suggestive strade con muretti a secco tra gli immensi uliveti. Da non perdere l’occasione di fare un tour a cavallo o con le e-bike. Spazio anche per l’attività fisica, con un campo da calcio regolamentare e la possibilità di provare gli sport acquatici. Imperdibili le sessioni di yoga tra gli ulivi. Il Salento è anche arte: a pochi chilometri dal resort si trova Lecce, la capitale del “Barocco pugliese”, città da scoprire e da vivere. Le lunghe spiagge bianche del Salento sono invece il paradiso per gli amanti del relax e del mare. Tra gli ambienti naturali in cui meravigliarsi della bellezza della macchia mediterranea l’Oasi Wwf Le Cesine, le campagne di Vernole e Acaya, paradisi naturali dove godersi momenti di tranquillità. Infine, per i viaggi di lavoro, a disposizione anche il centro meeting più grande del Salento, dotato di attrezzature moderne di ultima generazione per accogliere fino a 800 persone.

L'Acaya Golf Resort & Spa, speciali pacchetti per ogni gusto

L’Acaya Golf Resort & Spa mette a disposizione dei propri ospiti degli speciali pacchetti di cui approfittare.

Con l’offerta Bambini gratis, i piccoli fino ai 12 anni non pagano nei soggiorni in camera Queen Superior e Deluxe con trattamento in mezza pensione, ricca colazione e cena di quattro portate a scelta tra quattro menu. Nel prezzo è anche incluso un kit da utilizzare nelle nostre piscine esterne, solarium e fitness room incluse nel prezzo. Servizio spiaggia, navetta, intrattenimento serale e mini e junior club sono solo alcuni degli altri servizi del pacchetto. Il prezzo è a partire da 73€ a notte per adulto.

Il pacchetto Voglia di Puglia: Spiaggia & Spa incluse è il pacchetto ideale per chi unisce relax, divertimento in famiglia ed esperienze uniche. Offre un soggiorno di almeno 3 notti, con accesso alle piscine esterne, solarium, fitness room e un percorso di 2 ore a persona nella spa dell’Acaya Golf Resort & Spa. Il prezzo, che comprende servizio spiaggia, navetta, intrattenimento serale e mini e junior club, parte da 100€ a notte per persona.

Infine, per gli amanti del golf, l’ideale è il pacchetto Stay & Play. Il soggiorno, di minimo tre notti, è impreziosito dall’accesso al campo pratica, Green fee illimitati nelle 18 buche dell’Acaya Golf Club e la possibilità di prenotare golf cart. Nel prezzo è anche incluso un percorso wellness di 2 ore alla Spa, accesso alle piscine esterne e al fitness center. Il prezzo parte dai 92 € a persona.

Acaya Golf Resort & Spa

Strada Comunale di Acaya Km 2 - 73029 Acaya (Le)

Tel 0832 861385