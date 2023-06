In Alto Adige tra montagna, cavalli e benessere con l'Hotel Post Cavallino Bianco

È un territorio unico, dove ad ogni angolo ci si può meravigliare delle bellezze dell’Alto Adige. Siamo nella Val d’Ega, immersi nelle Dolomiti, dove le albe e i tramonti offrono emozioni uniche. In alto si stagliano Latemar e Catinaccio, con le loro guglie che accarezzano il cielo, mentre il lago di Carezza ne amplifica il riflesso. I monti Pallidi, poi, sono gioielli tutelati persino dall’Unesco. È qui che sorge il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (Bz), struttura del brand altotesino della famiglia Wiedenhofer e garanzia di arte antica ed eleganza. Qui l’amore per l’ospitalità è sincera, la cura per l’ospite un abbraccio intimo e familiare. Tradizione altotesina che sposa la modernità e il comfort: le camere del Romantik Hotel Post Cavallino Bianco sono un cocktail armonioso. Nella struttura si trovano singole e doppie con balconi affacciati sulla splendida valle oppure suite a due piani.

Il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (Bz)

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco, il benessere è tra sport, trattamenti e cucina

Soggiornare al Cavallino Bianco significa soprattutto energia. Poco lontano dall’hotel gli ospiti troveranno un campo da golf di 9 buche. A disposizione anche i Quarter horse, cavalli dal Dna selvaggio e mansueto insieme. Per chi vuole sentirsi un cowboy una monta western e lezioni di equitazioni e reining per tutti i livelli.

La piscina del Romantik hotel Post Cavallino Bianco 1/5 La piscina interna 2/5 Yoga al Romantik hotel Post Cavallino Bianco 3/5 I trattamenti benessere del Romantik hotel Post Cavallino Bianco 4/5 Una camera del Romantik hotel Post Cavallino Bianco 5/5 Previous Next

E dopo il divertimento e la fatica, spazio anche per il riposo e il benessere. L’area wellness si sviluppa fra idromassaggio, grotta salina, cabina infrarossi, sauna, percorso Kneipp e palestra Technogym. 1500 metri quadrati che culminano in una piscina all’aperto e con i servizi del centro benessere, dove si trova la linea certificata Bio personalizzata CavallinoSpa. Non soltanto creme, oli e trattamenti: il benessere e la salute continuano anche a tavola dove gli ortaggi di stagione dello chef e padrone di casa George sono declinati in sapori altotesini con ispirazione dalla tradizione mediterranea.

Le escursioni attorno al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Andare in vacanza in Alto Adige significa soprattutto andare alla scoperta del territorio delle Dolomiti. Uscendo dall’hotel si trova una cabinovia da 10 posti che, in soli dieci minuti, porta verso le più belle cime che circondano il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco. La malga Frommer e il passo Nigra possono essere la meta ideale per escursioni in giornata o il campo base per avventure per i più esperti, attraverso le ferrate che portano verso le terre alte. Nel territorio sono 116 i km di sentieri adatti a tutti, per ogni passo e resistenza, da percorrere a piedi o in bici per emozioni a due ruote.

Alla scoperta delle Dolomiti dal Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Per chi amanti della Montagna, l’Hotel Post Cavallino Bianco propone un pacchetto speciale. A soli 924 euro a persona per sette notti in mezza pensione, sono inclusi l’uso di 9 impianti di risalita, tutti i bus dell’Alto Adige, cartina escursionistica e tre escursioni guidate tra cui una speciale: il tramonto sul Corno Bianco. Sono anche inclusi tutti i servizi del Romantik Hotel. Questo pacchetto è valido da giugno fino a metà ottobre.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco, le proposte per gli amanti della bicicletta

L’Hotel Post Cavallino Bianco offre grandi opportunità anche per gli amanti della bicicletta. Dal 17 giugno al 29 luglio e dal 26 agosto fino al 23 settembre una settimana di soggiorno diventa un’entusiasmante esperienza da fare a piedi o in bicicletta. Tour guidati in e-bike, escursioni in montagna e giri in mountain bike lungo l’anello del Sellaronda sono alcune delle possibilità. Il prezzo per sette notti in mezza pensione, compresi tutti i servizi della struttura, è di 1039 euro a persona, che scende a 557 euro per i ragazzi dagli 8 ai 14 anni.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco, in bicicletta tra le Dolomiti

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco, equitazione e trattamenti di benessere

Gli amanti dei cavalli troveranno al Romantik Hotel Post Cavallino Bianco il luogo dei sogni. La proposta comprende sette notti in camera tipologia romantica, un pacchetto di cinque lezioni di equitazione per principianti o per esperti, una cavalcata di un’ora. Sono anche inclusi un trattamento viso CavallinoSpa sensitive e un massaggio per una pausa di benessere. Il prezzo è a partire da 1180 euro a persona in mezza pensione, compresi tutti i servizi Romantik Hotel. C’è anche la possibilità di portare in vacanza il proprio cavallo.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco, le proposte per le coppie e i genitori single

Spazio, infine, anche per le proposte di coppia. Il Romantik in 2 è un percorso profondo e rigenerante da fare in due, fra bagno ai petali di rosa, massaggio e trattamento viso. Agli ospiti viene anche dato un corredo di strumenti di bellezza da portarsi a casa che comprende sapone, bagnoschiuma e crema corpo. Il prezzo è di 200 euro a persona, escluso il soggiorno. Oppure la coppia può concedersi un momento romantico e rigenerante nella Spa, con un bagno ai petali di rosa e massaggio corpo. Il prezzo, escluso il soggiorno, è di 140 euro a persona. Per il mese di agosto, infine, i bambini fino ai 14 anni in vacanza con un genitore hanno uno sconto del 50 euro in camera doppia

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco

Via Carezza 30 - 39056 Nova Levante (Bz)

Tel. +39 0471 613113