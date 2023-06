Hotel Gassenhof, esperienza autentica in Val Ridanna

La storia del Gassenhof è affascinante. Da piccola pensione nel 1974, grazie alla visione della signora Helene, madre degli attuali proprietari, si è trasformato in un hotel di lusso. Questo cambio radicale non è avvenuto per caso, ma è il risultato dell'entusiasmo e della passione dei fratelli Volgger, che hanno saputo combinare il moderno e la tradizione, utilizzando materiali locali e design contemporanei per creare un'atmosfera accogliente e confortevole. Ogni dettaglio è stato attentamente studiato, dai punti luce ai materiali come la pietra, il legno e il vetro, per rispecchiare la filosofia di vita dei fratelli e far vivere agli ospiti un mondo di emozioni positive.

Hotel Gassenhof, tra lusso e natura in Val Ridanna

Benessere e Relax al Gassenhof

Il benessere è l'essenza dell'esperienza offerta dal Gassenhof, grazie ad un'area wellness di ben tremila metri quadri, al cui cuore si trovano due eleganti Spa: la Gassenbadl e la Logen-Spa.

La Gassenbadl, situata all'interno dell'edificio principale, è un tempio del benessere che unisce zone di relax, una piscina rinfrescante e un'area saune. Tra queste, spicca la grande sauna della grappa, luogo simbolo di questa Spa, dove si celebra quotidianamente il rituale delle "Aufguss", le gettate di vapore.

La Logen-Spa, localizzata nel Gassenloge, invece, offre un'esperienza diversa ma altrettanto coinvolgente. Qui si può nuotare in una piscina esterna infinity, rilassarsi nelle saune o nella sala relax panoramica e dedicarsi a pratiche di yoga e fitness in appositi spazi. Il fulcro di questa Spa è l'area beauty, dove vengono proposti trattamenti estetici appositamente studiati per alleviare i segni della stanchezza e del ritmo frenetico della vita quotidiana.

Un'oasi di privacy: lo chalet Gratznhäusl

Lo chalet Gratznhäusl, parte integrante del Gassenhof, incanta i visitatori con la sua storia medievale risalente al 1375 e l'eleganza senza tempo dei suoi interni. Questo raffinato rifugio, sapientemente ristrutturato, ospita quattro lussuose suite che abbinano materiali naturali come legno, pietra e vetro, creando un ambiente confortevole e rilassante. Ogni suite offre un'area soggiorno, un balcone con una vista impagabile sulle montagne altoatesine, e una private spa con cabina a raggi infrarossi.

Sebbene lo chalet Gratznhäusl assicuri privacy e tranquillità, si trova a soli cinque minuti di cammino dal Gassenhof. Questa posizione privilegiata consente agli ospiti di godere dei servizi di alto livello dell'hotel.

Un viaggio sensoriale tra gastronomia e distillati

Il Gassenhof vanta una cucina genuina, ricca di delizie enogastronomiche del territorio, preparate con passione da Stefan Volgger e la sua brigata. Dai piatti tradizionali altoatesini ai piatti internazionali, ogni pietanza è un viaggio di sapori.

Ma l'esperienza gastronomica non finisce qui: grazie all'entusiasmo di Manfred Volgger, infatti, l'hotel amplia l'esperienza di soggiorno con un viaggio sensoriale nel mondo dei distillati e delle birre artigianali, tutti realizzati, con erbe e frutti locali, in un edificio vicino all'hotel trasformato in una distilleria e un birrificio artigianale: luoghi dove le sue visioni si traducono in creazioni.

Stefan e Manfred Volgger

I gin, prodotti in casa, sono forse l'elemento più distintivo della sua produzione, con tre tipologie diverse: l'ArGINtum Slow Gin, con note di mandorla, ribes rosso e ciliegia; l'ArGINtum London Dry Gin, con sottili sfumature di lavanda e buccia di lime; e l'ArGINtum Navy strength Gin, con un sapore puro che esalta la bacca di ginepro. Ogni visita si conclude con un momento conviviale di degustazione, dando agli ospiti l'opportunità di assaporare queste creazioni uniche e di scoprire i segreti della loro produzione.

I Gin del Gassenhof

Attività all'aria aperta

La posizione del Gassenhof offre infinite opportunità per godersi la natura in ogni stagione. Durante l'estate, potrete immergervi nella natura del Sud Tirolo, esplorando le infinite escursioni a piedi e in bicicletta di varie difficoltà che partono direttamente dall'hotel. Non mancano inoltre le opportunità di esplorare la storia e la cultura locale, con tour turistici nelle città storiche e visite ai numerosi musei. Circa 800 castelli, fortezze e manieri sono disseminati in Alto Adige, offrendo infinite opportunità per un viaggio indietro nel tempo.

Durante l'inverno, il Gassenhof diventa un paradiso per gli amanti della neve. Per coloro che preferiscono godere questa magia della natura lontano dalle piste affollate, le perfettamente curate piste da fondo della Val Ridanna offrono una meravigliosa alternativa.

Attività all'aria aperta in Val Ridanna

Siete alla ricerca di un rifugio di lusso in cui rilassarvi, di un luogo in cui esplorare la natura mozzafiato del Sud Tirolo, o di un posto dove gustare la deliziosa cucina locale? Il Gassenhof ha qualcosa da offrire a ciascuno di voi. Questo hotel di lusso è un luogo di emozioni autentiche dove gli ospiti possono ritrovare il proprio equilibrio e vivere una vacanza indimenticabile.

Che siate ospiti per la prima volta o visitatori abituali, vi sentirete a casa tra il calore e la simpatia di Stefan e Manfred Volgger e del Gassenhof, un luogo dove il lusso incontra la natura, creando una perfetta alchimia.

Gassenhof

Untere Gasse 13 - 39040 Racines BZ

Tel 0472656209