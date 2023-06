Alle Terme di Tivoli, benessere e virtù terapeutiche

Tra le cose che amavano gli antichi romani si possono sicuramente annoverare le terme. Le cure termali avevano, infatti, un ruolo centrale nella vita di allora. A pochi chilometri dalla capitale dell’Impero, a Tivoli, l’antica Tiber, sorgevano le Acque Albule, tra le acque sulfuree più importanti di Europa. Oggi, le Terme di Tivoli, che si chiamano Terme di Roma, sono un polo di riferimento sia dal punto di vista sanitario sia da quello del benessere e del relax. Oggi come allora le Acque Albule sono di tipo sulfureo, ipotermale, e scaturiscono, ad una temperatura di 23°, dai due laghi Regina e Colonnelle, a nord della via Tiburtina.

Le Terme di Roma

Acque Albule, le Terme di Tivoli

La fama e il prestigio delle Terme di Tivoli risiedono nelle parole e nelle lodi di grandi personaggi del passato: scrittori come Plinio il Vecchio e Virgilio le menzionavano nelle loro opere, imperatori come Nerone e Adriano ne esaltavano le qualità terapeutiche, tanto da impegnarsi per avere le benefiche acque sulfuree sempre a disposizione nelle loro dimore. Cesare Augusto commissionò addirittura la costruzione di un impianto termale imperiale, le Terme di Agrippa, oggi conosciute col nome di Terme di Roma. Proprio Plinio fu tra i primi a parlare dei benefici di queste acque sulfuree in un libro delle sue “Historiae”, raccontando, tra le altre cose, di come i soldati feriti in guerra venissero portati presso le sorgenti di tali acque per essere curati.

Fu nel XIX secolo che le Acque Albule furono ufficialmente riconosciute dalla medicina con il trattato “Ragionamento dei Bagni minerali presso Tivoli”. In quel documento si stabilì che le acque delle terme di Tivoli potevano curare malattie della pelle, dell’umore, delle vie urinarie e respiratorie e dell’intestino. Benefici che ancora oggi è possibile trovare nel Centro termale dotato di quattro piscine esterne di acqua sulfurea a temperatura costante di 23, 8°C. Si tratta complessivamente di circa 6mila m2 di superficie acquea in cui due piscine, per dimensioni e profondità, sono soprattutto adatte ai bambini, mentre le altre, dotate di cascatelle per idromassaggio naturale, sono più indicate per gli adulti in grado di nuotare.

Quattro piscine esterne alla Terme di Roma

Rispetto al passato, quando avveniva secondo il principio dei vasi comunicanti, in quanto il livello dell'acqua dei laghi era più alto di 70 cm rispetto all'uscita delle piscine, oggi l'adduzione delle acque termali avviene attraverso idrovore potenti, che pescano a 45 metri di profondità.

Un paradiso di benessere

Come detto, oggi la Terme di Tivoli, conosciute anche come Terme di Roma, offrono servizi orientati alla salute (cure termali, cure per psoriasi, fisioterapia), ma anche percorsi orientati al benessere. La Spa tiburtina offre ai suoi ospiti i classici sauna, bagno turco, idromassaggio e vasche Kneipp. A questi si aggiunge un percorso vascolare: l’alternanza dell’acqua fredda (24°C) con quella calda (37°C), ridanno forza ed energia alle gambe gonfie, affaticate, riattivando la circolazione linfo-ematica e riequilibrando il tono muscolare (polpacci e gambe).

Salute e benessere alla Terme di Roma

Ci sono poi le docce aromatizzate e una sala relax dove è possibile anche assaggiare una selezione di tisane, per concludere al meglio la propria esperienza, che viene integrata anche con cosmetici termali, realizzati con le Acque Albule.

Al Victoria Hotel per completare l’esperienza

Per chi desiderasse prolungare la sua esperienza all’interno delle Terme di Roma, c’è il Victoria Hotel. La struttura, un albergo quattro stelle, si trova all’ingresso dello stabilimento termale e offre 158 camere. L’accesso alle piscine è diretto. Colazione a buffet in un’ampia sala a vetrate (con un occhio anche alla proposta gluten free e agli ospiti vegani), spaziosa e luminosa, che diventa sia per pranzo sia per cena anche il ristorante della struttura. In questo caso la proposta è molto ampia, con un focus sui migliori piatti della tradizione laziale.

Una soluzione interessante soprattutto a mezzogiorno, quando è possibile concedersi una pausa leggera dall’esperienza termale, in un contesto informale anche in accappatoio, in pieno relax e piena libertà. Proprio a pranzo la proposta ruota intorno al tema del benessere, con due menu specifici. Vengono, infatti, proposti il Wellness Lunch, un pranzo leggero che si integra con il percorso termale, oppure il Menu La Carte del Benessere, un mix di alimenti gustosi e sani per promuovere il benessere a tavola e vivere in salute. Sempre disponibile anche il menu alla carta.

Terme di Roma

Via Tiburtina Valeria km 22,700 - 00019 Tivoli Terme RM

Tel 077 4408500