Ritorno in grande stile del Maroma, A Belmond Hotel: un'oasi nella Riviera Maya

Maroma, A Belmond Hotel, il paradisiaco rifugio nel cuore pulsante della Riviera Maya, in Messico, riapirà nei primi giorni di agosto con una veste rinnovata: la designer Tara Bernerd è alla guida di un progetto di ristrutturazione completo, sviluppato in stretta collaborazione con artigiani locali, che mira a celebrare la cultura e la tradizione messicana. Il design e l'architettura della struttura sono stati preservati, compresi gli edifici in stucco bianco che rispettano la geometria sacra dell'antica edilizia maya. Le linee curve e le forme organiche, ispirate alla natura selvaggia circostante, si fondono armoniosamente con le camere, le suite e le ville, creando un'atmosfera accogliente sia negli spazi interni sia in quelli esterni. Questo resort è veramente unico nel suo genere, con tutte le 72 unità che si affacciano su una spiaggia di sabbia privata. Inoltre, tre quarti delle sistemazioni godono di una vista sull'oceano, inclusa una nuova e spaziosa suite sul mare dotata di piscina privata e giardino.

Maroma, A Belmond Hotel, è il paradisiaco rifugio nel cuore pulsante della Riviera Maya, in Messico

Le tre piscine della struttura sono state completamente ridisegnate e impreziosite con piastrelle Sukabumi realizzate a mano in pietra vulcanica, che donano loro un turchese vivace, richiamando i cenotes naturali presenti nella regione. Maroma è nascosta tra 80 ettari di lussureggiante giungla tropicale e spiagge di sabbia bianca della costa caraibica messicana: è il primo resort all'interno del portafoglio nordamericano di Belmond, un prestigioso gruppo alberghiero di proprietà di Lvmh. Con la sua riapertura, Maroma si presenta con una veste nuova e affascinante, con l'aggiunta di 10 suite sulla spiaggia, un centro benessere immerso nella natura, realizzato in collaborazione con Guerlain, iniziative sostenibili all'avanguardia e un'esperienza gastronomica straordinaria curata dall'executive chef Daniel Camacho.

L'executive chef Daniel Camacho e il ristorante Casa Mayor: la rivitazione della tradizione culinaria messicana

L'executive chef Daniel Camacho, di origini messicane, prosegue il suo progetto in cui celebra la ricca diversità culinaria del suo Paese nel ristorante Casa Mayor. Con un approccio incentrato sulla sostenibilità, lo chef utilizza il 90% degli ingredienti provenienti dal Messico, di cui quasi la metà proviene dalla penisola dello Yucatan. I piatti colorati, che reinventano la tradizionale cucina messicana, includono torri di frutti di mare e corunda di Michoacan, oltre alla birria in stile Jalisco.

I piatti colorati dell'executive chef Daniel Camacho reinventano la tradizionale cucina messicana

Non manca una torta di cioccolato con mole negro di Oaxaca, flambé al mezcal della casa. Per coloro che cercano il tramonto perfetto, c'è il Bambuco, un ambiente più informale dove è possibile scegliere tra drink preparati con erbe botaniche stagionali, raccolte direttamente dall'orto, vini messicani, cocktail a base di tequila e un ricco menu di mezcal. Il leggendario Freddy's Bar sulla spiaggia continuerà a incarnare lo spirito vivace della Riviera Maya con la sua musica dal vivo, i DJ set, il pesce fresco e i cocktail.

Maroma e Guerlain: una partnership innovativa per la protezione dell'ecosistema dello Yucatan

Maroma ha da tempo instaurato una collaborazione con organizzazioni locali, una tradizione che continua a essere portata avanti attraverso la Fundación Selva Maya e Mayahuum, al fine di proteggere l'ape Melipona. Questa specie è attualmente in pericolo di estinzione ed è di fondamentale importanza per l'ecologia della penisola dello Yucatan. Tuttavia, gli sforzi di Maroma non si fermano qui. Grazie alla nuova partnership con Guerlain, ha dato vita a un progetto ambizioso e innovativo che rafforzerà ulteriormente il suo impegno. La nuova collaborazione combina un patrimonio di cura, ricerca e programmi per la comunità, e ha vari obiettivi. Innanzitutto, mira all'ampliamento degli alveari locali e alla creazione di un nuovo santuario per le api Melipona, che includerà laboratori educativi per i visitatori. Inoltre, le comunità locali avranno accesso a progetti creati da Guerlain, come la Bee School e l'iniziativa “Women for Bees”.

La cura dell'ambiente è una priorità fondamentale che permea tutti gli aspetti di Maroma 1/7 Le tre piscine della struttura sono state completamente ridisegnate 2/7 Il design e l'architettura della struttura sono stati preservati, compresi gli edifici in stucco bianco che rispettano la geometria sacra dell'antica edilizia maya 3/7 Questo resort è veramente unico nel suo genere, con tutte le 72 unità che si affacciano su una spiaggia di sabbia privata 4/7 Le linee curve e le forme organiche, ispirate alla natura selvaggia circostante, si fondono armoniosamente con le camere, le suite e le ville 5/7 Designer di fama internazionale, Tara Bernerd è alla guida di un progetto di ristrutturazione completo, sviluppato in stretta collaborazione con artigiani locali 6/7 Maroma riapre in una veste nuova, arricchita da 10 suite sulla spiaggia, un centro benessere all’insegna della natura realizzato in collaborazione con Guerlain 7/7 Previous Next

Il miele Melipona e altre varietà di miele non saranno solo parte integrante dei trattamenti benessere offerti, ma diventeranno anche ingredienti speciali nei menu dei ristoranti e nelle liste delle bevande. La cura dell'ambiente è una priorità fondamentale che permea tutti gli aspetti di Maroma e il programma per gli ospiti prevede anche ulteriori iniziative, come la tutela delle tartarughe e la conservazione della flora e della fauna locali.

Esperienze uniche e connessione spirituale: la Guerlain Spa apre le sue porte nel Maroma

Fondato sui principi della natura e della vitalità, il benessere del Maroma assumerà una nuova dimensione con il lancio della prima Guerlain Spa in America Latina. Gli ospiti percepiranno qui il fluido vitale delle energie terapeutiche della giungla e del mare aperto in uno spazio biofilico completamente restaurato. Un tempio dedicato al ringiovanimento e alla spiritualità più profonda, dove le sale per i trattamenti si affacciano sulla giungla e gli elementi di design locale si mescolano con forme geometriche e oggetti artigianali. I rituali di cura nascono dalla forza della natura, da pratiche antiche e dai benefici del miele dell’ape sacra Melipona, molto apprezzata dai Maya per oltre 3mila anni come simbolo di risonanza spirituale.

Una vera oasi di benessere olistica che offre anche una serie di laboratori giornalieri dedicati alla meditazione, al movimento e allo yoga, dove ritrovare la sintonia tra corpo, anima e spirito

Guerlain si è basato sull’equilibrio e sull’armonia per dare vita a una spa che offre servizi unici che comprendono iconici trattamenti viso e corpo ed esperienze esclusive ispirate alla filosofia del benessere, ai suoni e ai rituali curativi maya. Una vera oasi di benessere olistica che offre anche una serie di laboratori giornalieri dedicati alla meditazione, al movimento e allo yoga, dove ritrovare la sintonia tra corpo, anima e spirito.

Maroma, A Belmond Hotel

Carr. Cancún - Tulum Km 51 - 77710 Riviera Maya, Q.R., Messico

Tel +52 984 370 0400