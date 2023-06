Un tuffo tra le montagne: i masi con piscina di Gallo Rosso

L'estate in montagna è una scelta sicuramente vincente se si cerca una vacanza immersi nella natura e lontani dal caos. Aria pura, spazi sconfinati e un relax unico che permette di ricaricare le batterie. In alcuni masi di Gallo Rosso, il marchio che dal 1998 promuove e favorisce l’attività di ormai 1.600 agriturismi in Alto Adige, a queste sensazioni se ne aggiunge un'altra, unica: quella di potersi rinfrescare in una piscina, immersa tra le montagne. I masi Gallo Rosso dotati di una piscina naturale in cui trascorrere una vacanza estiva sono circa 40. Ecco per voi tre indirizzi da non perdere.

Tuffo nel laghetto del Froetscherhof, uno dei masi di Gallo Rosso

Maso con piscina: la proposta di Gallo Rosso

Il maso storico Ansitz Lidl di Tesimo, che risale alla fine del Medioevo, è gestito oggi da una giovane coppia che è riuscita ad integrare il valore architettonico della struttura con alcune scelte moderne che guardano al futuro, tra cui la sostenibilità nella produzione agricola integrata delle loro mele e nel riutilizzo dei materiali originali in fase di ristrutturazione del maso.

Altra scelta moderna e sostenibile è stato il laghetto balneabile naturale, circondato da una bellissima area verde di soffice erba con un campo di fiori colorati. Il laghetto è dotato di un sistema di fitodepurazione, che evita l’inserimento nell’acqua di qualsiasi prodotto chimico. Gli ospiti di Ansitz Lidl possono così rilassarsi al sole, o sotto gli ombrelloni e decidere di fare un bel bagno rinfrescante quando preferiscono, senza temere irritazioni.

Il laghetto balneabile del maso Ansitz Lidl

Ansitz Lidl | Via San Martino 4 - 39010 Prissiano BZ | Tel 3334667188

L’Innerbachlerhof, un maso di design di Gallo Rosso a Postal, vicino a Merano, per gli ospiti dei suoi bellissimi appartamenti ha creato una piscina di acqua salata con intorno una moderna lounge area, ideale per i momenti di relax. Dopo una giornata dedicata alle escursioni, è un’idea eccellente tuffarsi nella piscina e sorseggiare in seguito un aperitivo in attesa del tramonto.

La piscina dell'Innerbachlerhof

Innerbachlerhof | Via Roma 143 - 39014 Postal BZ | Tel 3334640287

A Rodengo, il maso Ahner-Berghof dispone di una piscina naturale, circondata da un paesaggio mozzafiato con vista sulle montagne dell’Alto Adige e alimentata dall’acqua della sorgente di proprietà del maso. Un bagno in un contesto unico, che genera pace assoluta.

Piscina naturale all'Ahner-Berghof

Ahner-Berghof | Ahnerberg 9 - 39037 Rodeneck BZ | Tel 0472454158