Familiamus Hotel, un paradiso a cinque stelle per famiglie in Alto Adige

Momenti di divertimento e spensieratezza nell'incantevole hotel 5 stelle all-inclusive Familiamus della famiglia Nestl, situato a Maranza (Bz), nella splendida Val Pusteria. In questa struttura è possibile godere di avventure magiche immerso nella natura, sia in estate sia in inverno. I più piccoli saranno assistiti da personale pedagogico e potranno partecipare ad attività e laboratori al Magolix Club e nel parco giochi esterno.

Per i genitori e anche per i nonni, c'è la possibilità di dedicarsi al benessere nella Spa riservata agli adulti o nell'area Family Wellness, dove si possono trascorrere piacevoli momenti nelle piscine dotate di divertenti scivoli e nella sauna per tutta la famiglia. Consapevolezza, coraggio, entusiasmo, serenità e legami sono le parole chiave che guidano ogni attività all’interno del Familiamus, come a indicare i sentimenti più importanti che si vivono durante le tappe principali della vita.

Magia per tutta la famiglia al Familiamus Hotel in Alto Adige

Tempo di qualità per genitori e figli: giochi, attività e laboratori

Per una vacanza all’insegna della felicità e della serenità, Familiamus mette a disposizione di tutte le famiglie un servizio di assistenza qualificata per neonati, bambini e adolescenti con programmi ludico-educativi dedicati. Un team con esperienza pedagogica, coordinato da Nora Nestl, si prende cura dei più piccoli con amore e attenzione e assicura azione e divertimento ai ragazzi, per una vacanza davvero indimenticabile.

Divertimento e assistenza pedagogica per neonati, bambini e adolescenti al Familiamus Hotel

I genitori, ma anche i nonni, possono scegliere se godersi del tempo da soli come coppia, oppure partecipare a giochi, attività e laboratori insieme ai figli nel Magolix Club, uno spazio di 1000 metri quadri dove trovano posto un laboratorio di magia, un atelier creativo, un laboratorio del legno e una zona per l’attività fisica. Un parco giochi all’aria aperta con fattoria degli animali completa la variegata offerta dedicata ai più piccoli.

Vacanze al Familiamus: comfort e gusto per tutta la famiglia

Il family hotel offre un'esperienza entusiasmante ai suoi ospiti, con 70 camere familiari eleganti e spaziose, dotate di letti oversize. Qui è possibile deliziare il palato con una vasta selezione di prelibatezze, che spaziano dalle specialità tipiche altoatesine ai freschi sapori mediterranei e vegetariani. La cucina del Familiamus si distingue per la sua sostenibilità e l'approccio innovativo, arricchendo l'esperienza all-inclusive.

La giornata inizia con un ricco buffet per la colazione, seguito da un pranzo nel ristorante con cucina a vista. Nel pomeriggio è possibile gustare una merenda allo snack bar, mentre la cena sorprenderà gli ospiti con un menu di 5 portate. Durante i pasti, sono a a disposizione una varietà di bevande tra cui succo del giorno, bibite fresche e una selezione di vini, birre e aperitivi per gli adulti. Tutto questo è incluso nel pacchetto all-inclusive offerto dal Familiamus.

Bellezza e relax alla Familiamus Spa: trattamenti lussuosi per tutti

La Familiamus Spa è composta da due aree benessere distinte per garantire benessere, divertimento e riposo. Nell’area wellness family, protagonista è la piscina interna che prosegue all’esterno in una infinity pool con vista panoramica a 360 gradi sulle vette dell’Alto Adige. A essa si aggiungono, una piscina per bambini e ragazzi con scivoli di vario tipo, una sauna per famiglie e una comoda area relax con snack bar. Fanno parte della Spa adults-only la vasca idromassaggio all’aperto sul tetto panoramico, la piscina per nudisti, il laghetto naturale esterno con percorso Kneipp e il mondo delle saune: sauna finlandese, cabina a raggi infrarossi, biosauna, bagno turco, angolo tisane e sale relax.

La Familiamus Spa, dall’estensione complessiva di 2700 mq, si completa con un’area beauty dotata di 4 cabine, in cui provare trattamenti naturali con i prodotti altoatesini Phyto Art e la nuova linea di trattamenti premium con i cosmetici del marchio francese Maria Galland Paris, sinonimo di eleganza e bellezza.

Esperienze indimenticabili: escursioni, ciclismo e equitazione nella natura

La zona escursionistica di Gitschberg-Jochtal: un paradiso per gli amanti della natura e delle avventure all'aria aperta. Grazie alla Almencard gratuita per l'estate, esplorare questa regione diventa ancora più conveniente. Goditi il viaggio gratuito sui mezzi pubblici e sugli impianti di risalita selezionati e approfitta di sconti e vantaggi per visitare oltre 90 musei ed esposizioni in tutto l'Alto Adige. In estate, Rio Pusteria offre sentieri escursionistici mozzafiato da esplorare a piedi, in bicicletta o a cavallo.

Hotel Familiamus

Via Kössler 5 - 39037 Maranza - Rio di Pusteria (Bz)

Tel 0472 065000