Sul lago di Como, l'hotel Promessi Sposi è un'eccellenza del benessere

Bellezze naturali, cultura, storia e sano benessere: sono gli ingredienti del soggiorno all’Hotel Promessi Sposi di Malgrate (Lc), sulla sponda orientale del lago di Como. È uno dei luoghi più iconici e affascinati d’Italia, con le cime rocciose che si buttano tra le acque dolci. Ed è un territorio tutto da vivere: tra passeggiate a piedi sul lungolago, biciclettate e viaggi in barca, non mancano opportunità anche per gli amanti del kitesurf o del kayakcon. L’hotel si trova vicino a magnifiche località come Bellagio, con il suo splendido borgo, o l’affascinante Varenna. Per tutti questi motivi il Promessi Sposi è il luogo ideale per le vacanze sul lago di Como.

La vista da una delle camere dell‘hotel Promessi Sposi di Malgrate (Lc). Foto di Mattia Aquila

Hotel Promessi Sposi: alta cucina e benessere sul lago di Como

Lusso raffinato, camere confortevoli e di design si affiancano alla ricercata cucina del ristorante fine dining Lisander, dove la calda accoglienza dello staff introduce a una proposta gastronomica di elevata qualità. Poi c’è il benessere, che trova il suo posto ideale nella moderna SPA di oltre 200 mq e nel giardino con area relax vista lago. A completare i servizi la palestra, i trattamenti bellezza e antietà, massaggi viso e corpo anche per coppie e una piscina idromassaggio.

Attorno all'Hotel Promessi Sposi attività tra sport e cultura

Fuori dall’hotel le attività outdoor a disposizione sono molte e tutte entusiasmanti. Famiglie e coppie trovano la loro dimensione ideale per vivere momenti di relax nella tranquillità. Tra le possibilità vi sono gite in barca per esplorare il territorio dal lago da una prospettiva diversa e i tour in bicicletta e in e-bike sulla pista ciclopedonale che porta anche alla vicina Lecco. Spazio anche per la cultura e l’arte, con le visite alle ville storiche affacciate sul lago come Villa Monastero e il suo orto botanico, a Varenna. Anche a Malgrate non mancano musei, gallerie d’arte e borghi.

Al mattino passeggiare o correre sul lungo lago ha un sapore diverso, con i primi raggi del sole che accarezzano le montagne come la Grigna (2409 metri) e il maestoso Resegone (1875 metri), con le sue ferrate. Infine, spazio anche per gli sport acquatici, dal canottaggio a bordo lago al kitesurf, dallo sci nautico al kayak. E poi, dopo le fatiche e le visite della giornata, una deliziosa cena con vista sul lago nel ristorante di Hotel Promessi Sposi.

L'Hotel Promessi Sposi è immerso in un territorio suggestivo

Hotel Promessi Sposi di Malgrate: il benessere è fondamentale

Prendersi del tempo per sé stessi è un’esperienza imperdibile nei 200 mq di Spa dell’hotel, per un’esperienza che coinvolge i sensi. La vasta gamma di servizi e trattamenti studiati con la formula ComfortZone aspetta i clienti. La filosofia è quella green: si utilizzano solo ingredienti naturali e certificati tra cui l’achillea millefolium per i trattamenti antiage al viso come il Ritual 50+ e il cedro per massaggi corpo.

La spa dell'hotel Promessi Sposi

«Mettiamo il benessere psicofisico dei nostri ospiti al primo posto, sappiamo come rendere l’esperienza della SPA un momento rilassante dove è possibile immergersi in un’atmosfera tranquilla e godere di una serie di trattamenti studiati per alleviare lo stress e favorire il relax» afferma Mara Marolda, SPA manager dell’Hotel Promessi Sposi. «Ai nostri ospiti offriamo inoltre trattamenti corpo e viso rilassanti, decotratturanti, drenanti e ritualistici con pietre calde: pietre di sale dell’Himalaya per rilassare e pietre laviche per un trattamento più energetico. Abbiamo, poi, pensato proprio a tutto: anche quando il meteo è avverso e non consente di uscire, i nostri ospiti possono tranquillamente fare movimento, prenotare un trattamento alla reception o rilassarsi rimanendo in hotel» conclude Mara Marolda».

Tra i prestigiosi servizi anche sauna, bagno turco, docce emozionali, cascata di ghiaccio, mini piscina con idromassaggio, palestra con le più complete e moderne attrezzature.

Hotel Promessi Sposi

Viale Italia, 4, 23864 - Malgrate (Lc)

Tel. 0341 202096