Il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo per una vacanza di lusso e di relax

Una villeggiatura di lusso, in un’antica villa nobiliare con tanto di baglio fortificato, che domina in modo elegante il mar Mediterraneo da una dolce altura: è il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Resort di Marsala, una tenuta agricola che risale al Settecento e dove ancora oggi si producono vini e olio di altissima qualità. La bellezza, onnipresente in ogni dettaglio della natura e nella quale la struttura del Baglio Oneto è armoniosamente inserita, guida l’ispirazione per vivere una vacanza di lusso all’insegna del relax e di tante attività che portano ad entrare in contatto con l’anima più autentica del luogo. Ognuno può trovare la dimensione ideale per staccare dalla propria quotidianità, e per vivere ogni giorno una nuova avventura.

Il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Resort di Marsala

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo: un bagno di sale nelle Saline di Marsala

Qui ci si può immergere per un bagno di sale nelle Saline di Marsala, per un’esperienza antica e rigenerante. Il sale, elemento prezioso donato da questo mare, esercita un effetto dolcemente levigante sulla pelle e regala un’iniezione di energia euforizzante alla mente, riportando in equilibrio tutti i sensi. Un'esperienza inebriante e imperdibile, poi, è anche la gita in barca, sul mare color turchese di Favignana e delle isole Egadi, così vicine al Baglio Oneto che al tramonto sembra di poterle sfiorare, tanto si stagliano nitide sul filo dell’orizzonte.

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo: tra escursioni in barca a vela e kitesurf

Inoltre, su richiesta sono a disposizione degli ospiti barche a vela, gommoni e yacht per lasciarsi avvolgere dal vento e tuffarsi in uno dei tratti di mare più limpidi del Mediterraneo. Fascino d’altri tempi e senso intenso di libertà accompagnano le gite a cavallo, proposte per gli ospiti del Baglio Oneto Wine Resort in collaborazione con Villa Genna. La passeggiata in sella in riva al mare, magari al tramonto, è qualcosa in grado di riconciliarti con il mondo, cogliendo il vero senso della vita. Adrenalinico e adatto a chi vuole mettersi in gioco è il kitesurf: le acque della Riserva Naturale dello Stagnone sono rinomate tra i surfisti. Ma questo sport può qui essere praticato anche dai principianti, poiché i venti costanti e la presenza della poseidonia rendono le onde allettanti ma gentili.

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo

Contrada Baronazzo Amafi, 8 - 91025 Marsala (Tp)

Tel. 0923 746222