Mamma, guarda come mi diverto! Tre esperienze da fare con i bambini

L'estate è ormai alle porte e per far sì che sia un'avventura divertente e accattivante anche per i più piccoli è opportuno scegliere le giuste destinazioni, con hotel in grado di offrire un'esperienza unica sia agli adulti sia ai più piccoli. Ecco tre consigli per voi.

Vacanza con i bambini: tre proposte interessanti

1- Family Resort Schneeberg in Val Ridanna

Si entra nel mondo delle marmotte o in quello delle formiche e salendo su una straordinaria torre si scopre il panorama che gli scoiattoli godono dagli alberi. Tutto questo accade a Mondo Montagna avventura all’arrivo della cabinovia Racines-Giovo, a pochi chilometri da Vipiteno. E ancora: sempre a pochi minuti dalla bellissima cittadina alpina, c’è un altro straordinario mondo di avventure a misura di bambino.

Si tratta delle antiche miniere di argento di Monteneve in Val Ridanna, oggi uno straordinario scrigno di esperienze e di storie. Armati di elmetti, picozze e setacci dove aver esplorato l’intera catena di produzione, dall’estrazione del minerale, al trasporto fino alla sua lavorazione, i bambini e i ragazzi qui vivono da protagonisti l’emozione della ricerca di preziose pepite.

Due straordinarie esperienze per tutta la famiglia che si raggiungono comodamente dal Family Resort Schneeberg, in Val Ridanna. Un “paese dei balocchi” dove i bambini si divertono al Miniclub, attivo 7 giorni su 7, con un ricco programma di attività differenziato per età (dai 3 anni agli adolescenti). Qui ci sono l’area soft-play, la mini-pista da go-kart, la sala bowling e ogni giorno vengono proposte tantissime attività tra passeggiate, esplorazioni e laboratori.

Il divertimento continua al Family Acqua Park Bergiland con scivoli d’acqua, scivoli-tunnel, piscina per neonati e angolo avventura. Il resort ha, inoltre, da poco inaugurato la nuova area Adults Only di ben 2.000 mq con una piscina interna a sfioro e un lago naturale balneabile che ha portato a 10.000 mq l’area dedicata al benessere.

Family Resort Schneeberg | Masseria 22 - 39040 Ridanna BZ | Tel +390472656232

2- L'Alpin Family Resort Seetal a Kaltenbach

Tra ponti tibetani, liane, tronchi sospesi, passerelle e casette sugli alberi si mette alla prova il proprio coraggio e soprattutto ci si diverte come matti tra i profumi del bosco e l’emozione di sentirsi i protagonisti di una grande avventura. Questa è solo una delle infinite esperienze che offre l’Alpin Family Resort Seetal a Kaltenbach, all’inizio della Valle Zillertal, a soli 40 km da Innsbruck. Accanto al parco avventura c’è, infatti, anche l’emozionante scivolo, davvero lunghissimo, che sbuca dal bosco. Poco oltre ci si diverte tra la torre d’arrampicata e la fattoria degli animali dove si possono coccolare e accudire coniglietti, caprette e asinelli. Anche indoor gli spazi e i giochi pensati per tutta la famiglia sono tantissimi.

Il Mini Club accoglie i bambini già dai 3 mesi con educatrici qualificate. I fratellini più grandi si divertono al Baby Club (dai 4 anni) e al Teen Club con un ricco programma di attività. E per il relax c’è un’accogliente Spa con vista sulla vallata e nel percorso relax è inclusa anche una bellissima malga in legno affacciata sul laghetto privato dove regalarsi una pausa detox esclusiva. E per chi viaggia con i bebè qui si ha la tranquillità di trovare tutto ciò che serve: culle, baby monitor, fasciatoi, contenitori per i pannolini usati, scalda biberon, bavaglini, carrozzine e passeggini, dondoli, seggioloni e accappatoio per neonati e bambini.

Dall’hotel, inoltre, in pochi minuti in auto si raggiunge l’impianto di risalita che porta alla stazione a monte dello Spieljoch e al grande parco divertimenti open air con tirollien, giochi, scivoli, altalene, un magnifico laghetto artificiale da attraversare su una zattera, un sentiero dove camminare a piedi scalzi sperimentando diverse sensazioni a contatto con la natura. E per tornare a valle: divertentissimi Mountain Kart, una sorta di maxi-triciclo per adulti e bambini (per chi misura più di 130 cm di statura) con grossi pneumatici dentati, una comoda seduta, freni potenti ma senza i pedali. Perfetti per discese super divertenti.

Alpin Family Resort Seetal | Innere Embergstrasse 6 - 6272 Kaltenbach, Austria | Tel +4352832713

3- Ferretti Family Hotel Madison a Cattolica

La riviera romagnola è un parco divertimenti infinito per grandi e piccoli. A partire dalle spiagge attrezzate con coloratissimi playground e palestre open air, il profumo della piadina che aleggia e un’aria di festa che contagia. Il Ferretti Family Hotel Madison di Cattolica, una delle proposte di BimboInViaggio.com, il portale leader delle vacanze in famiglia che raccoglie i migliori family hotel in Italia e all’estero, si trova ad un passo dal mare e dal centro città, ed è la meta perfetta per godersi una vacanza di relax, di sole e giochi in spiaggia.

Il Mini Club dell’hotel è un’occasione in più che si aggiunge alle feste e alle serate a tema come l’Hawaian Party, per i bambini da 3 a 12 anni, oppure l’American’s Night, una cena in stile americano con hamburger, hot dog e tante sfiziosità. E poi c’è il meraviglioso FerryLand, il mondo dell’intrattenimento pensato per le differenti fasce di età con Puppy Area, per i piccolissimi, con giochi morbidi e sicuri, il Mini FerryLand (4/10 anni) con divertenti giochi, anche digitali. Junior FerryLand, per i più grandi, con Playstation. E questa estate debutta il FerryPark esterno con più giochi, il Baby Ferryland (2/4 anni) con animatrice dedicata.

Ferretti Family Hotel Madison | Via Don Minzoni 80 - 47841 Cattolica RN | Tel 0541968306